Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/10/2026

O tarot revela um dia de contrastes, em que oportunidades de crescimento e realização irão coexistir com momentos de reflexão e mudanças necessárias. Enquanto alguns signos poderão experimentar conquistas profissionais, encontros especiais e maior segurança emocional, outros serão convidados a desacelerar, rever decisões e compreender melhor seus próprios sentimentos.

As cartas também destacam a importância da autoconfiança, da maturidade nas relações e do equilíbrio entre as responsabilidades e o cuidado pessoal. O conselho para esta quinta-feira é: perceber que nem sempre precisamos ter todas as respostas imediatamente; algumas situações se resolvem com iniciativa, enquanto outras exigem paciência e uma nova maneira de enxergar a vida.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Sol

Áries terá mais entusiasmo e clareza para resolver situações pendentes, fortalecer os relacionamentos e conquistar reconhecimento profissional (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “O Sol” traz mais entusiasmo e clareza, favorecendo situações que estavam aguardando uma resposta positiva. No amor, o clima tenderá a ser de maior cumplicidade, com oportunidades para conversas leves, demonstrações de carinho e até uma aproximação inesperada. Na carreira, uma conquista poderá elevar sua confiança, especialmente se você estiver se dedicando a um projeto sem receber o devido reconhecimento. A saúde será beneficiada por momentos de lazer e atividades que proporcionem bem-estar. Os amigos poderão ser uma excelente companhia para celebrar boas notícias e recuperar a alegria das pequenas coisas.

Touro — O Enforcado

Touro precisará exercitar a paciência, rever expectativas e respeitar o tempo necessário para que as situações se resolvam (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “O Enforcado” sugere que você precisará exercitar a paciência diante de situações que parecem não sair do lugar, compreendendo que insistir nem sempre é a melhor solução. No amor, talvez seja necessário abrir mão de uma expectativa ou perceber que a outra pessoa tem um ritmo diferente do seu, sem interpretar isso automaticamente como falta de interesse. Na carreira, uma negociação exigirá mais tempo ou uma mudança de estratégia, mas essa espera também poderá revelar detalhes importantes. Será essencial cuidar da saúde, evitando sobrecargas e respeitando o descanso. Por fim, uma conversa com amigos irá oferecer uma perspectiva que você ainda não havia considerado.

Gêmeos — 2 de Espadas

Gêmeos enfrentará escolhas importantes e precisará equilibrar a razão e os sentimentos antes de tomar decisões (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” o(a) coloca diante de escolhas que exigirão equilíbrio entre a razão e os sentimentos, especialmente se houver informações que ainda precisam ser esclarecidas. No amor, fugir de uma conversa delicada poderá prolongar uma situação desconfortável. Por isso, tente encontrar uma maneira tranquila de expressar aquilo que realmente deseja. Na carreira, duas propostas ou caminhos diferentes provocarão indecisão, sendo melhor avaliar as consequências antes de assumir compromissos. A saúde exigirá atenção ao cansaço mental. Por fim, amigos de confiança poderão ajudar a organizar as ideias, desde que a decisão final continue sendo sua.

Câncer — Rei de Paus

Câncer terá mais confiança e determinação para tomar iniciativas, demonstrar sentimentos e conquistar espaço na carreira (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “Rei de Paus” desperta uma postura mais determinada e confiante, incentivando atitudes que normalmente seriam adiadas por insegurança. No amor, demonstrar interesse e tomar a iniciativa poderá movimentar uma relação, mas será importante respeitar o espaço e a vontade da outra pessoa. Na carreira, sua capacidade de liderança chamará a atenção, especialmente se surgir a oportunidade de apresentar uma ideia ou assumir uma responsabilidade maior. A saúde será beneficiada por movimento e disposição, desde que você não exagere nas atividades. Os amigos poderão reconhecer sua disposição e procurar sua ajuda para organizar algum projeto ou encontro.

Leão — 10 de Ouros

Leão viverá um dia de maior estabilidade, com oportunidades de prosperidade financeira e fortalecimento dos vínculos afetivos (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “10 de Ouros” traz uma energia de estabilidade, prosperidade e valorização de tudo aquilo construído com dedicação. No amor, conversas sobre futuro, família e segurança tenderão a fortalecer os vínculos, especialmente para se desejar uma relação mais comprometida. Na carreira, assuntos financeiros, investimentos ou projetos de longo prazo ganharão destaque, com a possibilidade de resultados que trarão maior tranquilidade. A saúde exigirá atenção à manutenção de bons hábitos. Encontros com amigos antigos ou pessoas próximas irão proporcionar uma sensação especial de pertencimento e acolhimento.

Virgem — 4 de Espadas

Virgem precisará desacelerar, cuidar do bem-estar e organizar as responsabilidades antes de assumir novos compromissos (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “4 de Espadas” indica que será necessário diminuir o ritmo e compreender que descansar também faz parte de uma rotina produtiva. No amor, será importante evitar discussões quando os sentimentos estiverem confusos. Para tanto, um pouco de espaço ajudará a encontrar palavras mais adequadas. Na carreira, revisar tarefas, organizar pendências e planejar os próximos passos será mais proveitoso do que assumir novas obrigações sem necessidade. Quanto à saúde, dê uma atenção especial ao sono e à recuperação das energias. Os amigos terão de compreender que sua ausência em algum encontro não significa falta de carinho, mas apenas desejo de tranquilidade.

Libra — Rainha de Paus

Libra terá mais autoconfiança e magnetismo, favorecendo conquistas profissionais, encontros amorosos e novas iniciativas (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “Rainha de Paus” aumenta o magnetismo e a autoconfiança, trazendo coragem para ocupar espaços e demonstrar seus talentos sem receio de julgamentos. No amor, sua presença despertará interesse e favorecerá encontros envolventes. Contudo, tenha cuidado para não diminuir seus desejos para agradar alguém. Na carreira, a criatividade e a iniciativa irão ajudar a destacar uma proposta ou conquistar a atenção de pessoas influentes. A saúde será beneficiada por atividades prazerosas que estimulem o movimento e a autoestima. Os amigos poderão procurar sua companhia para programas animados ou pedir incentivo para colocar ideias em prática.

Escorpião — Cavaleiro de Copas

Escorpião viverá momentos de maior romantismo, com oportunidades de aproximações afetivas e crescimento profissional (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Copas” anuncia um dia favorável para demonstrações de afeto, aproximações e situações que despertem o seu lado mais romântico. No amor, uma mensagem inesperada, um convite ou uma conversa sincera poderá movimentar os sentimentos, especialmente se você estiver esperando uma atitude de alguém especial. Na carreira, propostas criativas e negociações conduzidas com sensibilidade tenderão a render boas oportunidades, principalmente em atividades que envolverem comunicação e relacionamento. A saúde exigirá equilíbrio emocional e momentos de prazer. Os amigos poderão surpreender com gestos de carinho que tornarão o dia mais leve.

Sagitário — Rainha de Espadas

Sagitário precisará agir com objetividade, esclarecer expectativas nos relacionamentos e evitar cobranças excessivas (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “Rainha de Espadas” convida a deixar de lado as distrações e encarar determinadas situações com objetividade, sem ignorar os próprios sentimentos. No amor, uma conversa franca poderá esclarecer expectativas e mostrar se há disposição para construir algo equilibrado. Contudo, será importante ter cuidado para não transformar a sinceridade em críticas excessivas. Na carreira, sua capacidade de analisar informações e identificar problemas será valiosa para resolver pendências ou negociar melhores condições. A saúde exigirá atenção à tensão mental e ao excesso de cobranças. Os amigos poderão precisar ouvir uma opinião honesta, desde que seja oferecida com sensibilidade.

Capricórnio — A Torre

Capricórnio poderá enfrentar mudanças inesperadas e precisará agir com flexibilidade para reorganizar planos e superar desafios (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “A Torre” mostra que você poderá enfrentar uma quebra de expectativas ou perceber que determinados planos precisam ser reconstruídos sobre bases mais sólidas. No amor, uma informação ou conversa inesperada irá provocar reflexões importantes, revelando situações que não podem mais ser ignoradas. Na carreira, mudanças na rotina, alterações de prazos ou decisões de outras pessoas exigirão jogo de cintura, sendo fundamental evitar reações precipitadas. A saúde precisará de cuidado com o estresse e a sobrecarga. O apoio de amigos ajudará a atravessar os imprevistos com mais serenidade e perceber novas possibilidades.

Aquário — Rei de Ouros

Aquário terá mais segurança e maturidade para fortalecer os relacionamentos e conquistar resultados positivos na vida profissional e financeira (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “Rei de Ouros” traz uma energia de segurança, maturidade e capacidade de transformar esforços em resultados concretos. No amor, atitudes consistentes e demonstrações práticas de cuidado irão fortalecer uma relação. Se estiver solteiro(a), tenderá a valorizar pessoas que transmitem estabilidade e confiança. Na carreira, questões financeiras, negociações e oportunidades de crescimento ganharão destaque, especialmente quando você demonstrar responsabilidade e visão de longo prazo. A saúde será beneficiada por uma rotina organizada. Os amigos poderão procurar seus conselhos sobre trabalho ou dinheiro, reconhecendo sua capacidade de encontrar soluções práticas.

Peixes — 5 de Ouros

Peixes precisará cuidar das emoções, reorganizar as finanças e buscar apoio para enfrentar possíveis inseguranças (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “5 de Ouros” revela que você poderá ficar mais sensível a preocupações financeiras ou à sensação de não receber o apoio que gostaria. No amor, será importante não interpretar o silêncio ou a indisponibilidade momentânea de alguém como rejeição. Nesse contexto, uma conversa sincera poderá esclarecer sentimentos e evitar sofrimento desnecessário. Na carreira, revise gastos e evite decisões motivadas pelo medo da escassez, buscando alternativas realistas para melhorar sua situação. A saúde exigirá atenção ao cansaço físico e emocional. Os amigos poderão representar uma fonte importante de acolhimento, especialmente se você permitir que as pessoas saibam quando precisa de ajuda.