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Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/10/2026

9 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 23/10/26 06h07
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O tarot aponta uma sexta-feira de reflexões profundas e oportunidades de crescimento (Imagem: Daria Zelenska | Shutterstock)

O tarot aponta uma sexta-feira de reflexões profundas, oportunidades de crescimento e decisões que poderão transformar diferentes áreas da vida. Enquanto alguns signos terão motivos para celebrar conquistas, encontros especiais e novas possibilidades, outros precisarão lidar com inseguranças, mudanças de planos e situações que exigirão mais maturidade emocional. 

As cartas também destacam a importância de respeitar o próprio tempo, agir com sinceridade e compreender que nem sempre aquilo que desejamos acontece da maneira que imaginamos. O conselho para esta sexta-feira é encontrar equilíbrio entre razão e emoção, reconhecendo quando é hora de insistir, esperar ou simplesmente escolher um novo caminho.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Enforcado

Ilustração do signo de Áries em preto, centralizada sobre um fundo em degradê rosa, pêssego e amarelo-claro. O símbolo apresenta duas formas curvas e simétricas, semelhantes a chifres que se enrolam nas extremidades e se encontram em uma haste central alongada. Pequenas estrelas e traços curvos decoram o desenho
O ariano deverá diminuir o ritmo e observar uma situação por outro ângulo antes de tomar uma decisão (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “O Enforcado” mostra que será necessário diminuir o ritmo e observar uma situação por outro ângulo antes de tomar uma decisão importante. No amor, a falta de respostas imediatas provocará impaciência, mas tentar acelerar uma aproximação ou cobrar definições talvez produza o efeito contrário ao desejado. Na carreira, um projeto poderá exigir ajustes ou depender de decisões de terceiros, sendo melhor aproveitar esse intervalo para revisar detalhes e aperfeiçoar suas estratégias. A saúde pedirá atenção ao descanso e à tensão acumulada. Entre amigos, uma conversa poderá trazer uma perspectiva diferente sobre um problema que parecia impossível de resolver.

Touro — O Sol

Ilustração do signo de Touro em preto, centralizada sobre um fundo em degradê rosa, pêssego e amarelo-claro. O símbolo é formado por um círculo na parte inferior e duas linhas curvas que se projetam para cima, lembrando a cabeça de um touro com chifres. Pequenas estrelas e traços curtos complementam a composição.
O taurino poderá celebrar conquistas e receber boas notícias nesta sexta-feira (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “O Sol” ilumina o dia e favorece conquistas, boas notícias e situações que devolvem o entusiasmo pela vida. No amor, demonstrações espontâneas de carinho irão fortalecer uma relação. Se estiver solteiro(a), poderá chamar atenção justamente por estar mais confiante e disponível para novas experiências. Na carreira, uma resposta positiva, um elogio ou a conclusão de uma tarefa importante trará satisfação e reconhecimento pelo esforço realizado. A saúde se beneficiará de momentos ao ar livre e atividades prazerosas. Entre amigos, encontros prometem boas conversas, risadas e a oportunidade de celebrar pequenas vitórias.

Gêmeos — Cavaleiro de Copas

Ilustração do signo de Gêmeos em preto, centralizada sobre um fundo em degradê que combina rosa, pêssego e amarelo-claro. O símbolo apresenta duas linhas verticais paralelas, unidas visualmente por traços curvos nas extremidades superior e inferior, formando uma estrutura semelhante ao algarismo romano II. Pequenas estrelas e linhas curvas aparecem ao redor do desenho.
O geminiano estará com uma energia de romantismo e maior abertura para expressar sentimentos (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Copas” traz uma energia de romantismo, aproximação e maior abertura para expressar sentimentos. No amor, uma mensagem inesperada, um convite especial ou uma conversa delicada tenderá a movimentar o coração, especialmente se houver alguém despertando seu interesse. Na carreira, propostas criativas e negociações que exigem diplomacia poderão apresentar bons resultados, mas será importante avaliar os detalhes antes de assumir compromissos. A saúde pedirá atenção ao equilíbrio emocional e à necessidade de momentos de prazer. Entre amigos, demonstrações de carinho ou convites irão causar surpresa e tornar o dia mais agradável.

Câncer — A Morte

Ilustração do signo de Câncer em preto, centralizada sobre um fundo em degradê rosa, pêssego e amarelo-claro. O símbolo é composto por duas formas circulares posicionadas diagonalmente, conectadas por linhas curvas que lembram o número 69 deitado. Pequenos traços curvos e estrelas decoram a figura.
O canceriano passará por um dia importante de renovação (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “A Morte” indica um dia importante de renovação, em que determinados hábitos e expectativas deverão ser abandonados. No amor, perceber que uma dinâmica já não funciona abrirá espaço para conversas transformadoras, seja para reconstruir uma relação, seja para seguir adiante com mais consciência. Na carreira, mudanças de estratégia ou o encerramento de uma etapa despertarão insegurança inicialmente, mas também criarão oportunidades para novos projetos. A saúde se beneficiará da revisão de hábitos desgastantes. Algumas amizades passarão por ajustes naturais, mostrando quais vínculos continuam fazendo sentido na sua vida.

Leão — A Justiça

Ilustração do signo de Leão em preto, centralizada sobre um fundo em degradê que vai do rosa ao amarelo-claro. O símbolo apresenta uma forma curva com um laço arredondado na parte inferior esquerda e uma linha alongada que sobe e se curva na extremidade superior direita. Pequenas estrelas e traços curvos acrescentam detalhes decorativos ao desenho.
O leonino deverá agir com responsabilidade e avaliar as consequências de suas escolhas (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “A Justiça” convida a agir com responsabilidade e avaliar as consequências das próprias escolhas, especialmente em situações que exigem equilíbrio e imparcialidade. No amor, conversas sobre compromisso, reciprocidade e expectativas poderão ajudar a esclarecer o futuro de uma relação, se existir disposição para ouvir ambos os lados. Na carreira, documentos, contratos, negociações ou decisões importantes precisarão de atenção aos detalhes, evitando promessas que não poderão ser cumpridas. A saúde pedirá equilíbrio na rotina e mais disciplina com os próprios cuidados. Entre amigos, será importante evitar julgamentos precipitados e procurar compreender os fatos antes de tomar partido.

Virgem — 7 de Espadas

Ilustração do signo de Virgem em preto, centralizada sobre um fundo em degradê rosa, pêssego e amarelo-claro. O símbolo é composto por linhas verticais alongadas, com extremidades superiores arredondadas e uma das linhas formando uma curva que se prolonga em um laço à direita. Pequenos traços e estrelas aparecem ao redor da figura.
O virginiano deverá priorizar conversas sinceras e observar atitudes concretas (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” aconselha a agir com discrição e estratégia, especialmente diante de situações em que nem todas as informações estão disponíveis. No amor, desconfianças poderão surgir, mas será importante não transformar pequenas dúvidas em acusações sem fundamento, priorizando conversas sinceras e observando atitudes concretas. Na carreira, tente proteger suas ideias, revisar acordos e evitar compartilhar planos com pessoas que ainda não demonstraram confiança. A saúde pedirá atenção ao desgaste mental provocado pelo excesso de preocupações. Entre amigos, verifique se existe reciprocidade ou se alguma relação está exigindo mais esforço do que deveria.

Libra — A Força

Ilustração do signo de Libra em preto, centralizada sobre um fundo em degradê que transita do rosa ao amarelo-claro. O símbolo apresenta uma linha curva semelhante a um arco sobre uma base horizontal, lembrando o desenho de um pôr do sol ou de uma balança simplificada. Pequenas estrelas e traços curvos complementam a ilustração.
O libriano poderá superar desafios com paciência e equilíbrio emocional (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “A Força” mostra que será possível superar desafios por meio da paciência, da autoconfiança e da capacidade de lidar com emoções intensas sem agir impulsivamente. No amor, o magnetismo pessoal estará favorecido, mas será importante compreender que relações saudáveis não precisam ser conduzidas por disputas de poder ou tentativas de controle. Na carreira, uma situação desafiadora exigirá persistência e habilidade para negociar, permitindo que você demonstre maturidade diante de pressões. A saúde se beneficiará de atividades que ajudem a liberar tensões. Talvez alguns amigos procurem seu apoio para enfrentar dificuldades, reconhecendo sua capacidade de acolher sem perder a firmeza.

Escorpião — 5 de Ouros

Ilustração do signo de Escorpião em preto, centralizada sobre um fundo em degradê rosa, pêssego e amarelo-claro. O símbolo apresenta três hastes verticais conectadas por curvas na parte superior, com a última linha se estendendo para a direita e terminando em uma ponta de seta voltada para cima. Pequenas estrelas e traços curvos decoram o desenho.
O escorpiano deverá organizar gastos, rever prioridades e buscar soluções práticas (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “5 de Ouros” mostra que você estará mais sensível a preocupações financeiras ou à sensação de não receber o reconhecimento e o apoio que gostaria. No amor, inseguranças farão você interpretar a distância de alguém como falta de interesse, mas uma conversa franca será mais produtiva do que guardar sentimentos e alimentar suposições. Na carreira, será importante organizar gastos, rever prioridades e buscar soluções práticas para situações que estejam provocando instabilidade. A saúde pedirá atenção ao cansaço e ao equilíbrio emocional. Amigos de confiança poderão oferecer acolhimento ou ajuda concreta, lembrando que você não precisa enfrentar tudo sozinho(a).

Sagitário — A Lua

Ilustração do signo de Sagitário em preto, centralizada sobre um fundo em degradê que combina rosa, pêssego e amarelo-claro. O símbolo é representado por uma seta diagonal apontada para o canto superior direito, atravessada por uma linha curta que forma uma cruz. Pequenas estrelas e traços decorativos aparecem ao redor da figura.
O sagitariano deverá buscar clareza antes de tomar decisões importantes (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “A Lua” indica um dia de sensibilidade elevada, mas com dúvidas e situações sem respostas claras. No amor, sentimentos antigos ou inseguranças poderão reaparecer, mas será importante distinguir aquilo que realmente está acontecendo das expectativas e dos receios criados pela imaginação. Na carreira, informações incompletas irão dificultar decisões, sendo melhor investigar os detalhes antes de aceitar propostas ou modificar planos. A saúde pedirá atenção à qualidade do sono e ao excesso de pensamentos. Entre amigos, convém evitar fofocas e interpretações precipitadas, principalmente quando uma conversa pode esclarecer tudo.

Capricórnio — 2 de Paus

Ilustração do signo de Capricórnio em preto, centralizada sobre um fundo em degradê rosa, pêssego e amarelo-claro. O símbolo apresenta linhas curvas e alongadas que formam uma estrutura semelhante à letra N estilizada, com uma das extremidades prolongada em um laço arredondado à direita. Pequenas estrelas e traços curvos complementam o desenho.
O capricorniano estará com vontade de ampliar horizontes e começar a planejar conquistas (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “2 de Paus” desperta a vontade de ampliar horizontes e começar a planejar conquistas que vão além das responsabilidades imediatas. No amor, uma conversa sobre o futuro revelará se os desejos do casal estão caminhando na mesma direção. Se estiver solteiro(a), considere conhecer alguém fora do círculo habitual. Na carreira, oportunidades de expansão, novos contatos ou projetos independentes merecerão atenção, especialmente se você estiver pensando em mudar alguma estratégia. A saúde se beneficiará de atividades que quebrem a rotina. Entre amigos, convites, sugestões de viagens ou ideias incentivarão você a experimentar algo diferente.

Aquário — Ás de Espadas

Ilustração linear do signo de Aquário em preto sobre um fundo em degradê que vai do rosa à esquerda ao amarelo-claro à direita. O símbolo é formado por duas linhas horizontais onduladas, posicionadas uma acima da outra. Pequenas estrelas e traços curvos aparecem ao redor das ondas, dando um aspecto decorativo à composição.
O aquariano deverá aproveitar a clareza mental para resolver pendências (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” traz clareza mental e favorece decisões que vinham sendo adiadas por falta de informações ou segurança. No amor, uma conversa direta poderá esclarecer sentimentos, desfazer mal-entendidos e ajudar a definir o que cada pessoa realmente espera da relação. Na carreira, uma ideia inovadora ou a solução de um problema abrirá caminhos importantes, especialmente em atividades que envolvem comunicação, estudos e planejamento. A saúde pedirá cuidado com o excesso de estímulos mentais e momentos de descanso. Entre amigos, sua sinceridade poderá ser valiosa, desde que escolha palavras que esclareçam sem ferir.

Peixes — Os Enamorados

Ilustração do signo de Peixes em preto, centralizada sobre um fundo em degradê rosa, pêssego e amarelo-claro. O símbolo apresenta duas formas curvas voltadas para direções opostas, semelhantes a dois arcos espelhados, unidos por uma linha horizontal no centro. Pequenas estrelas e traços curvos completam a ilustração.
O pisciano deverá alinhar sentimentos e objetivos para fazer escolhas mais conscientes (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “Os Enamorados” coloca você diante de escolhas importantes e destaca a necessidade de alinhar sentimentos, desejos e valores pessoais. No amor, o dia favorecerá aproximações, declarações e conversas sobre o futuro. Porém, também poderá trazer a necessidade de decidir entre continuar investindo em uma relação ou buscar algo mais compatível com suas expectativas. Na carreira, uma parceria ou proposta talvez pareça interessante, exigindo atenção para escolher aquilo que realmente combina com seus objetivos. A saúde se beneficiará do equilíbrio emocional e de atividades prazerosas. Os amigos poderão ajudar você a refletir sobre decisões importantes, desde que não permita que opiniões externas determinem seus caminhos.

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