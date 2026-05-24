Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/05/2026

O domingo trará uma energia de renovação, emoções intensas e mudanças importantes nos caminhos pessoais e profissionais. Algumas cartas do tarot indicam crescimento, prosperidade e novas oportunidades, enquanto outras pedem mais atenção às dúvidas emocionais, aos encerramentos e à instabilidade interna. O dia favorecerá quem conseguir confiar mais no próprio processo sem tentar controlar tudo.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Ás de Paus

O dia favorecerá iniciativa, entusiasmo e novos começos ao ariano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo a carta “Ás de Paus”, o dia favorecerá iniciativa, entusiasmo e novos começos que poderão movimentar sua vida emocional e profissional. No amor, haverá mais intensidade, desejo e coragem para demonstrar sentimentos. Na carreira, ideias criativas e oportunidades inesperadas poderão surgir rapidamente. A saúde melhorará quando você direcionar sua energia para projetos que realmente despertam motivação. Entre amigos, o clima será animado e cheio de novidades.

Touro — 2 de Espadas

O taurino deverá priorizar o diálogo para lidar com os desafios do dia (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” mostra que você poderá enfrentar dúvidas importantes e dificuldade para tomar decisões emocionais ou profissionais. No amor, evitar conversas necessárias tenderá apenas a prolongar desconfortos internos. Na carreira, será importante ouvir mais sua intuição antes de escolher novos caminhos. A saúde emocional pedirá menos racionalização e mais acolhimento dos próprios sentimentos. Entre amigos, diálogos sinceros ajudarão você a enxergar as situações com mais clareza.

Gêmeos — 9 de Copas

O dia trará satisfação emocional, sensação de realização e momentos mais leves ao geminiano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo a carta “9 de Copas”, o dia trará satisfação emocional, sensação de realização e momentos mais leves nas relações. No amor, haverá espaço para carinho, prazer e conexões mais sinceras. Na carreira, reconhecimento ou boas notícias poderão fortalecer sua autoconfiança. A saúde melhorará quando você valorizar pequenas alegrias na rotina e desacelerar a cobrança interna. Entre amigos e família, o clima será descontraído e acolhedor.

Câncer — Ás de Ouros

O dia favorecerá oportunidades importantes, estabilidade e crescimento em diferentes áreas da vida do canceriano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” indica que o dia favorecerá oportunidades importantes, estabilidade e crescimento em diferentes áreas da vida. No amor, relações poderão ganhar mais segurança emocional e sensação de construção conjunta. Na carreira, novas propostas ou projetos promissores tenderão a surgir. A saúde melhorará quando você organizar melhor sua rotina e cuidar do corpo com mais constância. Entre amigos, boas trocas e apoio mútuo fortalecerão vínculos.

Leão — A Imperatriz

O leonino estará mais magnético, criativo e conectado ao seu poder pessoal (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” indica que você estará mais magnético(a), criativo(a) e conectado(a) ao seu poder pessoal. No amor, o dia favorecerá romantismo, autoestima elevada e relações mais afetuosas. Na carreira, sua criatividade e capacidade de liderança poderão trazer reconhecimento importante. A saúde melhorará quando se permitir desacelerar e cuidar mais de si. Entre amigos e família, sua presença será acolhedora e inspiradora.

Virgem — A Morte

Transformações importantes poderão acontecer na vida do virginiano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Morte” mostra que transformações importantes poderão acontecer hoje, trazendo encerramentos necessários e abertura para novos ciclos. No amor, relações desgastadas poderão passar por mudanças profundas ou chegar ao fim de uma etapa. Na carreira, desapegar de velhos padrões será essencial para crescer. A saúde emocional melhorará quando você aceitar mudanças sem resistência. Entre amigos, algumas conexões poderão naturalmente perder espaço para novas experiências.

Libra — A Lua

O dia poderá trazer dificuldade para o libriano enxergar certas situações com clareza (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo a carta “A Lua”, o dia poderá trazer instabilidade emocional, dúvidas e dificuldade para enxergar certas situações com clareza. No amor, será preciso cuidado com idealizações, inseguranças e excesso de expectativa. Na carreira, será importante agir com cautela antes de tomar decisões impulsivas. A saúde emocional pedirá mais descanso mental e menos ansiedade alimentada por pensamentos negativos. Entre amigos, confie mais na sua intuição do que em aparências.

Escorpião — A Temperança

O dia favorecerá equilíbrio, maturidade emocional e reconstrução de relações importantes para o escorpiano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Temperança” mostra que o dia favorecerá equilíbrio, maturidade emocional e reconstrução de relações importantes. No amor, conversas tranquilas ajudarão a fortalecer vínculos e resolver mal-entendidos. Na carreira, agir com paciência e inteligência emocional será essencial para evitar desgastes. A saúde melhorará quando você desacelerar a mente e respeitar seus limites físicos e emocionais. Entre amigos e família, o clima será harmonioso e acolhedor.

Sagitário — Rainha de Espadas

O sagitariano estará mais racional, direto e consciente sobre o que deseja manter ou cortar da sua vida (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Rainha de Espadas” mostra que você estará mais racional, direto(a) e consciente sobre o que deseja manter ou cortar da sua vida. No amor, sinceridade será importante, mas será preciso cuidado para não soar frio(a) demais. Na carreira, sua inteligência e clareza mental ajudarão nas decisões. A saúde emocional melhorará quando você estabelecer limites mais saudáveis. Entre amigos, conversas profundas e honestas trarão aprendizados.

Capricórnio — Rainha de Paus

O dia favorecerá confiança, liderança e brilho pessoal em diferentes áreas da vida do capricorniano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo a carta “Rainha de Paus”, o domingo favorecerá confiança, liderança e brilho pessoal em diferentes áreas da vida. No amor, sua autoestima elevada tenderá a atrair conexões mais leves e intensas. Na carreira, será um excelente dia para mostrar suas capacidades e assumir protagonismo. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre produtividade e prazer. Entre amigos, sua presença será admirada e muito valorizada.

Aquário — 3 de Copas

O dia favorecerá alegria, reencontros e conexões mais leves ao aquariano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “3 de Copas” indica que o dia favorecerá alegria, reencontros e conexões mais leves com pessoas importantes. No amor, haverá espaço para diversão, paquera e momentos felizes ao lado de quem você gosta. Na carreira, trabalhos em grupo e trocas criativas tenderão a trazer bons resultados. A saúde emocional melhorará quando você se permitir viver com mais leveza e descontração. Entre amigos, o domingo promete encontros especiais e boas notícias.

Peixes — A Roda da Fortuna

O dia trará mudanças inesperadas, oportunidades e reviravoltas importantes ao pisciano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo a carta “A Roda da Fortuna”, o dia trará mudanças inesperadas, oportunidades e reviravoltas importantes. No amor, acontecimentos surpreendentes poderão movimentar emoções e trazer novos caminhos. Na carreira, oportunidades positivas poderão surgir de onde você menos esperar. A saúde emocional melhorará quando aceitar que nem tudo está sob seu controle. Entre amigos, encontros inesperados e novidades tenderão a alegrar o domingo.