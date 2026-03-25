Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/03/2026

Nesta quarta-feira, o tarot traz uma energia de novos começos, revelações e decisões importantes. Algumas cartas indicam mudanças inesperadas e cortes necessários, enquanto outras apontam esperança, oportunidades e direcionamento. O dia trará uma mistura de impulso com consciência — agir será importante, mas com clareza.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — Pajem de Espadas
O dia pedirá atenção e curiosidade. Segundo a carta “Pajem de Espadas”, informações importantes poderão surgir, e você precisará observar antes de agir. Evite impulsividade nas palavras.
Touro — Pajem de Ouros
Novas oportunidades surgirão, principalmente no campo financeiro ou profissional. A carta “Pajem de Ouros” mostra que algo poderá começar de forma simples, mas com potencial de crescimento.
Gêmeos — O Louco
Novo ciclo e liberdade. A carta “O Louco” indica coragem para se jogar no desconhecido. Confie no seu instinto, mas evite agir sem pensar.
Câncer — A Torre
Mudanças inesperadas poderão abalar estruturas. Apesar do impacto, a carta “A Torre” fala de libertação e necessidade de recomeçar com mais verdade.
Leão — Cavaleiro de Espadas
Ação rápida e decisões impulsivas estarão presentes. De acordo com a carta “Cavaleiro de Espadas”, o dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas ou palavras ditas sem pensar.
Virgem — Rei de Espadas
Haverá clareza mental e decisões racionais. A carta “Rei de Espadas” mostra que o dia favorecerá análise, estratégia e cortes necessários com maturidade.
Libra — Ás de Ouros
Uma nova oportunidade surgirá, especialmente na área financeira ou profissional. Segundo a carta “Ás de Ouros”, será um excelente dia para começar algo sólido.
Escorpião — A Temperança
Equilíbrio e paciência serão importantes. A carta “A Temperança” indica necessidade de ajustar emoções e situações com calma. Evite extremos.
Sagitário — Rei de Paus
Liderança e confiança estarão presentes. De acordo com a carta “Rei de Paus”, o dia favorecerá iniciativa e posicionamento firme. Você poderá assumir o controle de uma situação importante.
Capricórnio — O Hierofante
Busca por segurança e orientação se farão presentes. A carta “O Hierofante” indica necessidade de seguir regras, tradições ou conselhos mais experientes.
Aquário — A Estrela
Haverá esperança e renovação. Conforme a carta “A Estrela”, o dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Acredite no processo.
Peixes — O Julgamento
Haverá despertar e tomada de consciência. A carta “O Julgamento” indica um chamado para mudanças importantes e decisões que poderão transformar sua vida.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.