Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/09/2026

A sexta-feira trará uma energia de reflexão, mudanças e novas percepções. As cartas mostram que alguns signos estarão mais abertos para celebrar conquistas, enquanto outros precisarão olhar para dentro e reconhecer o que já não faz sentido continuar carregando. O dia também favorecerá decisões mais conscientes, conversas esclarecedoras e ajustes na rotina. A chave será respeitar o próprio tempo sem deixar passar oportunidades importantes.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Sol

O momento favorecerá encontros alegres, demonstrações de carinho e relações nas quais o ariano poderá se sentir verdadeiramente valorizado (Imagem: Chittanun Luangrangwech | Shutterstock)

A carta “O Sol” ilumina o caminho de Áries e traz uma energia de confiança, vitalidade e boas perspectivas. No amor, o dia favorecerá encontros alegres, demonstrações de carinho e relações nas quais poderá se sentir verdadeiramente valorizado(a). Na carreira, seu esforço ganhará reconhecimento e abrirá espaço para novas oportunidades, enquanto, na saúde, a disposição tenderá a estar em alta. Entre amigos, aproveite para celebrar, se divertir e compartilhar seu entusiasmo com quem torce por você.

Touro — 8 de Copas

O taurino preferirá vínculos mais profundos e se distanciará naturalmente de ambientes que já não combinam com seu momento (Imagem: Chittanun Luangrangwech | Shutterstock)

A carta “8 de Copas” mostra que Touro pode sentir necessidade de se afastar de algo que já não traz a mesma satisfação de antes. No amor, talvez seja hora de reconhecer sentimentos que mudaram e buscar relações mais alinhadas com o que deseja viver. Na carreira, uma mudança de direção começará a fazer sentido, enquanto, na saúde, será importante não ignorar sinais de esgotamento emocional. Entre amigos, você preferirá vínculos mais profundos e se distanciará naturalmente de ambientes que já não combinam com seu momento.

Gêmeos — 4 de Copas

Uma proposta poderá parecer pouco interessante ao geminiano inicialmente, mas merecerá ser analisada com mais cuidado (Imagem: Chittanun Luangrangwech | Shutterstock)

A carta “4 de Copas” pede atenção para não deixar uma oportunidade passar por estar excessivamente concentrado(a) naquilo que não saiu como esperado. No amor, evite fechar o coração por causa de experiências anteriores e permita-se enxergar novas possibilidades. Na carreira, uma proposta poderá parecer pouco interessante inicialmente, mas merecerá ser analisada com mais cuidado, enquanto, na saúde, o desânimo tenderá a pedir uma mudança de rotina. Entre amigos, aceite convites e conversas capazes de tirar você da apatia e trazer outras perspectivas.

Câncer — 6 de Espadas

Mudanças conduzirão o canceriano a um ambiente mais favorável (Imagem: Chittanun Luangrangwech | Shutterstock)

A carta “6 de Espadas” indica uma passagem gradual para uma fase mais tranquila, deixando para trás inquietações que já consumiram energia demais. No amor, poderá perceber que algumas feridas começam a perder força e que é possível seguir adiante com mais leveza. Na carreira, mudanças conduzirão a um ambiente mais favorável, enquanto, na saúde, será importante cuidar da mente e diminuir o excesso de preocupações. Entre amigos, afastar-se de conflitos ajudará você a recuperar a paz e fortalecer relações mais saudáveis.

Leão — A Sacerdotisa

O descanso mental será importante ao leonino (Imagem: Chittanun Luangrangwech | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” convida Leão a observar mais e falar menos, confiando na própria intuição antes de revelar seus próximos passos. No amor, sentimentos profundos talvez estejam sendo processados em silêncio, e respeitar esse tempo poderá trazer mais clareza. Na carreira, informações ainda ocultas farão diferença, então evite agir antes de ter todos os elementos, enquanto, na saúde, o descanso mental será importante. Entre amigos, observe as atitudes mais do que as palavras e preserve um pouco mais sua vida pessoal.

Virgem — 4 de Ouros

O virginiano poderá querer preservar uma relação (Imagem: Chittanun Luangrangwech | Shutterstock)

A carta “4 de Ouros” mostra uma busca maior por segurança, estabilidade e controle sobre aquilo que foi conquistado. No amor, você poderá querer preservar uma relação, mas precisará tomar cuidado para que o medo de perder não limite a espontaneidade. Na carreira, o dia favorecerá organização financeira e cautela com gastos, enquanto, na saúde, será importante aliviar tensões acumuladas no corpo. Entre amigos, valorize quem demonstra lealdade, mas lembre-se de que vínculos saudáveis também pedem liberdade.

Libra — A Temperança

O libriano atuará como uma ponte para contornar uma situação entre amigos ou simplesmente trazer mais leveza para o grupo (Imagem: Chittanun Luangrangwech | Shutterstock)

A carta “A Temperança” traz serenidade, paciência e a oportunidade de harmonizar cenários que estavam causando desconforto. No amor, o diálogo tranquilo poderá aproximar pessoas e ajudar a resolver diferenças sem grandes conflitos. Na carreira, procure respeitar seu ritmo e evite assumir mais compromissos do que consegue administrar, enquanto, na saúde, o equilíbrio entre trabalho, descanso e lazer será essencial. Entre amigos, você atuará como uma ponte para contornar uma situação ou simplesmente trazer mais leveza para o grupo.

Escorpião — O Eremita

O descanso e o silêncio ajudarão o escorpiano a recuperar energia (Imagem: Chittanun Luangrangwech | Shutterstock)

A carta “O Eremita” indica um momento de recolhimento, reflexão e busca por respostas que precisam vir de dentro. No amor, você poderá sentir necessidade de ficar mais na sua para compreender melhor o que realmente deseja de uma relação. Na carreira, analisar seus próximos passos com calma será mais produtivo do que agir por impulso, enquanto, na saúde, o descanso e o silêncio ajudarão a recuperar energia. Entre amigos, selecione melhor suas companhias e não se sinta obrigado(a) a estar disponível o tempo todo.

Sagitário — 6 de Copas

Alguém do passado poderá reaparecer, ou uma relação atual despertará sentimentos de carinho e familiaridade no sagitariano (Imagem: Chittanun Luangrangwech | Shutterstock)

A carta “6 de Copas” traz memórias, reencontros e uma conexão especial com experiências que marcaram sua história. No amor, alguém do passado poderá reaparecer, ou uma relação atual despertará sentimentos de carinho e familiaridade. Na carreira, vivências anteriores oferecerão uma solução para um desafio atual, enquanto, na saúde, atividades que tragam prazer e conforto emocional serão positivas. Entre amigos, o dia favorecerá encontros e conversas que farão você lembrar de momentos felizes.

Capricórnio — O Julgamento

Um reconhecimento ou chamado fará o capricorniano perceber que está pronto para uma nova etapa (Imagem: Chittanun Luangrangwech | Shutterstock)

A carta “O Julgamento” fala de despertar, decisões e uma oportunidade de olhar para o passado com mais consciência antes de escolher os próximos passos. No amor, uma conversa importante poderá trazer clareza sobre o futuro de uma relação ou permitir que finalmente deixe uma história para trás. Na carreira, um reconhecimento ou chamado fará você perceber que está pronto(a) para uma nova etapa, enquanto, na saúde, será importante abandonar hábitos que já não contribuem para seu bem-estar. Entre amigos, alguém retomará um contato ou esclarecerá uma questão pendente.

Aquário — Ás de Espadas

Uma ideia, resposta ou escolha abrirá um caminho novo na carreira do aquariano (Imagem: Chittanun Luangrangwech | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” traz clareza mental, decisões e a coragem de dizer aquilo que precisa ser dito. No amor, uma conversa franca poderá colocar fim às dúvidas e mostrar com mais precisão o que cada pessoa deseja. Na carreira, uma ideia, resposta ou escolha abrirá um caminho novo, enquanto, na saúde, organizar os pensamentos ajudará a reduzir a tensão. Entre amigos, seja sincero(a), mas escolha as palavras com cuidado para que sua objetividade não seja confundida com frieza.

Peixes — 2 de Ouros

O pisciano precisará encontrar espaço para a relação sem deixar que outras demandas ocupem toda a sua energia (Imagem: Chittanun Luangrangwech | Shutterstock)

A carta “2 de Ouros” mostra um dia de movimento, ajustes e busca por equilibrar diferentes responsabilidades. No amor, convém encontrar espaço para a relação sem deixar que outras demandas ocupem toda a sua energia. Na carreira, você poderá precisar administrar tarefas, compromissos ou questões financeiras ao mesmo tempo, enquanto, na saúde, será essencial não negligenciar o descanso. Entre amigos, talvez seja necessário reorganizar horários, mas uma boa conversa ajudará a manter os vínculos mesmo em meio à correria.