Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/10/2026

O tarot aponta uma sexta-feira de reflexões profundas, oportunidades de crescimento e decisões que poderão transformar diferentes áreas da vida. Enquanto alguns signos terão motivos para celebrar conquistas, encontros especiais e novas possibilidades, outros precisarão lidar com inseguranças, mudanças de planos e situações que exigirão mais maturidade emocional.

As cartas também destacam a importância de respeitar o próprio tempo, agir com sinceridade e compreender que nem sempre aquilo que desejamos acontece da maneira que imaginamos. O conselho para esta sexta-feira é encontrar equilíbrio entre razão e emoção, reconhecendo quando é hora de insistir, esperar ou simplesmente escolher um novo caminho.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Enforcado

O ariano deverá diminuir o ritmo e observar uma situação por outro ângulo antes de tomar uma decisão (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “O Enforcado” mostra que será necessário diminuir o ritmo e observar uma situação por outro ângulo antes de tomar uma decisão importante. No amor, a falta de respostas imediatas provocará impaciência, mas tentar acelerar uma aproximação ou cobrar definições talvez produza o efeito contrário ao desejado. Na carreira, um projeto poderá exigir ajustes ou depender de decisões de terceiros, sendo melhor aproveitar esse intervalo para revisar detalhes e aperfeiçoar suas estratégias. A saúde pedirá atenção ao descanso e à tensão acumulada. Entre amigos, uma conversa poderá trazer uma perspectiva diferente sobre um problema que parecia impossível de resolver.

Touro — O Sol

O taurino poderá celebrar conquistas e receber boas notícias nesta sexta-feira (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “O Sol” ilumina o dia e favorece conquistas, boas notícias e situações que devolvem o entusiasmo pela vida. No amor, demonstrações espontâneas de carinho irão fortalecer uma relação. Se estiver solteiro(a), poderá chamar atenção justamente por estar mais confiante e disponível para novas experiências. Na carreira, uma resposta positiva, um elogio ou a conclusão de uma tarefa importante trará satisfação e reconhecimento pelo esforço realizado. A saúde se beneficiará de momentos ao ar livre e atividades prazerosas. Entre amigos, encontros prometem boas conversas, risadas e a oportunidade de celebrar pequenas vitórias.

Gêmeos — Cavaleiro de Copas

O geminiano estará com uma energia de romantismo e maior abertura para expressar sentimentos (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Copas” traz uma energia de romantismo, aproximação e maior abertura para expressar sentimentos. No amor, uma mensagem inesperada, um convite especial ou uma conversa delicada tenderá a movimentar o coração, especialmente se houver alguém despertando seu interesse. Na carreira, propostas criativas e negociações que exigem diplomacia poderão apresentar bons resultados, mas será importante avaliar os detalhes antes de assumir compromissos. A saúde pedirá atenção ao equilíbrio emocional e à necessidade de momentos de prazer. Entre amigos, demonstrações de carinho ou convites irão causar surpresa e tornar o dia mais agradável.

Câncer — A Morte

O canceriano passará por um dia importante de renovação (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “A Morte” indica um dia importante de renovação, em que determinados hábitos e expectativas deverão ser abandonados. No amor, perceber que uma dinâmica já não funciona abrirá espaço para conversas transformadoras, seja para reconstruir uma relação, seja para seguir adiante com mais consciência. Na carreira, mudanças de estratégia ou o encerramento de uma etapa despertarão insegurança inicialmente, mas também criarão oportunidades para novos projetos. A saúde se beneficiará da revisão de hábitos desgastantes. Algumas amizades passarão por ajustes naturais, mostrando quais vínculos continuam fazendo sentido na sua vida.

Leão — A Justiça

O leonino deverá agir com responsabilidade e avaliar as consequências de suas escolhas (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “A Justiça” convida a agir com responsabilidade e avaliar as consequências das próprias escolhas, especialmente em situações que exigem equilíbrio e imparcialidade. No amor, conversas sobre compromisso, reciprocidade e expectativas poderão ajudar a esclarecer o futuro de uma relação, se existir disposição para ouvir ambos os lados. Na carreira, documentos, contratos, negociações ou decisões importantes precisarão de atenção aos detalhes, evitando promessas que não poderão ser cumpridas. A saúde pedirá equilíbrio na rotina e mais disciplina com os próprios cuidados. Entre amigos, será importante evitar julgamentos precipitados e procurar compreender os fatos antes de tomar partido.

Virgem — 7 de Espadas

O virginiano deverá priorizar conversas sinceras e observar atitudes concretas (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” aconselha a agir com discrição e estratégia, especialmente diante de situações em que nem todas as informações estão disponíveis. No amor, desconfianças poderão surgir, mas será importante não transformar pequenas dúvidas em acusações sem fundamento, priorizando conversas sinceras e observando atitudes concretas. Na carreira, tente proteger suas ideias, revisar acordos e evitar compartilhar planos com pessoas que ainda não demonstraram confiança. A saúde pedirá atenção ao desgaste mental provocado pelo excesso de preocupações. Entre amigos, verifique se existe reciprocidade ou se alguma relação está exigindo mais esforço do que deveria.

Libra — A Força

O libriano poderá superar desafios com paciência e equilíbrio emocional (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “A Força” mostra que será possível superar desafios por meio da paciência, da autoconfiança e da capacidade de lidar com emoções intensas sem agir impulsivamente. No amor, o magnetismo pessoal estará favorecido, mas será importante compreender que relações saudáveis não precisam ser conduzidas por disputas de poder ou tentativas de controle. Na carreira, uma situação desafiadora exigirá persistência e habilidade para negociar, permitindo que você demonstre maturidade diante de pressões. A saúde se beneficiará de atividades que ajudem a liberar tensões. Talvez alguns amigos procurem seu apoio para enfrentar dificuldades, reconhecendo sua capacidade de acolher sem perder a firmeza.

Escorpião — 5 de Ouros

O escorpiano deverá organizar gastos, rever prioridades e buscar soluções práticas (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “5 de Ouros” mostra que você estará mais sensível a preocupações financeiras ou à sensação de não receber o reconhecimento e o apoio que gostaria. No amor, inseguranças farão você interpretar a distância de alguém como falta de interesse, mas uma conversa franca será mais produtiva do que guardar sentimentos e alimentar suposições. Na carreira, será importante organizar gastos, rever prioridades e buscar soluções práticas para situações que estejam provocando instabilidade. A saúde pedirá atenção ao cansaço e ao equilíbrio emocional. Amigos de confiança poderão oferecer acolhimento ou ajuda concreta, lembrando que você não precisa enfrentar tudo sozinho(a).

Sagitário — A Lua

O sagitariano deverá buscar clareza antes de tomar decisões importantes (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “A Lua” indica um dia de sensibilidade elevada, mas com dúvidas e situações sem respostas claras. No amor, sentimentos antigos ou inseguranças poderão reaparecer, mas será importante distinguir aquilo que realmente está acontecendo das expectativas e dos receios criados pela imaginação. Na carreira, informações incompletas irão dificultar decisões, sendo melhor investigar os detalhes antes de aceitar propostas ou modificar planos. A saúde pedirá atenção à qualidade do sono e ao excesso de pensamentos. Entre amigos, convém evitar fofocas e interpretações precipitadas, principalmente quando uma conversa pode esclarecer tudo.

Capricórnio — 2 de Paus

O capricorniano estará com vontade de ampliar horizontes e começar a planejar conquistas (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “2 de Paus” desperta a vontade de ampliar horizontes e começar a planejar conquistas que vão além das responsabilidades imediatas. No amor, uma conversa sobre o futuro revelará se os desejos do casal estão caminhando na mesma direção. Se estiver solteiro(a), considere conhecer alguém fora do círculo habitual. Na carreira, oportunidades de expansão, novos contatos ou projetos independentes merecerão atenção, especialmente se você estiver pensando em mudar alguma estratégia. A saúde se beneficiará de atividades que quebrem a rotina. Entre amigos, convites, sugestões de viagens ou ideias incentivarão você a experimentar algo diferente.

Aquário — Ás de Espadas

O aquariano deverá aproveitar a clareza mental para resolver pendências (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” traz clareza mental e favorece decisões que vinham sendo adiadas por falta de informações ou segurança. No amor, uma conversa direta poderá esclarecer sentimentos, desfazer mal-entendidos e ajudar a definir o que cada pessoa realmente espera da relação. Na carreira, uma ideia inovadora ou a solução de um problema abrirá caminhos importantes, especialmente em atividades que envolvem comunicação, estudos e planejamento. A saúde pedirá cuidado com o excesso de estímulos mentais e momentos de descanso. Entre amigos, sua sinceridade poderá ser valiosa, desde que escolha palavras que esclareçam sem ferir.

Peixes — Os Enamorados

O pisciano deverá alinhar sentimentos e objetivos para fazer escolhas mais conscientes (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “Os Enamorados” coloca você diante de escolhas importantes e destaca a necessidade de alinhar sentimentos, desejos e valores pessoais. No amor, o dia favorecerá aproximações, declarações e conversas sobre o futuro. Porém, também poderá trazer a necessidade de decidir entre continuar investindo em uma relação ou buscar algo mais compatível com suas expectativas. Na carreira, uma parceria ou proposta talvez pareça interessante, exigindo atenção para escolher aquilo que realmente combina com seus objetivos. A saúde se beneficiará do equilíbrio emocional e de atividades prazerosas. Os amigos poderão ajudar você a refletir sobre decisões importantes, desde que não permita que opiniões externas determinem seus caminhos.