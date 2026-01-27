Variedades

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/01/2026

Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 27/01/26 11h21
Será um dia favorável para reorganizar prioridades e aprender com experiências recentes (Imagem: Kate Krasovskaya | Shutterstock)
Segundo as cartas do tarot, o dia será marcado por um movimento intenso de ajustes internos, amadurecimento emocional e escolhas mais conscientes para todos os signos. As energias indicam a necessidade de equilíbrio entre ação e reflexão, mostrando que avançar com calma, estratégia e escuta interior trará resultados mais sólidos do que atitudes impulsivas.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam sobre o dia de cada signo!

Áries — A Força

Ilustração rosa do símbolo de áries em fundo preto sobre o nome branco do signo
O ariano deverá buscar equilíbrio entre razão e emoção (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

O dia pedirá equilíbrio entre razão e emoção. A carta “A Força” fala de coragem, autocontrole e maturidade emocional. Será importante evitar agir por impulso, pois a maior potência estará na calma, na empatia e na firmeza interior.

Touro — A Sacerdotisa

Ilustração azul do símbolo de touro em fundo preto sobre o nome branco do signo
O taurino deverá confiar mais nos pressentimentos e respeitar o próprio tempo interno (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Nesta terça-feira, a carta “A Sacerdotisa” pede silêncio, observação e intuição. Nem tudo precisará ser resolvido imediatamente, nem todas as respostas estarão no mundo externo. Confiar mais nos pressentimentos e respeitar o próprio tempo interno antes de tomar decisões importantes será fundamental.

Gêmeos — Pajem de Espadas

Ilustração amarelo do símbolo de gêmeos em fundo preto sobre o nome branco do signo
O geminiano deverá ter cuidado com excessos de ansiedade ou conclusões precipitadas (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” mostra que curiosidade e movimento mental marcarão o dia. Conversas, mensagens e novas ideias ganharão destaque. No entanto, será preciso ter cuidado com excessos de ansiedade ou conclusões precipitadas. De acordo com a previsão do tarot, ouvir será tão importante quanto falar.

Câncer — Quatro de Copas

Ilustração verde do símbolo de câncer em fundo preto sobre o nome branco do signo
O canceriano deverá ter atenção com oportunidades que poderão passar despercebidas (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Para este dia, poderá haver certa apatia ou desânimo momentâneo. A carta “Quatro de Copas” alerta para oportunidades que poderão passar despercebidas por excesso de foco no que não deu certo no passado. Abrir o olhar será essencial, pois algo novo poderá tentar se aproximar.

Leão — Dez de Paus

Ilustração laranja do símbolo de leão em fundo preto sobre o nome branco do signo
O leonino deverá reorganizar prioridades para preservar a energia (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

A carta “Dez de Paus” mostra sobrecarga emocional e excesso de responsabilidades. O dia pedirá limites e delegação, já que não será necessário carregar tudo sozinho(a). Reorganizar prioridades será essencial para preservar a energia.

Virgem — Oito de Ouros

Ilustração vermelho do símbolo de virgem em fundo preto sobre o nome branco do signo
O virginiano terá um ótimo dia para trabalho, estudos e aperfeiçoamento de habilidades (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Foco, dedicação e evolução constante estarão em evidência, conforme a carta “Oito de Ouros”. Será um ótimo dia para trabalho, estudos e aperfeiçoamento de habilidades. Pequenos esforços feitos com constância poderão render grandes resultados a médio prazo.

Libra — Cavaleiro de Ouros

Ilustração azul do símbolo de libra em fundo preto sobre o nome branco do signo
O libriano terá um dia marcado por persistência e comprometimento (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

O dia será marcado por persistência e comprometimento, conforme a carta “Cavaleiro de Ouros”. Mesmo que o ritmo pareça lento, algo sólido será construído. Confiar no processo e manter a disciplina será importante, pois o que crescer agora tenderá a durar.

Escorpião — Sete de Paus

Ilustração roxo do símbolo de escorpião em fundo preto sobre o nome branco do signo
Para o escorpiano, poderá surgir a necessidade de defender ideias ou o próprio espaço (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Será hora de se posicionar. Ao longo do dia, poderá surgir a necessidade de defender ideias ou o próprio espaço, mas a carta “Sete de Paus” mostra que haverá força suficiente para isso. Não recuar por medo de conflitos será essencial para sustentar a própria verdade.

Sagitário — Roda da Fortuna

Ilustração azul do símbolo de sagitário em fundo preto sobre o nome branco do signo
A flexibilidade será a melhor aliada do sagitariano (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão movimentar o dia. A previsão do tarot traz a energia da “Roda da Fortuna”, que fala de viradas, oportunidades e ciclos se renovando. A flexibilidade será a melhor aliada. Confiar no fluxo será importante, pois ele se reorganizará a favor.

Capricórnio — Cinco de Paus

Ilustração rosa do símbolo de capricórnio em fundo preto sobre o nome branco do signo
O capricorniano deverá evitar entrar em competições desnecessárias (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Conforme a carta “Cinco de Paus”, conflitos, disputas ou divergências poderão surgir, especialmente no ambiente profissional. Evitar entrar em competições desnecessárias será importante, já que nem toda batalha valerá a energia investida.

Aquário — Rainha de Paus

Ilustração laranja do símbolo de aquário em fundo preto sobre o nome branco do signo
O aquariano deverá confiar no próprio brilho e na criatividade (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Autoconfiança, carisma e poder pessoal estarão em alta, conforme a carta “Rainha de Paus”. Será um excelente dia para se expressar, liderar e colocar ideias em prática. Confiar no próprio brilho e na criatividade será essencial, pois a inspiração transmitida aos outros será maior do que se imagina.

Peixes — Seis de Paus

Ilustração verde do símbolo de peixes em fundo preto sobre o nome branco do signo
O pisciano viverá um dia para celebrar as conquistas sem culpa (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Segundo a carta “Seis de Paus”, reconhecimento e sensação de vitória marcarão o dia. Algo ao qual você se dedicou poderá render elogios, retorno positivo ou validação externa. Sendo assim, será um dia de celebrar as conquistas sem culpa.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

