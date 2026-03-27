Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/03/2026

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A sexta-feira trará uma energia de movimento, escolhas e transformações. Algumas cartas do tarot indicam crescimento e realização, enquanto outras alertam para ilusões, inseguranças e mudanças necessárias. O dia pedirá consciência nas decisões e atenção ao que é construído.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 7 de Espadas

O ariano precisará ter atenção com situações pouco claras (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Atenção a situações pouco claras. A carta “7 de Espadas” indica a necessidade de agir com estratégia e discrição. Nem tudo precisará ser compartilhado.

Touro — 5 de Ouros

O taurino deverá ter cuidado com a sensação de insegurança ou carência (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Cuidado com a sensação de insegurança ou carência. A carta “5 de Ouros” lembra que você não está sozinha(o), mesmo que pareça. Busque apoio.

Gêmeos — O Mago

O geminiano terá tudo o que precisa para iniciar algo importante (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

O poder de realização estará em alta, conforme a carta “O Mago”. Você terá tudo o que precisa para iniciar algo importante. Aproveite o dia para agir.

Câncer — O Hierofante

O canceriano precisará seguir caminhos mais seguros ou ouvir conselhos importantes (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Haverá busca por estabilidade e orientação. A carta “O Hierofante” indica a necessidade de seguir caminhos mais seguros ou ouvir conselhos importantes.

Leão — Cavaleiro de Paus

Energia e impulso marcarão o dia do leonino (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Energia e impulso marcarão o seu dia. A carta “Cavaleiro de Paus” favorece o movimento, mas pede cuidado com atitudes precipitadas.

Virgem — 3 de Ouros

O dia do virginiano favorecerá parcerias e o desenvolvimento de projetos com outras pessoas (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Trabalho em equipe e construção estarão em destaque, conforme a carta “3 de Ouros”. O dia favorecerá parcerias e o desenvolvimento de projetos com outras pessoas.

Libra — 8 de Ouros

O foco e a dedicação do libriano estarão em evidência (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Foco e dedicação estarão em evidência. A carta “8 de Ouros” indica crescimento por meio do esforço e do aperfeiçoamento. O que você construir agora tenderá a dar frutos.

Escorpião — 2 de Ouros

O dia do escorpiano poderá exigir jogo de cintura para lidar com várias demandas (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “2 de Ouros” mostra que haverá necessidade de equilíbrio entre diferentes áreas da vida. O dia poderá exigir jogo de cintura para lidar com várias demandas ao mesmo tempo.

Sagitário — 7 de Copas

O sagitariano deverá ter cuidado com ilusões (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Muitas opções poderão gerar confusão. A carta “7 de Copas” pede clareza e cuidado com ilusões. Nem tudo é o que parece.

Capricórnio — 8 de Paus

O dia poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças de planos ao capricorniano (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Movimento e rapidez estarão presentes, conforme a carta “8 de Paus”. O dia poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças de planos. Aproveite o fluxo.

Aquário — 9 de Ouros

A independência e a sensação de realização do aquariano estarão em destaque (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Independência e realização estarão em destaque. A carta “9 de Ouros” indica satisfação pessoal e valorização do que você tem conquistado.

Peixes — A Morte

Um ciclo chegará ao fim na vida do pisciano para dar espaço a um novo começo (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “A Morte” mostra que haverá uma transformação profunda. Um ciclo chegará ao fim para dar espaço a um novo começo. Apesar da intensidade, essa mudança será necessária.

Por Viviane Pettersen / Edicase