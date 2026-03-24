Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/03/2026

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Nesta terça-feira, o tarot traz uma energia de movimento, decisões importantes e ajustes internos. Algumas cartas indicam expansão e conquistas, enquanto outras pedem pausa, reflexão e libertação de pensamentos limitantes. Será um dia de escolhas: entre agir ou esperar, falar ou silenciar.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 3 de Paus

O nativo de Áries visualizará novos caminhos e deverá expandir seus horizontes com planejamento (Imagem: una_llenella | Shutterstock)



O dia favorecerá o planejamento e a expansão, segundo a carta “3 de Paus”. Você poderá começar a visualizar novos caminhos e oportunidades. Será hora de olhar além do presente.

Touro — 7 de Espadas

O nativo de Touro precisará agir com cautela e observar mais antes de se expor (Imagem: una_llenella | Shutterstock)



Será preciso ter atenção a situações pouco claras. A carta “7 de Espadas” pede estratégia e discrição. Nem tudo precisa ser compartilhado — você deverá observar mais antes de agir.

Gêmeos — A Temperança

O nativo de Gêmeos encontrará equilíbrio ao cultivar paciência e evitar excessos (Imagem: una_llenella | Shutterstock)



Equilíbrio e paciência serão essenciais. Conforme a carta “A Temperança”, o dia favorecerá ajustes, reconciliações e harmonia. Será importante evitar excessos.

Câncer — 8 de Paus

O nativo de Câncer viverá um dia de movimento e deverá aproveitar as oportunidades que surgirem (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

Haverá movimento e novidades. Segundo a carta “8 de Paus”, o dia poderá trazer respostas rápidas, mensagens ou mudanças de planos. Aproveite o fluxo.

Leão — 3 de Copas

O nativo de Leão desfrutará de momentos leves e deverá se permitir celebrar e estar com quem gosta (Imagem: una_llenella | Shutterstock)



O clima será de celebração e leveza. A carta “3 de Copas” indica um dia favorável para encontros, amizades e momentos felizes. Se permita aproveitar.

Virgem — 8 de Espadas

O nativo de Virgem precisará buscar novas formas de enxergar a realidade (Imagem: una_llenella | Shutterstock)



Será necessário cuidado com pensamentos limitantes. A carta “8 de espadas” indica que você pode estar se prendendo mais ao medo do que à realidade. Tente enxergar novas possibilidades.

Libra — 4 de Espadas

O nativo de Libra deverá respeitar o próprio tempo e priorizar o descanso antes de tomar decisões (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

Será um dia de pausa e descanso. A carta “4 de Espadas” pede recuperação emocional e mental antes de agir. Respeite seu tempo.

Escorpião — Pajem de Ouros

O nativo de Escorpião encontrará novas oportunidades e poderá fazer algo pequeno crescer com dedicação (Imagem: una_llenella | Shutterstock)



Novas oportunidades surgirão, conforme a carta “Pajem de Ouros”, especialmente no campo financeiro ou profissional. Algo pequeno poderá crescer se for bem cuidado.

Sagitário — O Enforcado

O nativo de Sagitário precisará mudar de perspectiva e entender que nem tudo se resolve com pressa (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

Haverá necessidade de mudança de perspectiva, pois nem tudo se resolve na pressa. A carta “O Enforcado” pede pausa para que você entenda melhor a situação.

Capricórnio — O Mundo

O nativo de Capricórnio concluirá um ciclo importante e sentirá orgulho pelas conquistas alcançadas (Imagem: una_llenella | Shutterstock)



Haverá conclusão e realização. Segundo a carta “O Mundo”, um ciclo se encerrará com sucesso, trazendo sensação de dever cumprido e expansão.

Aquário — Os Enamorados

O nativo de Aquário enfrentará decisões no campo afetivo e deverá escolher com consciência e verdade (Imagem: una_llenella | Shutterstock)



Será um dia de decisões importantes no campo afetivo. A carta “Os Enamorados” pede escolhas alinhadas ao coração, mas com consciência.

Peixes — 2 de Espadas

O nativo de Peixes precisará encarar o que vem evitando e tomar uma decisão importante (Imagem: una_llenella | Shutterstock)



Haverá dificuldade em decidir. A carta “2 de Espadas” indica a necessidade de encarar uma situação que você está evitando. Não ignore o que precisa ser resolvido.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.