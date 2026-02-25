Variedades

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/02/2026

Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 25/02/26 07h06
O tarot indica oportunidades de crescimento para a quarta-feira (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock)
A quarta-feira chegará com uma energia de novos começos, libertações importantes e brilho pessoal. As cartas do tarot mostram movimentos ousados, cortes necessários e oportunidades de crescimento. Será um dia para confiar na própria intuição e não ter medo de virar páginas.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Louco

Ilustração do signo de Áries contendo o símbolo estilizado de um carneiro com traços curvos em fundo azul
Os nativos de Áries precisarão confiar no próprio instinto e evitar imprudências (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Um novo ciclo começará. A carta do tarot “O Louco” fala sobre coragem para arriscar e seguir um caminho diferente. Confie no seu instinto, mas evite imprudências.

Touro — Pajem de Paus

Ilustração do signo de Touro contendo o símbolo de um círculo com chifres representando a cabeça do touro em fundo azul
Os nativos de Touro receberão ideias ou convites que animarão o dia (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Novidades e entusiasmo irão ao seu encontro, segundo a carta “Pajem de Paus”. Uma ideia nova ou convite inesperado poderá animar seu dia. Explore as oportunidades com curiosidade.

Gêmeos — 7 de Copas

Ilustração do signo de Gêmeos contendo o símbolo formado por duas linhas verticais paralelas unidas por traços horizontais em fundo azul
Os nativos de Gêmeos deverão escolher com clareza e evitar promessas vazias (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Será preciso cuidado com ilusões, alerta a carta “7 de Copas”. Muitas opções poderão surgir, mas nem todas serão reais. Escolha com clareza o que deseja e evite promessas vazias.

Câncer — 10 de Paus

Ilustração do signo de Câncer contendo o símbolo com dois círculos interligados por curvas opostas em fundo azul
Os nativos de Câncer deverão cuidar melhor da própria energia (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Sobrecarga e cansaço marcarão seu dia, alerta a carta “10 de Paus”. Talvez você esteja assumindo responsabilidades em excesso. Reavalie prioridades e cuide da sua energia.

Leão — A Morte

Ilustração do signo de Leão contendo o símbolo curvo que remete à juba e à cauda de um leão em fundo azul
Os nativos de Leão passarão por transformação que trará renovação (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Haverá transformação profunda neste dia, revela a carta “A Morte”. Um ciclo chegará ao fim para dar espaço ao novo. Não tema as mudanças, pois elas trarão renovação.

Virgem — Rei de Paus

Ilustração do signo de Virgem contendo o símbolo em formato de letra estilizada com traço final curvado em fundo azul
Os nativos de Virgem deverão assumir o protagonismo de suas vidas (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Autoconfiança e liderança marcarão o seu dia, Virgem. Conforme a carta “Rei de Paus”, o período favorecerá decisões firmes e iniciativa. Assuma o protagonismo da sua vida.

Libra — Rainha de Ouros

Ilustração do signo de Libra contendo o símbolo de uma linha horizontal com arco central semelhante a uma balança em fundo azul
Os nativos de Libra viverão um dia favorável para fortalecer a segurança emocional (Imagem: New Africa | Shutterstock)

O dia pedirá estabilidade e cuidado com o bem-estar, revela a carta “Rainha de Ouros”. A quarta-feira será favorável para organizar finanças e fortalecer sua segurança emocional.

Escorpião — Cavaleiro de Espadas

Ilustração do signo de Escorpião contendo o símbolo semelhante à letra M com seta curvada na extremidade em fundo azul
Os nativos de Escorpião deverão controlar a impulsividade (Imagem: New Africa | Shutterstock)

A impulsividade poderá marcar o dia; atenção às palavras e atitudes precipitadas, pede a carta “Cavaleiro de Espadas”. Agilidade será positiva, mas busque pensar antes de agir.

Sagitário — 9 de Ouros

Ilustração do signo de Sagitário contendo o símbolo de uma flecha diagonal apontada para cima em fundo azul
Os nativos de Sagitário colherão resultados do próprio esforço (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Haverá independência e satisfação pessoal, mostra a carta “9 de Ouros”. Você poderá colher resultados do seu esforço e sentir orgulho da própria autonomia.

Capricórnio — O Sol

Ilustração do signo de Capricórnio contendo o símbolo com traços curvos que combinam chifre e cauda estilizados em fundo azul
Os nativos de Capricórnio poderão avançar com clareza e confiança (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Brilho e sucesso marcarão seu dia, assim como clareza, alegria e reconhecimento, revela a carta “O Sol”. Será um excelente dia para avançar com confiança.

Aquário — Rei de Espadas

Ilustração do signo de Aquário contendo o símbolo formado por duas linhas onduladas paralelas em fundo azul
Os nativos de Aquário poderão tomar decisões com objetividade (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Racionalidade e estratégia se destacarão, mostra a carta “Rei de Espadas”. Decisões importantes poderão exigir frieza e objetividade. Use sua inteligência como aliada.

Peixes — Rainha de Paus

Ilustração do signo de Peixes contendo o símbolo com duas curvas opostas unidas por um traço horizontal central em fundo azul
Os nativos de Peixes demonstrarão magnetismo e criatividade (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Magnetismo e criatividade estarão em alta, revela a carta “Rainha de Paus”. Você poderá se sentir mais confiante e pronto(a) para iniciar algo novo. Confie na sua força.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

