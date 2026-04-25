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Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 25/04/26 07h06
O dia será marcado por diferentes energias, com momentos de alegria, encontros e celebrações, mas também de introspecção e novas percepções (Imagem: Pavel_Kostenko | Shutterstock)

O sábado trará uma energia de contrastes emocionais, encontros e mudanças de percepção. Algumas cartas do tarot indicam felicidade, amor e celebração, enquanto outras pedem atenção a dores emocionais e necessidade de enxergar as situações por outro ângulo. O dia irá misturar coração e consciência.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 3 de Espadas

Ilustração do rosto de um carneiro com grandes chifres curvados em tom de cinza claro. A face combina tons de bege e cinza, com pequenos olhos pretos e bochechas rosadas, sobre um fundo rosa pálido. Abaixo da ilustração, está escrita a palavra "ARIES".
Para Áries, emoções mais sensíveis poderão vir à tona, trazendo possíveis decepções ou lembranças dolorosas (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A sensibilidade emocional estará em alta. Segundo a carta “3 de Espadas”, o dia poderá trazer decepções ou mágoas à tona. Permita-se sentir, mas sem se prender ao passado.

Touro — 10 de Copas

Ilustração estilizada do rosto de um touro em tons de laranja e bege, com chifres cinzas listrados e uma pequena argola dourada no nariz. O desenho possui um estilo lúdico e minimalista sobre um fundo amarelo claro. Abaixo da imagem, lê-se a palavra "TAURUS".
Touro terá um dia voltado à harmonia afetiva, com destaque para relações, família e sensação de plenitude (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Harmonia e felicidade emocional irão marcar o dia. A carta “10 de Copas” indica que o sábado favorecerá relações, família e momentos de plenitude. Aproveite essa energia leve.

Gêmeos — 8 de Paus

Ilustração representando duas faces femininas idênticas de perfil, com olhos fechados e cabelos escuros, simbolizando dualidade. O fundo é lilás e a legenda diz "GEMINI".
Para Gêmeos, o dia será marcado por novidades, com possíveis respostas, mensagens e mudanças surgindo rapidamente (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Haverá movimento e novidades rápidas. Conforme a carta “8 de Paus”, o dia poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças inesperadas. Aproveite o fluxo.

Câncer — O Sol

Desenho de um caranguejo simpático na cor coral, com pequenos olhos pretos e um "sorriso" decorativo em azul claro. Fundo rosa pálido com a palavra "CANCER" escrita abaixo.
Câncer viverá um dia de leveza e positividade, com alegria, clareza e boas notícias iluminando o caminho (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Clareza, alegria e energia positiva irão predominar. De acordo com a carta “O Sol”, o sábado favorecerá conquistas, boas notícias e sensação de leveza.

Leão — O Enforcado

Ilustração do rosto de um leão com uma juba amarela circular e vibrante. O centro da face é azul com detalhes em preto. Fundo amarelo claro com a palavra "LEO" abaixo.
Para Leão, o dia pedirá uma nova forma de enxergar situações, com pausas importantes antes de qualquer decisão (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O dia trará uma mudança de perspectiva. Nem tudo se resolverá na pressa. A carta “O Enforcado” pede pausa e reflexão antes de agir.

Virgem — 6 de Copas

Ilustração do rosto de uma mulher com longos cabelos escuros e uma flor coral presa neles. O fundo é lilás e a legenda abaixo indica "VIRGO".
Virgem poderá ser conduzido a memórias e reencontros, com o passado trazendo aprendizados significativos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Dia de nostalgia e reencontros. Segundo a carta “6 de Copas”, o passado poderá trazer aprendizados ou conexões importantes.

Libra — Pajem de Espadas

Desenho de uma balança de pratos suspensa, com estrutura verde-água e pratos decorados em cinza e amarelo. O fundo é rosa claro e a palavra "LIBRA" aparece centralizada abaixo.
Para Libra, surgirão novas informações e sinais importantes, exigindo atenção e observação antes de agir (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Curiosidade e novas informações poderão chegar. A carta “Pajem de Espadas” indica que algo poderá ser revelado. Observe antes de agir.

Escorpião — 4 de Paus

Ilustração de um escorpião estilizado na cor coral com detalhes em azul escuro no corpo e na cauda. O fundo é amarelo claro e o texto "SCORPIO" aparece na parte inferior.
Escorpião terá um dia de celebração e estabilidade, com encontros e boas sensações emocionais (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Clima de celebração e estabilidade. Conforme a carta ” 4 de Paus”, o dia favorecerá encontros, alegria e sensação de segurança emocional.

Sagitário — Os Enamorados

Desenho de um arco e flecha em estilo lúdico sobre fundo lilás. O arco é laranja com detalhes decorativos e a corda é verde-clara. Uma flecha escura aponta para cima. Abaixo, o texto "SAGITTARIUS".
Para Sagitário, o dia trará decisões afetivas relevantes, que exigirão equilíbrio entre desejo e consciência (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Decisões importantes no campo afetivo. De acordo com a carta “Os Enamorados”, o dia pedirá escolhas alinhadas ao coração, mas com consciência.

Capricórnio — A Temperança

Ilustração do rosto de uma cabra com longos chifres cinzas listrados, focinho escuro e bochechas rosadas sobre fundo rosa claro. Abaixo da ilustração, está escrita a palavra "CAPRICORN".
Capricórnio encontrará equilíbrio e serenidade, com o dia favorecendo ajustes e atitudes moderadas (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Equilíbrio e harmonia estarão em alta. A carta “A Temperança” indica que o dia favorecerá ajustes, paciência e moderação. Evite extremos.

Aquário — 4 de Espadas

Ilustração de um vaso de cerâmica rosa decorado com padrões geométricos, vertendo água em tons de azul. O fundo é amarelo claro e, na base, lê-se o nome "AQUARIUS".
Para Aquário, será um dia de pausa e recuperação, com necessidade de descanso mental e emocional (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Dia de pausa e descanso. Segundo a carta “4 de Espadas”, o sábado pedirá recuperação emocional e mental antes de agir.

Peixes — Rei de Paus

Ilustração estilizada de dois peixes simplificados em tons de verde-água, posicionados horizontalmente em direções opostas sobre um fundo lilás. Abaixo deles, a palavra "PISCES" escrita em fonte arredondada e escura.
Peixes terá coragem para agir e assumir posições de destaque (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Confiança e liderança irão marcar o dia. A carta “Rei de Paus” revela que o sábado favorecerá atitude, coragem e posicionamento firme. Assuma o protagonismo.

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