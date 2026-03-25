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Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/03/2026

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 25/03/26 07h06
O dia pedirá atenção, coragem e clareza para abraçar mudanças e novas oportunidades (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock)

Nesta quarta-feira, o tarot traz uma energia de novos começos, revelações e decisões importantes. Algumas cartas indicam mudanças inesperadas e cortes necessários, enquanto outras apontam esperança, oportunidades e direcionamento. O dia trará uma mistura de impulso com consciência — agir será importante, mas com clareza.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Pajem de Espadas

Ilustração do signo de Áries apresentando a cabeça de um carneiro azul de frente. O animal exibe grandes chifres espiralados em tons de amarelo e laranja. Atrás da cabeça, há um círculo pontilhado branco decorado com pequenas estrelas roxas de quatro pontas. Na parte inferior, lê-se a palavra "ARIES" em letras azuis com contorno branco sobre o fundo escuro.
O nativo de Áries precisará observar atentamente antes de agir ou falar, aproveitando informações valiosas (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

O dia pedirá atenção e curiosidade. Segundo a carta “Pajem de Espadas”, informações importantes poderão surgir, e você precisará observar antes de agir. Evite impulsividade nas palavras.

Touro — Pajem de Ouros

Ilustração do signo de Touro focada na cabeça de um touro azul com expressão brava e olhos semicerrados. O animal possui chifres robustos e pontiagudos na cor laranja com detalhes amarelos. Dois elementos gráficos amarelos que lembram faíscas ou raios aparecem nas laterais da cabeça. Abaixo, a palavra "TAURUS" escrita em letras azuis com bordas brancas.
Para o nativo de Touro, surgirão oportunidades práticas que poderão começar pequenas e evoluir com cuidado (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

Novas oportunidades surgirão, principalmente no campo financeiro ou profissional. A carta “Pajem de Ouros” mostra que algo poderá começar de forma simples, mas com potencial de crescimento.

Gêmeos — O Louco

Ilustração do signo de Gêmeos mostrando duas figuras femininas idênticas lado a lado. Ambas possuem longos cabelos laranjas e vestem blusas roxas com bolinhas. Elas estão com os olhos fechados e uma das mãos tocando suavemente o queixo, em uma pose reflexiva. Balões de fala azuis e pequenos corações amarelos flutuam ao redor delas. Na base, a inscrição "GEMINI" em azul e branco.
O nativo de Gêmeos terá coragem para explorar o novo, confiando na própria intuição (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

Novo ciclo e liberdade. A carta “O Louco” indica coragem para se jogar no desconhecido. Confie no seu instinto, mas evite agir sem pensar.

Câncer — A Torre

Ilustração do signo de Câncer. Um caranguejo de traços lúdicos é representado em tons de lilás e rosa. O animal possui garras grandes levantadas e patas articuladas nas laterais. Pequenos elementos gráficos que lembram respingos de água azuis e amarelos flutuam ao redor da figura. Abaixo, está escrito "CANCER" em letras azuis com bordas brancas sobre o fundo cinza-escuro.
Para o nativo de Câncer, mudanças inesperadas abalarão estruturas, abrindo espaço para recomeços necessários (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão abalar estruturas. Apesar do impacto, a carta “A Torre” fala de libertação e necessidade de recomeçar com mais verdade.

Leão — Cavaleiro de Espadas

Ilustração do signo de Leão focada no rosto de um leão estilizado. A face do animal é azul com traços minimalistas, cercada por uma juba volumosa em tons de laranja e amarelo que lembram chamas. Duas pequenas labaredas amarelas flutuam nas laterais da cabeça. Na base da imagem, a palavra "LEO" aparece em letras azuis com contorno branco.
O nativo de Leão deverá ter cuidado antes de falar ou tomar atitudes impulsivas (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

Ação rápida e decisões impulsivas estarão presentes. De acordo com a carta “Cavaleiro de Espadas”, o dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas ou palavras ditas sem pensar.

Virgem — Rei de Espadas

Ilustração do signo de Virgem apresentando o busto de uma mulher jovem de pele clara e longos cabelos ondulados na cor laranja. Ela veste uma blusa roxa com estampa de bolinhas amarelas e usa brincos de argola azuis. Ao redor de sua cabeça, brilham pequenas estrelas brancas de quatro pontas. Na parte inferior, lê-se a palavra "VIRGO" em azul com contorno branco.
Para o nativo de Virgem, surgirá a chance de analisar com clareza e usar a maturidade para cortar o que não serve mais (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

Haverá clareza mental e decisões racionais. A carta “Rei de Espadas” mostra que o dia favorecerá análise, estratégia e cortes necessários com maturidade.

Libra — Ás de Ouros

Ilustração do signo de Libra representando uma balança de pratos na cor azul claro. Em cada prato roxo da balança, há uma figura verde que remete a um cérebro, mantendo o equilíbrio perfeito entre os dois lados. Pequenas estrelas brancas decoram as laterais do objeto. Abaixo, a palavra "LIBRA" escrita em azul com bordas brancas.
O nativo de Libra encontrará uma oportunidade sólida e promissora para iniciar algo duradouro (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

Uma nova oportunidade surgirá, especialmente na área financeira ou profissional. Segundo a carta “Ás de Ouros”, será um excelente dia para começar algo sólido.

Escorpião — A Temperança

Ilustração estilizada do signo de Escorpião. O animal é representado com o corpo em tom lilás vibrante e patas, garras e cauda em azul claro. O ferrão na ponta da cauda curvada também é lilás. Ao redor do escorpião, há pequenas estrelas brancas e amarelas, além de pontos coloridos que remetem ao espaço. Abaixo, lê-se "SCORPIO" em letras azuis com contorno branco.
Para o nativo de Escorpião, será essencial equilibrar emoções e agir com paciência diante das situações (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

Equilíbrio e paciência serão importantes. A carta “A Temperança” indica necessidade de ajustar emoções e situações com calma. Evite extremos.

Sagitário — Rei de Paus

Ilustração do signo de Sagitário mostrando um arqueiro da cintura para cima. O personagem possui pele rosada, cabelos laranjas e segura um arco azul esticado, apontando uma flecha para a esquerda. Atrás dele, há o contorno de um coração feito com linhas pontilhadas brancas, além de pequenas estrelas e faíscas ao redor. Abaixo, a inscrição "SAGITTARIUS" em azul e branco.
O nativo de Sagitário deverá assumir a liderança e conduzir decisões importantes com mais confiança e iniciativa (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

Liderança e confiança estarão presentes. De acordo com a carta “Rei de Paus”, o dia favorecerá iniciativa e posicionamento firme. Você poderá assumir o controle de uma situação importante.

Capricórnio — O Hierofante

Ilustração do signo de Capricórnio apresentando o perfil da cabeça de uma cabra azul clara sobre um fundo orgânico amarelo com bolinhas laranjas. A cabra possui dois chifres grandes e curvados para trás em tons de lilás e rosa. Abaixo da figura, está escrita a palavra "CAPRICORN" em letras azuis contornadas de branco.
Para o nativo de Capricórnio, seguir orientações e tradições poderá garantir mais estabilidade e sensação de segurança (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

Busca por segurança e orientação se farão presentes. A carta “O Hierofante” indica necessidade de seguir regras, tradições ou conselhos mais experientes.

Aquário — A Estrela

Ilustração do signo de Aquário. Um vaso ou jarro bojudo na cor verde-claro, decorado com uma faixa ondulada azul e círculos coloridos, está posicionado sobre uma superfície amarela que lembra areia. Do topo do jarro, transborda água azul de forma vibrante. Abaixo da imagem, a palavra "AQUARIUS" está escrita em letras azuis contornadas de branco.
O nativo de Aquário deverá ter fé e confiar no processo (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

Haverá esperança e renovação. Conforme a carta “A Estrela”, o dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Acredite no processo.

Peixes — O Julgamento

Ilustração estilizada do signo de Peixes sobre fundo escuro. Dois peixes coloridos nadam em sentidos opostos, formando um círculo. O peixe superior é lilás com detalhes em rosa e nadadeiras azuis e amarelas; o inferior é azul claro com cabeça lilás e nadadeiras amarelas e rosas. Pequenas bolhas e respingos de água azuis e amarelos circundam os animais. Abaixo, a palavra "PISCES" em letras azuis com contorno branco.
Para o nativo de Peixes, o despertar de consciência indicará mudanças importantes que poderão transformar a vida de forma significativa (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

Haverá despertar e tomada de consciência. A carta “O Julgamento” indica um chamado para mudanças importantes e decisões que poderão transformar sua vida.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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