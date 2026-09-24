Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/09/2026

Para esta quinta-feira, o tarot revela uma energia de equilíbrio, clareza e amadurecimento. As cartas mostram oportunidades de crescimento e boas notícias para alguns signos, enquanto outros precisarão encerrar ciclos, rever comportamentos ou aliviar o excesso de responsabilidades. O momento favorecerá escolhas mais conscientes, relações baseadas em confiança e decisões que tragam maior estabilidade. A mensagem do dia é agir com sabedoria, sem ignorar aquilo que o coração e a experiência já ensinaram.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Hierofante

O ariano encontrará bons resultados ao valorizar experiências, conselhos e aprendizados antes de tomar decisões importantes (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” pede que você valorize experiências, conselhos e aprendizados antes de tomar decisões relevantes. No amor, relações que oferecem segurança e valores em comum tenderão a ganhar força, enquanto situações instáveis pedirão uma conversa mais madura. Na carreira, seguir métodos já testados trará bons resultados. Na saúde, uma rotina organizada será benéfica. Entre amigos, você poderá receber uma dica importante ou ser procurado(a) para orientar alguém.

Touro — O Sol

O taurino viverá um dia de vitalidade, confiança, clareza, reconhecimento e boas oportunidades em diferentes áreas (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “O Sol” indica que o seu caminho será iluminado, trazendo vitalidade, confiança e uma sensação maior de clareza. No amor, o dia favorecerá alegria, aproximação e momentos em que você poderá se sentir verdadeiramente valorizado(a). Na carreira, reconhecimento e boas oportunidades surgirão. Na saúde, a disposição tenderá a aumentar e estimulará atividades prazerosas. Entre amigos, encontros leves e notícias positivas ajudarão a deixar tudo ainda mais especial.

Gêmeos — 2 de Copas

O geminiano poderá fortalecer conexões e parcerias por meio da reciprocidade, da cumplicidade e de conversas sinceras (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “2 de Copas” favorece conexões baseadas em reciprocidade, cumplicidade e entendimento. No amor, um vínculo poderá se fortalecer, ou uma conversa sincera ajudará a construir uma relação mais equilibrada. Na carreira, parcerias e negociações tendem a funcionar melhor quando existe confiança. Na saúde, cuidar das emoções será tão importante quanto cuidar do corpo. Entre amigos, uma troca afetiva aproximará você de alguém que estava mais distante.

Câncer — A Justiça

O canceriano terá a oportunidade de esclarecer expectativas e tomar decisões importantes com mais consciência e equilíbrio (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “A Justiça” pede ponderação e decisões tomadas com consciência, especialmente diante de situações que exigem posicionamento. No amor, conversas honestas poderão esclarecer o que cada pessoa realmente espera da relação. Na carreira, documentos, acordos e escolhas importantes merecem atenção aos detalhes. Na saúde, será necessário buscar mais equilíbrio entre responsabilidades e descanso. Entre amigos, procure agir com imparcialidade e não assuma como sua uma responsabilidade que pertence a outra pessoa.

Leão — Rainha de Copas

O leonino estará mais conectado à sensibilidade e poderá fortalecer relações por meio do carinho, do acolhimento e da empatia (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “A Rainha de Copas” revela que você estará em contato com sua sensibilidade e mostra que ouvir a própria intuição será especialmente valioso. No amor, o dia favorecerá carinho, acolhimento e conversas capazes de aprofundar a conexão afetiva. Na carreira, sua empatia poderá ajudar na relação com colegas e parceiros. Na saúde, convém cuidar das emoções e não absorver os problemas de todos ao redor. Entre amigos, você estará mais disponível para oferecer apoio, mas lembre-se de preservar sua própria energia.

Virgem — 10 de Espadas

O virginiano poderá compreender o que precisa deixar para trás e encontrar espaço para recuperar a energia e seguir adiante (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” indica encerramento de uma situação que já vinha provocando desgaste e mostra que insistir no passado apenas prolongará o sofrimento. No amor, uma verdade poderá ficar evidente e ajudará você a entender o que precisa ser deixado para trás. Na carreira, evite carregar responsabilidades que já ultrapassaram seus limites. Na saúde, o descanso será fundamental para recuperar energia. Entre amigos, talvez seja necessário se afastar de uma dinâmica que vem causando mais peso do que alegria.

Libra — 4 de Ouros

O libriano encontrará mais segurança ao organizar as finanças, valorizar vínculos verdadeiros e respeitar o espaço de cada pessoa (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “4 de Ouros” mostra uma tendência a buscar segurança e resguardar aquilo que você considera importante. No amor, isso poderá trazer estabilidade, mas cuidado para não transformar proteção em controle ou medo de perder alguém. Na carreira, o momento favorecerá organização financeira e decisões mais cautelosas. Na saúde, será essencial não deixar a tensão se acumular no corpo. Entre amigos, valorize os vínculos verdadeiros, mas permita que cada pessoa tenha seu próprio espaço.

Escorpião — 7 de Espadas

O escorpiano poderá contar com sua percepção para lidar com situações delicadas, desde que mantenha a sinceridade e verifique os fatos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” pede atenção às informações, às intenções das pessoas e principalmente às estratégias que você utiliza para lidar com situações delicadas. No amor, evite jogos emocionais e prefira a sinceridade, mesmo quando uma conversa parecer desconfortável. Na carreira, observe detalhes e não compartilhe seus próximos passos com qualquer um. Na saúde, procure reduzir o estresse causado por preocupações excessivas. Entre amigos, confie na sua percepção, mas não tire conclusões sem antes verificar os fatos.

Sagitário — Ás de Ouros

O sagitariano poderá aproveitar uma oportunidade concreta de crescimento e encontrar possibilidades de construir uma base mais consistente (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” anuncia uma oportunidade concreta de crescimento e indica que você estará diante de algo que vale a pena levar a sério. No amor, uma relação poderá começar a ganhar mais estabilidade ou mostrar sinais de que existe potencial para construir uma base consistente. Na carreira, propostas, projetos ou possibilidades financeiras merecem atenção. Na saúde, pequenos investimentos em bem-estar trarão resultados duradouros. Entre amigos, alguém abrirá uma porta ou apresentará uma chance interessante.

Capricórnio — 10 de Paus

O capricorniano poderá aliviar a sobrecarga ao organizar prioridades, delegar tarefas e permitir-se também receber apoio (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “10 de Paus” mostra uma sobrecarga que deve ser revista antes que o excesso de responsabilidades comprometa seu bem-estar. No amor, evite levar para a relação todo o peso das preocupações externas e permita-se também receber apoio. Na carreira, será importante delegar, organizar prioridades e reconhecer que você não precisa resolver tudo sozinho(a). Na saúde, o corpo pedirá descanso. Entre amigos, não tenha receio de dizer não quando perceber que está assumindo mais do que consegue carregar.

Aquário — A Temperança

O aquariano encontrará mais serenidade ao equilibrar diferentes áreas da vida e poderá ajudar a transformar tensões em entendimento (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “A Temperança” revela serenidade, paciência e uma oportunidade de reorganizar áreas que estavam funcionando em ritmos distintos. No amor, o diálogo tranquilo harmonizará as diferenças e aproximará as pessoas sem necessidade de pressão. Na carreira, faça as coisas com calma e evite decisões precipitadas. Na saúde, uma rotina mais equilibrada entre atividade e descanso será muito positiva. Entre amigos, você poderá exercer um papel conciliador e ajudar a transformar uma tensão em entendimento.

Peixes — Pajem de Copas

O pisciano poderá receber uma mensagem, convite ou demonstração de carinho capaz de renovar seus sentimentos e trazer leveza (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “Pajem de Copas” anuncia leveza, sensibilidade e surpresas capazes de mexer positivamente com o coração. No amor, uma mensagem, convite ou demonstração de carinho poderá despertar esperança e renovar seus sentimentos. Na carreira, uma ideia criativa talvez pareça pequena agora, mas ganhará força se for desenvolvida com dedicação. Na saúde, atividades prazerosas ajudarão a melhorar seu estado emocional. Entre amigos, uma conversa espontânea renderá uma aproximação especial ou uma boa notícia.