Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/10/2026

Segundo o tarot, o domingo será marcado por oportunidades de renovação, conquistas pessoais e importantes transformações emocionais. Enquanto alguns signos poderão experimentar momentos de felicidade, aproximações amorosas e boas perspectivas financeiras, outros precisarão enfrentar inseguranças, rever expectativas e compreender que determinadas mudanças são necessárias para o crescimento.

As cartas também destacam a importância de reconhecer o próprio valor, cultivar relações saudáveis e não permitir que preocupações antecipadas prejudiquem a tranquilidade do dia. Mantenha o coração aberto para novas possibilidades, sem perder a consciência de que cada escolha exige responsabilidade e respeito ao próprio tempo.

Áries — Ás de Ouros

Áries encontrará oportunidades para fortalecer sua segurança financeira e construir projetos sólidos para o futuro (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” anuncia uma oportunidade de construir algo sólido, especialmente em situações que envolvem segurança e planejamento para o futuro. No amor, uma aproximação começará a ganhar contornos mais sérios. Caso esteja em um relacionamento, converse sobre investimentos ou projetos em conjunto. Na carreira, uma proposta, uma possibilidade de renda extra ou uma ideia de negócio despertará interesse, sendo importante avaliar seu potencial com atenção. A saúde será beneficiada pela adoção de hábitos mais consistentes. Uma conversa com amigos renderá indicações profissionais ou sugestões práticas para tirar algo do papel.

Touro — 9 de Copas

Touro viverá momentos de satisfação pessoal, conquistas e alegrias nos relacionamentos (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “9 de Copas” traz uma energia de satisfação pessoal, prazer e realização de pequenos desejos aguardados. No amor, o clima favorecerá encontros agradáveis, demonstrações de carinho e momentos de intimidade, especialmente se você permitir que as coisas aconteçam sem tantas cobranças. Na carreira, reconhecer os resultados conquistados poderá renovar sua motivação e até trazer uma notícia que confirmará que seus esforços estão no caminho certo. A saúde exigirá equilíbrio entre os prazeres e os cuidados com o corpo. Os amigos serão capazes de proporcionar um encontro especial, uma comemoração ou simplesmente boas conversas que alimentarão a alegria de viver.

Gêmeos — Ás de Copas

Gêmeos terá oportunidades de novos começos no amor e de renovação das relações afetivas (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” anuncia um dia de abertura emocional e possibilidades de novos começos que despertarão entusiasmo. No amor, uma mensagem inesperada, um encontro ou uma demonstração sincera de afeto movimentará os sentimentos. Além disso, os relacionamentos existentes encontrarão espaço para renovar a cumplicidade. Na carreira, uma oportunidade criativa ou um projeto que desperte identificação pessoal trará motivação, especialmente se você estiver sentindo falta de energia na rotina. A saúde será beneficiada por momentos de acolhimento e tranquilidade. As amizades poderão se fortalecer por meio de conversas emocionantes ou gestos espontâneos de carinho.

Câncer — 9 de Espadas

Câncer precisará controlar as preocupações e cuidar melhor do seu equilíbrio emocional (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “9 de Espadas” mostra que você pode carregar preocupações que se tornam maiores quando alimentadas pelo excesso de pensamentos. No amor, inseguranças ou receios relacionados ao futuro de uma relação tenderão a provocar ansiedade; por isso, será importante não transformar suposições em certezas antes de conversar. Na carreira, pendências e cobranças irão ocupar sua mente mesmo durante os momentos de descanso, sendo necessário estabelecer limites para não levar todas as responsabilidades para casa. A saúde exigirá atenção especial à qualidade do sono e ao equilíbrio emocional. Amigos de confiança poderão ajudar a aliviar preocupações e oferecer uma perspectiva mais tranquila sobre o que estiver acontecendo.

Leão — A Morte

Leão passará por transformações importantes que abrirão espaço para novas oportunidades (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “A Morte” revela um dia de encerramento simbólico, no qual antigas expectativas precisarão dar lugar a uma nova maneira de viver determinadas situações. No amor, reconhecer que uma dinâmica não está mais funcionando poderá incentivar conversas importantes e mudanças que trarão mais autenticidade para a relação. Na carreira, abandonar uma estratégia ultrapassada ou concluir uma etapa abrirá espaço para projetos mais alinhados aos seus objetivos. A saúde será beneficiada pela renovação de hábitos e pela redução de excessos. Algumas amizades passarão por ajustes, mostrando que crescer também significa permitir que certos vínculos se transformem.

Virgem — 4 de Copas

Virgem precisará superar o desânimo e prestar mais atenção às oportunidades ao seu redor (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “4 de Copas” mostra que você poderá ficar mais introspectivo(a) e apresentar dificuldade para se entusiasmar com situações que normalmente despertariam interesse. No amor, uma demonstração de carinho passará despercebida se você estiver concentrado(a) apenas naquilo que gostaria que fosse diferente. Por isso, tente observar também os gestos simples. Na carreira, uma proposta ou ideia merecerá ser avaliada antes de ser descartada, pois uma oportunidade interessante talvez surja de maneira discreta. A saúde exigirá atenção ao desânimo e à necessidade de momentos prazerosos. Os amigos poderão convidá-lo(a) para sair da rotina e descobrir que pequenas mudanças de ambiente podem fazer diferença.

Libra — Rei de Ouros

Libra encontrará estabilidade nos relacionamentos e oportunidades de crescimento profissional e financeiro (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “Rei de Ouros” traz uma energia de estabilidade, maturidade e valorização das conquistas construídas ao longo do tempo. No amor, atitudes concretas e demonstrações de compromisso trarão mais segurança, especialmente se desejar uma relação baseada em confiança e planos consistentes. Na carreira, questões financeiras e oportunidades de crescimento merecerão atenção, pois decisões bem planejadas poderão fortalecer sua posição profissional. A saúde será beneficiada por uma rotina equilibrada e por cuidados regulares. Talvez os amigos procurem seus conselhos sobre dinheiro ou trabalho, reconhecendo sua capacidade de encontrar soluções práticas.

Escorpião — 3 de Paus

Escorpião terá oportunidades de expandir seus horizontes e construir novos projetos para o futuro (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “3 de Paus” amplia os horizontes e desperta o desejo de explorar oportunidades que vão além daquilo que já é conhecido. No amor, conversas sobre o futuro poderão revelar possibilidades interessantes, especialmente se desejar construir uma relação com mais liberdade, confiança e objetivos compartilhados. Na carreira, contatos profissionais ou projetos de expansão tenderão a ganhar destaque, incentivando-o(a) a pensar em resultados de longo prazo. A saúde será beneficiada por atividades que trazem movimento, renovando a disposição. Os amigos serão uma ponte para conhecer pessoas interessantes ou sugerir experiências que ampliem sua visão de mundo.

Sagitário — O Mago

Sagitário poderá usar sua criatividade e suas habilidades para conquistar novas oportunidades (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “O Mago” mostra criatividade, iniciativa e capacidade de transformar ideias em oportunidades concretas. No amor, uma conversa bem conduzida poderá despertar interesse ou ajudar a resolver uma situação que parecia complicada, especialmente se você demonstrar com clareza aquilo que deseja. Na carreira, habilidades pessoais poderão abrir portas para projetos independentes, negociações ou propostas que dependem da sua capacidade de comunicação. A saúde será beneficiada por atitudes práticas para melhorar a rotina. Os amigos irão incentivar uma ideia diferente ou convidar você para participar de uma iniciativa que gerará entusiasmo.

Capricórnio — A Torre

Capricórnio enfrentará mudanças inesperadas que exigirão flexibilidade e reorganização dos planos (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “A Torre” mostra que uma situação inesperada exigirá flexibilidade e disposição para rever planos. No amor, uma conversa ou informação modificará sua percepção sobre determinada relação, mostrando a importância de construir vínculos baseados na sinceridade, e não apenas em expectativas. Na carreira, alterações de prazos, mudanças de estratégias ou decisões externas poderão precisar ser reorganizadas, mas também revelar alternativas que antes não eram consideradas. Quanto à saúde, tenha atenção ao estresse e à necessidade de desacelerar. Os amigos irão oferecer apoio diante de um imprevisto ou ajudar você a enxergar que nem toda mudança representa um prejuízo.

Aquário — Roda da Fortuna

Aquário poderá receber notícias surpreendentes e encontrar oportunidades que mudarão seus planos (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “Roda da Fortuna” anuncia um dia de movimento e possibilidades inesperadas, mostrando que situações aparentemente definidas podem mudar de direção. No amor, um encontro casual, uma mensagem surpreendente ou uma mudança de atitude poderá mexer com os sentimentos e trazer novidades para a vida afetiva. Na carreira, oportunidades surgirão por meio de contatos ou circunstâncias fora do planejado, sendo importante manter a flexibilidade para aproveitar aquilo que fizer sentido. A saúde exigirá equilíbrio diante das mudanças de rotina. Os amigos poderão trazer convites de última hora ou notícias que transformarão completamente os planos do domingo.

Peixes — Rei de Copas

Peixes conseguirá fortalecer os relacionamentos e resolver situações delicadas com maturidade emocional (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “Rei de Copas” convida a lidar com os sentimentos de maneira madura, sem deixar que oscilações emocionais determinem todas as decisões. No amor, uma conversa acolhedora poderá fortalecer a confiança e ajudar a resolver questões delicadas, especialmente se houver disposição para compreender o ponto de vista da outra pessoa. Na carreira, sua sensibilidade para perceber necessidades e mediar conflitos será valorizada, favorecendo relações profissionais mais harmoniosas. A saúde exigirá atenção ao equilíbrio emocional e ao descanso. Os amigos poderão procurar seus conselhos ou oferecer momentos de companhia, trazendo segurança e tranquilidade.