Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/03/2026

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A segunda-feira trará uma energia de ajustes nas relações, novos impulsos e necessidade de equilíbrio emocional. Algumas cartas do tarot indicam conflitos e desafios, enquanto outras apontam conexões importantes e oportunidades de crescimento. O dia pedirá consciência nas atitudes e sensibilidade nas decisões.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 5 de Paus

O nativo de Áries enfrentará pequenos conflitos e deverá escolher onde direcionar a energia (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Pequenas disputas ou divergências poderão surgir. A carta “5 de Paus” alerta para conflitos de ego ou competição desnecessária. Você deverá escolher com cuidado onde investir sua energia.

Touro — Rei de Copas

O nativo de Touro talvez precise lidar com sentimentos profundos (Imagem: Beautyimage | Shutterstock

Conforme a carta “Rei de Copas”, a maturidade emocional será essencial. Você poderá precisar lidar com sentimentos profundos ou apoiar alguém. Equilibrar razão e emoção será o diferencial.

Gêmeos — 6 de Espadas

O nativo de Gêmeos passará por uma transição e deixará uma fase difícil para trás (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

O dia terá uma energia de transição e superação. Você poderá deixar para trás uma fase difícil. A carta “6 de Espadas” indica um avanço gradual em direção a um momento mais leve.

Câncer — Ás de Paus

O nativo de Câncer viverá uma nova energia e iniciará projetos ou mudanças (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Uma nova energia surgirá em seu caminho, indica a carta “Ás de Paus”. O dia favorecerá iniciativas, criatividade e o início de projetos ou mudanças importantes.

Leão — O Imperador

O nativo de Leão deverá manter uma postura firme e assumir o controle com segurança (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Será necessário manter uma postura firme e de liderança. A carta “O Imperador” pede organização e decisões conscientes. Assuma o controle da sua vida com segurança.

Virgem — Cavaleiro de Copas

O nativo de Virgem viverá um dia de sensibilidade e deverá se permitir sentir com equilíbrio (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Haverá romantismo e sensibilidade, conforme a carta “Cavaleiro de Copas”. Um convite, mensagem ou aproximação poderá mexer com suas emoções. Permita-se sentir, mas com equilíbrio.

Libra — A Sacerdotisa

O nativo de Libra estará com a intuição aguçada e deverá observar antes de agir (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

A intuição estará aguçada e a percepção profunda. Segundo a carta “A Sacerdotisa”, o dia será favorável para o silêncio, a observação e a conexão com o seu interior. Nem tudo precisará ser revelado.

Escorpião — 2 de Copas

O nativo de Escorpião viverá conexões importantes e trocas sinceras (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Conexões importantes ganharão destaque. A carta “2 de Copas” indica parceria, harmonia e trocas sinceras. Poderá ser um dia especial no amor.

Sagitário — Rainha de Ouros

O nativo de Sagitário buscará estabilidade e cuidará do bem-estar e da vida financeira (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Haverá estabilidade e segurança, segundo a carta “Rainha de Ouros”. O dia será favorável para o cuidado com o bem-estar, a organização financeira e a valorização da sua autonomia.

Capricórnio — A Lua

O nativo de Capricórnio enfrentará emoções intensas e buscará clareza nas situações (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Haverá emoções intensas e possíveis dúvidas. A carta “A Lua” pede atenção a ilusões ou interpretações equivocadas. Você deverá confiar na sua intuição, mas buscar clareza.

Aquário — O Mago

O nativo de Aquário terá poder de realização e dará início a novos projetos (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Haverá poder de realização. Você terá tudo nas mãos para fazer acontecer, segundo a carta “O Mago”. O dia será favorável para iniciativas e novos projetos.

Peixes — 5 de Ouros

O nativo de Peixes deverá ter cuidado com a sensação de insegurança ou carência (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Uma sensação de insegurança ou carência poderá surgir. A carta “5 de Ouros” lembra que você não está sozinha(o) — busque apoio se necessário.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.