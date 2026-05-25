Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/05/2026

A segunda-feira terá uma energia de amadurecimento emocional, celebração e movimento. Algumas cartas do tarot favorecem encontros, estabilidade e crescimento pessoal, enquanto outras pedem mais atenção ao desgaste emocional, ao excesso de defesa e à necessidade de introspecção. O dia favorecerá quem consegue equilibrar entusiasmo com consciência emocional.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 6 de Copas

Áries poderá ser impactado por lembranças do passado e situações que reativam vínculos emocionais importantes (Imagem: burbura | Shutterstock)

Segundo a carta “6 de Copas”, o dia trará uma energia nostálgica e afetiva, favorecendo reencontros, lembranças e conexões importantes. No amor, alguém do passado poderá reaparecer ou despertar sentimentos antigos. Na carreira, experiências anteriores ajudarão você a tomar decisões mais maduras e conscientes. A saúde emocional melhorará quando você acolher suas emoções sem ficar preso(a) ao que já passou. Entre amigos e família, o clima será carinhoso e cheio de boas memórias.

Touro — Rainha de Copas

Para Touro, o dia será marcado por sensibilidade ampliada e maior conexão com sentimentos e relações afetivas (Imagem: burbura | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” mostra que você estará mais sensível, intuitivo(a) e conectado(a) com suas emoções ao longo do dia. No amor, haverá espaço para carinho, acolhimento e relações mais profundas emocionalmente. Na carreira, sua empatia ajudará a resolver situações delicadas com mais facilidade. A saúde melhorará quando você respeitar seus sentimentos e desacelerar a autocobrança. Entre amigos, sua presença será acolhedora e muito procurada.

Gêmeos — Pajem de Espadas

Gêmeos viverá um dia de estímulo mental intenso, com trocas de informação e diálogos que se destacarão (Imagem: burbura | Shutterstock)

Conforme a carta “Pajem de Espadas”, o dia promete movimento mental, curiosidade e necessidade de se comunicar mais. No amor, conversas inesperadas poderão mexer com suas emoções e trazer novidades. Na carreira, novas ideias e informações importantes tenderão a surgir rapidamente. A saúde emocional pedirá cuidado com a ansiedade e o excesso de pensamentos acelerados. Entre amigos, diálogos leves e divertidos movimentarão sua rotina.

Câncer — O Carro

Para Câncer, o dia será de avanço e determinação, com foco em decisões e movimentação em áreas importantes da vida (Imagem: burbura | Shutterstock)

De acordo com a carta “O Carro”, o dia favorecerá avanço, conquistas e decisões importantes em diferentes áreas da vida. No amor, você tenderá a agir com mais clareza sobre o que realmente deseja construir. Na carreira, oportunidades positivas poderão surgir rapidamente, exigindo coragem e iniciativa. A saúde ganhará mais energia e disposição física, mas será importante evitar excessos. Entre amigos e família, sua determinação será admirada.

Leão — 3 de Copas

Leão tenderá a viver um dia leve, com encontros sociais, celebrações e energia de convivência positiva (Imagem: burbura | Shutterstock)

Segundo a carta “3 de Copas”, o dia favorecerá alegria, encontros e momentos leves ao lado de pessoas especiais. No amor, haverá espaço para diversão, romance e conexões mais descontraídas. Na carreira, trabalhos em grupo e trocas criativas poderão trazer bons resultados. A saúde emocional melhorará quando você se permitir relaxar e aproveitar mais os pequenos prazeres da vida. Entre amigos, o clima será animado e cheio de boas notícias.

Virgem — 9 de Paus

Para Virgem, o dia pedirá cautela e resistência emocional, com necessidade de descanso diante de possíveis desgaste (Imagem: burbura | Shutterstock)

A carta “9 de Paus” indica que você poderá sentir cansaço emocional e necessidade de se proteger mais diante de situações desgastantes. No amor, experiências antigas poderão fazer você agir de forma mais defensiva. Na carreira, apesar do desgaste, sua persistência será importante para superar desafios. A saúde pedirá descanso e mais atenção ao excesso de tensão acumulada. Entre amigos, tente não carregar tudo sozinho(a).

Libra — O Hierofante

Libra será direcionado à busca por estabilidade, acordos sólidos e escolhas mais estruturadas (Imagem: burbura | Shutterstock)

Conforme a carta “O Hierofante”, o dia favorecerá estabilidade, amadurecimento e busca por relações mais sólidas e verdadeiras. No amor, conexões sérias e conversas sobre o futuro poderão ganhar importância. Na carreira, a segunda-feira será positiva para seguir estratégias mais seguras e organizadas. A saúde melhorará quando você criar uma rotina mais equilibrada e disciplinada. Entre amigos e família, o clima será acolhedor e cheio de apoio.

Escorpião — 3 de Paus

Para Escorpião, o dia favorecerá crescimento, novos planos e perspectivas mais amplas para o futuro (Imagem: burbura | Shutterstock)

De acordo com a carta “3 de Paus”, o dia favorecerá expansão, novos planos e oportunidades ligadas ao futuro. No amor, relações poderão avançar para uma fase mais madura e cheia de expectativas positivas. Na carreira, projetos importantes começarão a mostrar crescimento e evolução. A saúde melhorará quando você encontrar motivação e confiança nos próprios objetivos. Entre amigos, conversas inspiradoras abrirão novos caminhos.

Sagitário — 4 de Paus

Sagitário vivenciará harmonia e equilíbrio emocional, com momentos de celebração e união (Imagem: burbura | Shutterstock)

Segundo a carta “4 de Paus”, o dia promete estabilidade emocional, sensação de acolhimento e momentos felizes ao lado de quem você ama. No amor, haverá espaço para harmonia, cumplicidade e fortalecimento das relações. Na carreira, conquistas importantes poderão trazer mais segurança e tranquilidade. A saúde emocional melhorará quando você desacelerar e aproveitar mais os momentos leves. Entre amigos e família, o clima será de união e celebração.

Capricórnio — 9 de Ouros

Para Capricórnio, o dia reforça autonomia, reconhecimento e satisfação com conquistas pessoais (Imagem: burbura | Shutterstock)

A carta “9 de Ouros” mostra que o dia favorecerá independência, autoestima elevada e sensação de realização pessoal. No amor, você tenderá a valorizar relações mais equilibradas e que respeitem seu espaço. Na carreira, reconhecimento financeiro ou profissional poderá aumentar sua confiança. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre responsabilidades e prazer. Entre amigos, sua presença transmitirá segurança e maturidade.

Aquário — O Eremita

O nativo de Aquário sentirá necessidade de recolhimento e reflexão, priorizando o autoconhecimento (Imagem: burbura | Shutterstock)

Conforme a carta “O Eremita”, você poderá sentir necessidade de introspecção, silêncio e mais conexão consigo. No amor, será um dia importante para entender melhor seus sentimentos e prioridades emocionais. Na carreira, agir com estratégia e observação será melhor do que impulsividade. A saúde emocional melhorará quando você respeitar seus momentos de descanso e solitude. Entre amigos, você poderá preferir poucas companhias, mas relações mais verdadeiras.

Peixes — Cavaleiro de Paus

Para Peixes, o dia será de energia alta, entusiasmo e abertura para novas experiências e paixões (Imagem: burbura | Shutterstock)

De acordo com a carta “Cavaleiro de Paus”, o dia promete movimento, entusiasmo e vontade de viver experiências novas e intensas. No amor, paixões e conexões rápidas poderão movimentar seu coração. Na carreira, oportunidades inesperadas tenderão a surgir, exigindo coragem e iniciativa. A saúde melhorará quando você encontrar formas de canalizar sua energia sem exageros. Entre amigos, convites, viagens ou novidades prometem deixar a segunda-feira mais animada.