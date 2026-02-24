Variedades

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/02/2026

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 24/02/26 07h06
O tarot mostra um dia de aprendizados internos e libertação de sobrecargas (Imagem: vimolsiri.s | Shutterstock)
O tarot mostra um dia de aprendizados internos e libertação de sobrecargas (Imagem: vimolsiri.s | Shutterstock)

A terça-feira chegará com uma energia de equilíbrio, reconhecimento e ajustes importantes na vida prática e emocional. As cartas do tarot falam sobre trocas justas, aprendizados internos e a libertação de sobrecargas. Será um dia para agir com maturidade e consciência.

Confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 6 de Ouros

Ilustração do símbolo do signo de Áries com um carneiro branco, centralizado em um círculo de pontos brilhantes em fundo roxo
Os nativos de Áries deverão buscar equilíbrio nas trocas (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Conforme a carta “6 de Ouros”, será um dia para ter equilíbrio nas trocas. Você poderá receber ajuda ou precisará oferecer apoio a alguém. A terça-feira favorecerá acordos justos e reciprocidade.

Touro — O Eremita

Ilustração do símbolo do signo de Touro com um touro em branco envolvido por pontos brilhantes sobre fundo roxo
Os nativos de Touro passarão por um dia de introspecção (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

A carta “O Eremita” indica um dia de introspecção. O tarot pede silêncio e reflexão antes de decisões importantes. Você deverá buscar respostas dentro de si.

Gêmeos — 6 de Paus

Ilustração do símbolo do signo de Gêmeos com duas faces humanas voltadas uma para a outra, rodeadas por pontos brilhantes em um fundo roxo
Os nativos de Gêmeos deverão aproveitar o dia de destaque com humildade (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Reconhecimento e vitória marcarão o seu dia, segundo a carta “6 de Paus”. Um esforço poderá finalmente ser valorizado. Você deverá aproveitar o momento de destaque com humildade.

Câncer — Rainha de Copas

Ilustração do símbolo do signo de Câncer em branco, envolvido por pontos brilhantes em um fundo roxo
Os nativos de Câncer estarão com a sensibilidade e a intuição em alta (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

A sensibilidade e a intuição estarão em alta, conforme a carta “Rainha de Copas”. Você poderá ser o apoio emocional de alguém ou precisará acolher os próprios sentimentos com mais carinho.

Leão — O Julgamento

Ilustração do símbolo do signo de Leão com um leão branco estilizado, cercado por pontos brilhantes sobre fundo roxo
Os nativos de Leão deverão assumir responsabilidades e virar a página (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

A carta “O Julgamento” indica um despertar para decisões definitivas. Algo poderá se esclarecer, trazendo libertação. Será dia de assumir responsabilidades e virar a página.

Virgem — Pajem de Paus

Ilustração do símbolo do signo de Virgem com o perfil de uma mulher em branco, envolvido por pontos brilhantes sobre fundo roxo
Os nativos de Virgem deverão se permitir experimentar algo diferente (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Novidades e entusiasmo marcarão o dia, segundo a carta “Pajem de Paus”. Uma nova ideia poderá surgir ou um convite inesperado animará sua rotina. Você deverá se permitir experimentar algo diferente.

Libra — Ás de Ouros

Ilustração do símbolo do signo de Libra representado por uma balança branca, centralizada em um círculo de pontos brilhantes com fundo roxo
Os nativos de Libra deverão valorizar as chances qe poderão aparecer (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” indica uma nova oportunidade no campo financeiro ou profissional. Poderá ser o início de algo sólido e promissor. Será importante valorizar as chances que aparecerem.

Escorpião — 10 de Paus

Ilustração do símbolo do signo de Escorpião em branco, cercado por um círculo de pontos brilhantes sobre fundo roxo
Os nativos de Escorpião deverão analisar o que pode ser delegado e reorganizado (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Haverá uma energia de sobrecarga e cansaço. Você poderá estar assumindo responsabilidades em excesso. Conforme a carta “10 de Paus”, será necessário avaliar o que poderá ser delegado ou reorganizado.

Sagitário — Rei de Espadas

Ilustração do símbolo do signo de Sagitário em forma de flecha branca, envolvido por um círculo de pontos brilhantes sobre fundo roxo
Os nativos de Sagitário deverão cortar excessos e focar o essencial (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Clareza mental e decisões estratégicas marcarão a terça-feira. Segundo a carta “Rei de Espadas”, o dia exigirá objetividade e comunicação direta. Será preciso cortar excessos e focar o essencial.

Capricórnio — 8 de Ouros

Símbolo do signo de Capricórnio representado por uma cabra com cauda de peixe, em branco, cercada por um círculo de pontos brilhantes sobre fundo roxo
Os nativos de Capricórnio estarão focados no trabalho (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

A carta “8 de Ouros” indica dedicação e foco total no trabalho. Seu esforço construirá algo sólido. Será importante continuar firme, pois a disciplina trará resultados.

Aquário — Rainha de Espadas

Ilustração do símbolo do signo de Aquário em forma de ânfora branca, cercado por pontos brilhantes sobre fundo roxo
Os nativos de Aquário estarão mais racionais e com o posicionamento firme (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

A carta “Rainha de Espadas” mostra racionalidade e posicionamento firme. Você poderá precisar dizer algo importante com clareza e elegância. A verdade será essencial.

Peixes — 5 de Ouros

Ilustração do símbolo do signo de Peixes com dois peixes brancos voltados um para o outro, rodeados por pontos brilhantes sobre fundo roxo
Os nativos de Peixes deverão lembrar que o apoio está sempre disponível (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

A carta “5 de Ouros” indica possível sensação de insegurança ou carência. Será importante lembrar que o apoio está sempre disponível — você não deve enfrentar tudo sozinho(a).

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google