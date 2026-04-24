Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

A sexta-feira trará uma energia de decisões firmes, encerramentos e busca por clareza interna. Algumas cartas do tarot indicam desafios emocionais e libertações necessárias, enquanto outras apontam conquistas, crescimento e reencontros importantes. O dia pedirá maturidade para lidar com o que precisa ser transformado.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Imperador

O ariano terá um dia de organização e decisões conscientes (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

A carta “O Imperador” indica postura firme e liderança. O dia pedirá organização, estratégia e decisões conscientes. Assuma o controle do seu caminho.

Touro — 3 de Espadas

O taurino deverá se permitir sentir sem se prender ao passado (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

A carta “3 de Espadas” mostra sensibilidade emocional. O dia poderá trazer decepções ou mágoas à tona. Permita-se sentir, mas sem se prender ao passado.

Gêmeos — Rainha de Espadas

O geminiano terá um dia favorável para decisões racionais e comunicação direta (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

A carta “Rainha de Espadas” indica clareza e posicionamento firme. O dia será favorável para decisões racionais e comunicação direta. Corte o que não faz mais sentido.

Câncer — O Carro

O canceriano deverá tomar decisões firmes e seguir com confiança (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

A carta “O Carro” mostra movimento e conquista. O dia será favorável para avanços importantes e decisões firmes. Siga com confiança.

Leão — 8 de Espadas

O leonino deverá buscar novas perspectivas (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

A carta “8 de Espadas” pede cuidado com pensamentos limitantes. Você pode estar se prendendo mais ao medo do que à realidade. Busque novas perspectivas.

Virgem — 10 de Espadas

O virginiano passará por um encerramento de ciclo (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” indica encerramento de ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.

Libra — O Eremita

O libriano viverá um dia de introspecção (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

A carta “O Eremita” indica um dia de introspecção. A sexta-feira pedirá silêncio, reflexão e conexão com o seu interior antes de agir.

Escorpião — 5 de Copas

O escorpiano precisará mudar o foco e perceber novas possibilidades (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Alguma frustração poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” pede mudança de foco. Ainda existirão possibilidades à sua frente.

Sagitário — 2 de Paus

O sagitariano terá um dia favorável para decisões estratégicas (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

A carta “2 de Paus” indica planejamento e visão de futuro. O dia será favorável para decisões estratégicas e novos caminhos.

Capricórnio — O Sol

O capricorniano viverá um dia de clareza, alegria e reconhecimento (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

A carta “O Sol” mostra clareza, alegria e energia positiva. O dia será favorável para conquistas, reconhecimento e sensação de leveza.

Aquário — 6 de Copas

O aquariano terá um dia de reencontros e nostalgia (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

A carta “6 de Copas” mostra um dia de reencontros e nostalgia. O passado voltará e poderá trazer aprendizados ou conexões importantes.

Peixes — Rainha de Ouros

O pisciano deverá investir no autocuidado (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

A carta “Rainha de Ouros” indica estabilidade e autocuidado. O dia será favorável para a segurança emocional e material. Invista em você.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.