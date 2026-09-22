Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/09/2026

Segundo o tarot, o dia terá uma energia de mudanças, amadurecimento e decisões importantes. As cartas mostram que alguns signos estarão prontos para deixar situações para trás, enquanto outros encontrarão força para construir algo mais sólido. Haverá também uma forte presença de clareza, reconhecimento e novas oportunidades. O dia pedirá equilíbrio entre razão e emoção, além de coragem para respeitar os próprios limites e seguir em direção ao que realmente fará sentido.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 8 de Copas

O ariano sentirá a necessidade de se afastar de situações que não oferecem reciprocidade ou paz (Imagem: NataLyaroArt | Shutterstock)

O “8 de Copas” indica um dia de desapego e de percepção sobre aquilo que já não preenche emocionalmente. No amor, poderá surgir a necessidade de se afastar de situações que não oferecem reciprocidade ou paz. Na carreira, uma mudança de direção começará a ganhar espaço, enquanto na saúde será importante respeitar o cansaço e evitar insistir no que está drenando sua energia. Entre amigos, talvez você prefira estar mais seletivo(a) e próximo(a) de quem realmente contribui para o seu bem-estar.

Touro — 6 de Espadas

O taurino buscará relações mais tranquilas e conversar com mais maturidade (Imagem: NataLyaroArt | Shutterstock)

O “6 de Espadas” mostra um movimento de transição, deixando para trás preocupações e conflitos que já pesaram demais. No amor, a tendência será buscar relações mais tranquilas e conversar com mais maturidade sobre o que incomoda. Na carreira, mudanças acontecerão de maneira gradual, apontando para uma fase mais organizada, enquanto a saúde pede descanso mental e menos sobrecarga. Entre amigos, afastar-se de determinadas tensões poderá ser justamente o que você precisa para recuperar sua leveza.

Gêmeos — 2 de Copas

O geminiano terá um dia de encontros, acordos e conexões baseadas em reciprocidade (Imagem: NataLyaroArt | Shutterstock)

O “2 de Copas” favorece encontros, acordos e conexões baseadas em reciprocidade. No amor, o dia poderá trazer aproximação, carinho e uma conversa capaz de fortalecer um vínculo importante. Na carreira, parcerias e negociações tenderão a funcionar melhor quando existe confiança entre as partes, enquanto na saúde será positivo cuidar também do seu equilíbrio emocional. Entre amigos, alguém oferecerá apoio, ou surgirá uma troca especialmente significativa.

Câncer — Pajem de Ouros

O canceriano poderá aproveitar novas oportunidades e construir algo que crescerá com o tempo (Imagem: NataLyaroArt | Shutterstock)

O “Pajem de Ouros” traz uma energia de aprendizado, oportunidades e construção de algo capaz de crescer com o tempo. No amor, você poderá demonstrar carinho por meio de atitudes concretas e perceber quem também está disposto a investir na relação. Na carreira, uma proposta, ideia ou novo conhecimento merecerá atenção, enquanto na saúde pequenas mudanças na rotina farão diferença. Entre amigos, alguém apresentará uma chance ou simplesmente o incentivará a acreditar mais no seu potencial.

Leão — Rainha de Espadas

O leonino poderá estabelecer limites importantes para preservar sua tranquilidade (Imagem: NataLyaroArt | Shutterstock)

A “Rainha de Espadas” pede clareza, inteligência e firmeza para lidar com as situações do dia. No amor, você estará menos disposto(a) a aceitar ambiguidades e poderá estabelecer limites importantes para preservar sua tranquilidade. Na carreira, sua capacidade de tomar decisões objetivas será um diferencial, enquanto na saúde convém cuidar do excesso de pensamentos e da tensão mental. Entre amigos, escolha conversas sinceras e evite carregar problemas que não são seus.

Virgem — 8 de Ouros

O virginiano colherá resultados ao manter a dedicação, a disciplina e a constância em seus objetivos (Imagem: NataLyaroArt | Shutterstock)

O “8 de Ouros” destaca dedicação, disciplina e aperfeiçoamento, mostrando que seus resultados dependem principalmente da constância. No amor, atitudes simples e regulares poderão fortalecer uma relação, enquanto quem está solteiro(a) perceberá que algo novo precisa ser construído sem pressa. Na carreira, o esforço tenderá a ser reconhecido, e na saúde manter uma rotina organizada será especialmente benéfico. Entre amigos, você assumirá uma postura mais presente, mas sem deixar de respeitar seu próprio tempo.

Libra — Rainha de Paus

O libriano estará com o magnetismo, a confiança e a disposição em alta (Imagem: NataLyaroArt | Shutterstock)

A “Rainha de Paus” aumenta seu magnetismo, sua confiança e sua disposição para ocupar espaço. No amor, você tenderá a chamar atenção e poderá viver momentos de maior entusiasmo, paixão e espontaneidade. Na carreira, sua criatividade e iniciativa abrirão portas, enquanto na saúde será importante canalizar a energia sem exagerar nas atividades. Entre amigos, sua presença estará mais marcante, favorecendo encontros, convites e boas trocas.

Escorpião — O Sol

O escorpiano deverá aproveitar a disposição para cuidar melhor do corpo e da rotina (Imagem: NataLyaroArt | Shutterstock)

“O Sol” ilumina o seu dia e traz clareza, vitalidade e uma sensação maior de confiança no caminho que está seguindo. No amor, a energia favorecerá alegria, aproximação e relações mais transparentes, enquanto na carreira você poderá receber reconhecimento por algo que vem construindo. Na saúde, aproveite a disposição para cuidar melhor do corpo e da rotina. Entre amigos, encontros leves e momentos de celebração renovarão seu ânimo e fortalecerão vínculos.

Sagitário — 6 de Paus

O sagitariano perceberá os resultados de seus esforços e poderá receber reconhecimento (Imagem: NataLyaroArt | Shutterstock)

O “6 de Paus” fala de reconhecimento, conquistas e da sensação de perceber que seus esforços estão dando resultado. No amor, você poderá receber demonstrações de admiração ou notar que está mais seguro(a) sobre o que deseja viver. Na carreira, elogios, avanços ou boas notícias aumentarão sua confiança, enquanto na saúde o desafio será não transformar a empolgação em excesso de atividades. Entre amigos, compartilhe sua vitória com pessoas que torcem verdadeiramente por ti.

Capricórnio — A Justiça

O capricorniano precisará agir com equilíbrio e responsabilidade diante das decisões (Imagem: NataLyaroArt | Shutterstock)

“A Justiça” pede equilíbrio, responsabilidade e decisões tomadas com consciência das consequências. No amor, conversas francas ajudarão a colocar cada coisa em seu devido lugar e poderão esclarecer o futuro de uma relação. Na carreira, documentos, contratos, acordos ou escolhas importantes merecerão atenção aos detalhes, enquanto na saúde será necessário buscar mais harmonia na rotina. Entre amigos, procure agir com imparcialidade e não assuma tarefas que pertencem aos outros.

Aquário — O Enforcado

O aquariano precisará desacelerar e observar as situações por uma nova perspectiva (Imagem: NataLyaroArt | Shutterstock)

“O Enforcado” mostra que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente e que uma pausa poderá trazer uma nova perspectiva. No amor, talvez seja necessário observar uma situação com outros olhos antes de tomar qualquer atitude definitiva. Na carreira, uma espera ou aparente estagnação estará preparando uma mudança de visão, enquanto na saúde o corpo pede desaceleração e recuperação. Entre amigos, respeite seu espaço e também permita que as pessoas demonstrem o que realmente têm a oferecer.

Peixes — 5 de Ouros

O pisciano deverá cuidar do emocional e aceitar apoio diante dos desafios (Imagem: NataLyaroArt | Shutterstock)

O “5 de Ouros” pede atenção para sentimentos de insegurança, solidão ou preocupação com questões materiais, sem permitir que eles definam sua realidade. No amor, procure não interpretar distância momentânea como falta de afeto e converse antes de tirar conclusões. Na carreira, organize melhor os recursos e não tenha vergonha de pedir ajuda quando necessário, enquanto na saúde cuide especialmente do seu emocional. Entre amigos, lembre-se de que você não precisa enfrentar tudo sozinho(a) e permita-se receber apoio.