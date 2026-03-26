Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/03/2026

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A quinta-feira trará uma energia de ação, decisões importantes e mudanças de perspectiva. Algumas cartas do tarot indicam movimento e iniciativa, enquanto outras pedem cautela, reflexão e encerramentos necessários. Será um dia de contrastes: entre agir e pausar, falar e observar.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Cavaleiro de Paus

O dia do ariano favorecerá iniciativas e mudanças rápidas (Imagem: Ardely | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Paus” mostra que a energia, impulso e vontade de agir estarão em alta. O dia favorecerá iniciativas e mudanças rápidas, mas pedirá atenção para não agir por impulso.

Touro — Rei de Paus

O taurino poderá assumir o controle de uma situação importante (Imagem: Ardely | Shutterstock)

Confiança e liderança estarão presentes. Você poderá assumir o controle de uma situação importante. A carta “Rei de Paus” indica coragem e visão para agir.

Gêmeos — O Mago

O dia do geminiano favorecerá novos projetos e iniciativas (Imagem: Ardely | Shutterstock)

A carta “O Mago” mostra que o poder de realização estará em alta. Você terá tudo o que precisa para fazer acontecer. O dia favorecerá novos projetos e iniciativas.

Câncer — 5 de Ouros

O canceriano precisará ter cuidado com a sensação de insegurança ou carência (Imagem: Ardely | Shutterstock)

Será importante ter cuidado com a sensação de insegurança ou carência. A carta “5 de Ouros” pede atenção para que você não se isole. Busque apoio, se necessário.

Leão — Os Enamorados

O leonino viverá um momento de decisões importantes no campo afetivo (Imagem: Ardely | Shutterstock)

Decisões importantes no campo afetivo poderão surgir. A carta “Os Enamorados” indica que as escolhas precisarão estar alinhadas com os seus sentimentos.

Virgem — 4 de Espadas

O dia pedirá ao virginiano recuperação emocional e mental (Imagem: Ardely | Shutterstock)

A carta “4 de Espadas” indica que será um dia de pausa e descanso. A quinta-feira pedirá recuperação emocional e mental antes de agir.

Libra — Ás de Espadas

A clareza e a verdade marcarão o dia do libriano (Imagem: Ardely | Shutterstock)

Clareza e verdade marcarão o seu dia. A carta “Ás de Espadas” indica decisões importantes e conversas que poderão trazer entendimento e libertação.

Escorpião — Pajem de Paus

Algo novo poderá surgir e trazer uma energia diferente para o dia do escorpiano (Imagem: Ardely | Shutterstock)

Novidades e entusiasmo estarão em destaque, conforme a carta “Pajem de Paus”. Algo novo poderá surgir e trazer uma energia diferente para o seu dia. A quinta-feira será ideal para explorar possibilidades.

Sagitário — 10 de Espadas

Um ciclo chegará ao fim na vida do sagitariano (Imagem: Ardely | Shutterstock)

Haverá o encerramento de um ciclo. Algo chegará ao fim, e apesar do desconforto, a carta “10 de Espadas” indica libertação e recomeço.

Capricórnio — 7 de Espadas

O capricorniano precisará de atenção com situações pouco claras (Imagem: Ardely | Shutterstock)

Será preciso atenção com situações pouco claras. A carta “7 de Espadas” pede estratégia e discrição. Nem tudo precisará ser revelado.

Aquário — A Imperatriz

O dia será propício para o aquariano cuidar de si e reconhecer o valor do que construiu (Imagem: Ardely | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” indica que o crescimento, a autoestima e a abundância estarão em evidência. O dia favorecerá o cuidado consigo e a valorização do que você construiu.

Peixes — O Enforcado

O dia pedirá ao pisciano pausa e reflexão (Imagem: Ardely | Shutterstock)

Uma mudança de perspectiva poderá acontecer, conforme a carta “O Enforcado”. O dia pedirá pausa e reflexão. Nem tudo se resolverá na pressa — será melhor observar antes de agir.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.