Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/10/2026

As previsões do tarot mostram uma segunda-feira marcada por oportunidades de crescimento, intensidade emocional e decisões importantes para o futuro. Enquanto alguns signos poderão encontrar motivação para iniciar projetos, conquistar reconhecimento e viver momentos especiais no amor, outros precisarão lidar com expectativas frustradas, escolhas difíceis e situações que exigirão mais equilíbrio.

As cartas também destacam o valor de reconhecer as próprias vontades, estabelecer limites e compreender quando é necessário desacelerar ou transformar determinados comportamentos. O conselho para este início de semana é agir com confiança, mas sem permitir que a ansiedade, o medo ou o desejo de controlar tudo atrapalhem as chances que estão surgindo.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Rei de Paus

O nativo de Áries tenderá a assumir uma posição de destaque com coragem e iniciativa (Imagem: watahokori | Shutterstock)

A carta “Rei de Paus” coloca você em uma posição de destaque e favorece atitudes corajosas, especialmente diante de situações que exigem iniciativa e liderança. No amor, seu magnetismo estará mais evidente e uma aproximação poderá ganhar intensidade, mas será importante não querer determinar sozinho(a) os rumos da relação. Na carreira, uma oportunidade de assumir responsabilidades ou apresentar uma ideia trará reconhecimento, principalmente se você demonstrar segurança nas próprias habilidades. A saúde se beneficiará de atividades que movimentem o corpo e renovem a disposição. Entre amigos, alguém procurará sua companhia ou seus conselhos para colocar projetos em prática.

Touro — Cavaleiro de Copas

O nativo de Touro estará mais propenso a viver momentos de romantismo e aproximação (Imagem: watahokori | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Copas” traz uma energia de romantismo, sensibilidade e oportunidades de aproximação afetiva. No amor, uma mensagem inesperada, um convite especial ou uma demonstração de carinho poderá movimentar os sentimentos, especialmente se esperava uma atitude de alguém. Na carreira, propostas criativas e conversas conduzidas com diplomacia abrirão portas, mas será importante analisar os detalhes antes de assumir compromissos. A saúde pedirá atenção ao equilíbrio emocional e à necessidade de momentos prazerosos. Entre amigos, gestos de afeto e novidades tornarão o início da semana mais leve.

Gêmeos — O Diabo

O nativo de Gêmeos tenderá a lidar com desejos intensos e a necessidade de estabelecer limites (Imagem: watahokori | Shutterstock)

A carta “O Diabo” mostra a possibilidade de situações que despertarão desejos intensos, impulsividade ou dificuldade para estabelecer limites. No amor, a atração física estará mais forte, mas convém perceber se há reciprocidade ou se alguma relação está sendo alimentada por ciúmes, dependência ou jogos emocionais. Na carreira, ambição e vontade de conquistar resultados poderão trazer motivação, desde que você não aceite condições desfavoráveis apenas pela promessa de ganhos imediatos. A saúde pedirá atenção aos excessos e aos hábitos que prejudicam o equilíbrio. Entre amigos, será importante evitar comparações e circunstâncias que estimulem comportamentos capazes de gerar arrependimento.

Câncer — 9 de Copas

O nativo de Câncer viverá um dia de satisfação, conquistas e gratidão (Imagem: watahokori | Shutterstock)

A carta “9 de Copas” anuncia um dia favorável à satisfação pessoal, a pequenas conquistas e à gratidão. No amor, demonstrações de carinho e encontros agradáveis poderão fortalecer uma relação. Caso esteja solteiro(a), perceberá que estar bem consigo mesmo(a) também aumenta a disposição para conhecer alguém especial. Na carreira, uma resposta positiva ou a conclusão de uma tarefa importante trará alívio e sensação de dever cumprido. A saúde se beneficiará de momentos de lazer e autocuidado. Entre amigos, boas conversas, comemorações e oportunidades surgirão para aproveitar os prazeres simples da vida.

Leão — O Mago

O nativo de Leão estará mais propenso a transformar ideias em ações com criatividade (Imagem: watahokori | Shutterstock)

A carta “O Mago” revela um dia favorável a iniciativas, criatividade e decisões que dependem da sua capacidade de transformar ideias em ações. No amor, uma conversa envolvente poderá despertar interesse ou ajudar a renovar a conexão com alguém especial, principalmente se você demonstrar com clareza aquilo que deseja. Na carreira, suas habilidades de comunicação e liderança abrirão portas para propostas, negociações ou projetos que aguardavam o momento certo para começar. A saúde se beneficiará de atitudes práticas para melhorar a rotina. Entre amigos, seus planos serão incentivados e surgirá o convite para participar de uma atividade diferente.

Virgem — A Estrela

O nativo de Virgem poderá recuperar a confiança no próprio potencial (Imagem: watahokori | Shutterstock)

A carta “A Estrela” traz uma energia de esperança, renovação e confiança de que situações difíceis encontrarão soluções mais tranquilas. No amor, uma conversa sincera poderá ajudar a recuperar a proximidade ou a trazer coragem para se abrir novamente depois de uma experiência frustrante. Na carreira, projetos que pareciam distantes ganharão novas perspectivas, especialmente quando você voltar a acreditar no próprio potencial e deixar de exigir resultados imediatos. A saúde pedirá momentos de relaxamento e cuidados que favoreçam o bem-estar emocional. Entre amigos, palavras de incentivo ou notícias animadoras despertarão novo entusiasmo.

Libra — 5 de Copas

O nativo de Libra terá a chance de recuperar o ânimo com o apoio de pessoas de confiança (Imagem: watahokori | Shutterstock)

A carta “5 de Copas” mostra que você poderá começar a semana pensando em uma situação que não aconteceu conforme o esperado, deixando de perceber outras possibilidades disponíveis. No amor, uma decepção ou lembrança despertará tristeza, mas será importante não transformar uma experiência frustrante em uma expectativa negativa sobre todas as relações. Na carreira, resultados abaixo do desejado exigirão ajustes de estratégia, sem que isso signifique abandonar um projeto no qual você acredita. A saúde pedirá atenção ao equilíbrio emocional e ao descanso. Entre amigos, pessoas de confiança ajudarão a recuperar o ânimo e a mostrar que ainda há motivos para seguir em frente.

Escorpião — 4 de Espadas

O nativo de Escorpião terá a oportunidade de recuperar as energias ao respeitar os próprios limites (Imagem: watahokori | Shutterstock)

A carta “4 de Espadas” convida a começar a semana com mais tranquilidade, evitando assumir responsabilidades além daquelas que realmente consegue administrar. No amor, uma pausa nas cobranças poderá ajudar a compreender melhor os sentimentos envolvidos em determinada situação, especialmente se uma conversa recente deixou dúvidas. Na carreira, organizar prioridades e revisar tarefas será mais produtivo do que tentar resolver tudo imediatamente. A saúde pedirá atenção especial ao sono e à recuperação das energias. Entre amigos, não se sinta obrigado(a) a participar de todos os compromissos, pois momentos de silêncio e descanso também são necessários.

Sagitário — 7 de Copas

O nativo de Sagitário deverá focar as prioridades que realmente valem o esforço (Imagem: watahokori | Shutterstock)

A carta “7 de Copas” mostra que você terá diferentes caminhos, mas também dificuldade para identificar quais realmente merecem investimento de tempo e energia. No amor, expectativas idealizadas ou a presença de mais de uma possibilidade afetiva poderão provocar confusão, sendo importante observar atitudes concretas antes de criar planos. Na carreira, novas ideias despertarão entusiasmo, mas será necessário escolher prioridades para não começar muitos projetos e concluir poucos. A saúde pedirá atenção à dispersão mental e à importância de uma rotina mais organizada. Entre amigos, sugestões interessantes surgirão, desde que você não se deixe influenciar por todas as opiniões.

Capricórnio — Ás de Ouros

O nativo de Capricórnio estará propenso a viver oportunidades concretas de crescimento (Imagem: watahokori | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” anuncia oportunidades concretas de crescimento, especialmente em assuntos profissionais e financeiros. No amor, uma relação poderá ganhar mais estabilidade por meio de atitudes consistentes. Caso esteja solteiro(a), conhecerá alguém que demonstre interesse em construir algo duradouro. Na carreira, uma proposta, uma possibilidade de renda extra ou um novo projeto merecerá atenção, principalmente se oferecer condições reais de desenvolvimento a longo prazo. A saúde se beneficiará de hábitos regulares e cuidados preventivos. Entre amigos, informações úteis ou novos contatos contribuirão para os seus objetivos.

Aquário — A Morte

O nativo de Aquário terá a chance de renovar hábitos e seguir caminhos mais alinhados (Imagem: watahokori | Shutterstock)

A carta “A Morte” indica uma transformação necessária, especialmente em situações que já não correspondem aos seus desejos ou à pessoa que está se tornando. No amor, reconhecer padrões repetitivos poderá ajudar a modificar uma dinâmica desgastante, permitindo que uma relação ganhe novo fôlego ou que você encontre coragem para seguir outro caminho. Na carreira, o encerramento de uma etapa ou a mudança de estratégia abrirá espaço para projetos mais alinhados com suas habilidades atuais. A saúde pedirá atenção à renovação de hábitos. Entre amigos, alguns laços passarão por ajustes naturais, mostrando que nem todo vínculo precisa permanecer igual para continuar sendo importante.

Peixes — 5 de Paus

O nativo de Peixes precisará de paciência diante de pequenas divergências nesta segunda-feira (Imagem: watahokori | Shutterstock)

A carta “5 de Paus” mostra você diante de pequenas disputas ou divergências que exigem paciência e capacidade de negociação. No amor, diferenças de opinião poderão provocar irritação, especialmente se cada pessoa estiver mais preocupada em defender o próprio ponto de vista do que em compreender o outro. Na carreira, a concorrência ou a necessidade de trabalhar com pessoas de ideias distintas trará desafios, mas também estimulará soluções criativas. A saúde pedirá atenção ao estresse e à tensão acumulada. Entre amigos, será importante evitar provocações e compreender que nem toda discordância precisa se transformar em conflito.