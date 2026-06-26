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Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/06/2026

7 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 26/06/26 08h06
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Será um dia de confiar nas mudanças e observar aspectos que a vida pede evolução (Imagem: Bigc Studio | Shutterstock)

A sexta-feira trará uma energia de transformação, renovação e abertura para novas possibilidades. As cartas do tarot mostram movimentos importantes, encerramentos necessários e oportunidades para construir algo mais alinhado com aquilo que cada signo deseja. Será um dia de confiar nas mudanças e observar aspectos que a vida pede evolução.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 4 de Copas

imagem com ilustração do signo de Áries em estilo delicado e minimalista, centralizada sobre um fundo rosa suave. O desenho remete à figura do carneiro, símbolo do signo, com traços arredondados e aparência leve, transmitindo uma estética moderna e feminina.
Para Áries, será um dia para prestar mais atenção às oportunidades e não deixar o desânimo atrapalhar (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

O dia pedirá atenção para não deixar boas oportunidades passarem por excesso de dúvidas ou desânimo, alerta a carta “4 de Copas”. No amor, você precisará olhar com mais carinho para sentimentos que tem deixado de lado e perceber novas possibilidades. Na carreira, uma proposta ou ideia poderá parecer pouco interessante no início, mas merecerá análise. Sua saúde melhorará quando você buscar mais motivação e atividades que tragam prazer. Entre amigos, evite se afastar demais e permita momentos de troca.

Touro — A Morte

imagem com ilustração do signo de Touro posicionada no centro de um fundo azul claro. A arte representa o touro de forma estilizada, com linhas suaves e limpas, destacando os traços do animal de maneira simples, mas elegante.
Para Touro, mudanças importantes poderão abrir espaço para uma fase mais leve e positiva (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “A Morte” indica encerramentos profundos e um dia de transformação importante. No amor, padrões antigos poderão precisar ser deixados para trás para que algo mais saudável nasça. Na carreira, mudanças poderão abrir espaço para novos caminhos e oportunidades de crescimento. Sua saúde melhorará quando você liberar hábitos que já não fazem bem. Entre amigos, algumas relações poderão se transformar, mostrando quais conexões permanecem verdadeiras.

Gêmeos — O Imperador

ilustração do signo de Gêmeos em fundo azul, seguindo o mesmo estilo visual dos demais signos. A imagem traz uma representação simbólica do signo com traços sutis e delicados, em uma composição centralizada e harmoniosa.
O dia de Gêmeos favorecerá organização, maturidade e decisões mais firmes (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “O Imperador” favorecerá organização, firmeza e tomada de decisões mais maduras. No amor, você poderá buscar mais estabilidade e clareza, valorizando relações que tragam segurança. Na carreira, sua liderança e capacidade de estruturar planos ficarão fortalecidas. Sua saúde melhorará quando você criar uma rotina mais disciplinada. Entre amigos, sua presença poderá ser vista como um ponto de apoio e confiança.

Câncer — Cavaleiro de Copas

magem do signo de Câncer em fundo lilás, com ilustração suave e estilizada. A arte remete ao caranguejo, símbolo do signo, em um visual leve, com linhas simples e uma paleta delicada que combina com o restante do horóscopo.
Para Câncer, sensibilidade e carinho estarão em destaque, fortalecendo vínculos e emoções (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Segundo a carta “Cavaleiro de Copas”, o dia chegará com sensibilidade, romantismo e abertura para novas experiências emocionais. No amor, conversas sinceras e gestos de carinho poderão aproximar pessoas e fortalecer vínculos. Na carreira, sua criatividade e intuição ajudarão a encontrar soluções e novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você cuidar das emoções e respeitar seu próprio ritmo. Entre amigos, momentos acolhedores poderão trazer mais conexão.

Leão — A Roda da Fortuna

ilustração do signo de Leão em fundo rosa, com um desenho central que representa o leão de forma estilizada. A imagem tem um visual limpo, com traços suaves e aparência moderna, destacando o símbolo do signo de maneira elegante.
O dia de Leão poderá trazer mudanças inesperadas e boas oportunidades de renovação (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “A Roda da Fortuna” indica mudanças, reviravoltas e acontecimentos que poderão movimentar sua rotina. No amor, uma nova fase poderá surgir, trazendo aprendizados e oportunidades inesperadas. Na carreira, mudanças poderão abrir portas e colocá-lo(a) em uma posição diferente. Sua saúde melhorará quando você aceitar o movimento da vida sem tentar controlar tudo. Entre amigos, encontros inesperados poderão trazer boas surpresas.

Virgem — A Temperança

imagem do signo de Virgem em fundo azul, com ilustração central delicada e minimalista. A representação do signo aparece em um estilo suave, com composição organizada e visual leve, mantendo a identidade estética da série de imagens.
Equilíbrio, calma e paciência serão essenciais para Virgem lidar com o dia (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

O dia favorecerá equilíbrio, cura e a busca por uma vida mais harmoniosa, revela a carta “A Temperança”. No amor, paciência e diálogo ajudarão a fortalecer relações e resolver diferenças. Na carreira, agir com calma e estratégia será essencial para alcançar bons resultados. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre responsabilidades e descanso. Entre amigos, sua capacidade de ouvir e acolher será valorizada.

Libra — 6 de Espadas

ilustração do signo de Libra em fundo azul, com visual simples e centralizado. A arte faz referência ao símbolo da balança de forma estilizada, com traços finos e aparência delicada, criando uma imagem equilibrada e discreta.
Para Libra, será um dia de deixar desgastes para trás e buscar mais tranquilidade (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “6 de Espadas” mostra transição, afastamento de desgastes e busca por mais tranquilidade. No amor, você poderá deixar para trás conflitos e caminhar para uma fase mais leve. Na carreira, mudanças de estratégia poderão ajudar você a superar obstáculos e avançar. Sua saúde melhorará quando você reduzir preocupações e buscar mais paz mental. Entre amigos, algumas conversas poderão ajudar a resolver situações antigas.

Escorpião — 9 de Copas

imagem do signo de Escorpião em fundo lilás, com ilustração simbólica e traços suaves. O escorpião aparece de forma estilizada, em uma composição limpa e moderna, mantendo o padrão visual delicado usado nas demais artes.
Para Escorpião, a energia favorecerá conquistas, satisfação pessoal e momentos felizes (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “9 de Copas” indica satisfação, autoestima e uma sensação de conquista pessoal. No amor, desejos poderão se realizar, e uma relação poderá trazer mais alegria e acolhimento. Na carreira, resultados positivos poderão aparecer e mostrar que seus esforços valem a pena. Sua saúde melhorará quando você valorizar o prazer, o descanso e o autocuidado. Entre amigos, momentos leves e felizes fortalecerão os vínculos.

Sagitário — 6 de Paus

ilustração do signo de Sagitário em fundo rosa, com desenho central em estilo minimalista. A imagem remete ao símbolo do signo de forma leve e elegante, com traços sutis e estética suave.
Reconhecimento, vitórias e confiança marcarão a sexta-feira de Sagitário (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Segundo a carta “6 de Paus”, o dia favorecerá reconhecimento, vitórias e valorização do seu esforço. No amor, sua confiança estará maior e poderá ajudar a atrair relações mais positivas. Na carreira, conquistas e elogios poderão surgir, destacando seu talento e dedicação. Sua saúde melhorará quando você mantiver a motivação e acreditar no próprio potencial. Entre amigos, você poderá receber apoio e reconhecimento por quem é.

Capricórnio — Rei de Ouros

imagem do signo de Capricórnio em fundo azul, com ilustração centralizada e aparência delicada. O desenho estiliza o símbolo do signo com linhas simples, transmitindo um visual organizado e harmonioso.
O dia trará mais estabilidade, segurança e valorização do que Capricórnio construiu (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “Rei de Ouros” revela estabilidade, maturidade e construção de segurança. No amor, atitudes concretas demonstrarão sentimentos e fortalecerão relações importantes. Na carreira, sua competência poderá trazer reconhecimento, crescimento e maior estabilidade financeira. Sua saúde melhorará quando você mantiver hábitos consistentes e cuidar da sua estrutura emocional. Entre amigos, sua confiabilidade será um dos seus maiores valores.

Aquário — O Sol

ilustração do signo de Aquário em fundo azul, seguindo a identidade visual das demais imagens. A arte representa o signo de forma simbólica e suave, com composição minimalista e traços leves.
Clareza, alegria e boas notícias poderão iluminar os caminhos de Aquário (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “O Sol” mostra clareza, alegria e uma fase de maior confiança. No amor, sentimentos poderão ficar mais evidentes, e as relações ganharão mais leveza e verdade. Na carreira, ideias e projetos poderão prosperar com mais visibilidade e reconhecimento. Sua saúde melhorará quando você se conectar com atividades que tragam felicidade e energia. Entre amigos, momentos de celebração aproximarão pessoas queridas.

Peixes — 4 de Paus

imagem do signo de Peixes em fundo lilás, com ilustração central delicada e estilizada. O desenho remete aos peixes, símbolo do signo, em um visual suave e moderno, com cores claras e estética uniforme.
Para Peixes, será um dia de harmonia, celebrações e fortalecimento de laços importantes (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

O dia favorecerá estabilidade, celebrações e fortalecimento de vínculos, revela a carta “4 de Paus”. No amor, relações poderão passar por uma fase de harmonia, união e construção de algo especial. Na carreira, conquistas e avanços poderão trazer sensação de segurança e satisfação. Sua saúde melhorará quando você criar ambientes mais tranquilos e acolhedores ao seu redor. Entre amigos, encontros e momentos felizes fortalecerão conexões importantes.

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