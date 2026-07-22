Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/07/2026

Para a quarta-feira, o tarot destaca a importância das escolhas conscientes, da perseverança e da maturidade para alcançar bons resultados. Enquanto algumas cartas indicam crescimento e estabilidade, outras pedem cautela diante de encerramentos e atitudes impulsivas. A energia favorecerá quem souber aprender com o passado, confiar na própria intuição e construir o futuro com responsabilidade.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 8 de Ouros

O dia do ariano favorecerá o aperfeiçoamento, o reconhecimento e o fortalecimento das relações por meio da dedicação (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Segundo a carta “8 de Ouros”, o dia favorecerá dedicação e aperfeiçoamento em tudo o que você se propor a fazer. No amor, pequenos gestos de atenção fortalecerão a relação, demonstrando comprometimento. Na carreira, seu esforço tenderá a ser reconhecido por pessoas importantes. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina organizada e reservar momentos para descansar. Entre amigos, parcerias produtivas e boas conversas poderão abrir novos caminhos.

Touro — A Justiça

O equilíbrio e as decisões conscientes contribuirão para o crescimento e a harmonia nos relacionamentos do taurino (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

A carta “A Justiça” indica equilíbrio, responsabilidade e colheita do que foi plantado. No amor, o diálogo sincero e as atitudes coerentes fortalecerão a confiança. Na carreira, decisões importantes favorecerão seu crescimento quando tomadas com imparcialidade. Sua saúde melhorará ao manter hábitos equilibrados e respeitar seus limites. Entre amigos, a honestidade será essencial para preservar relações verdadeiras.

Gêmeos — O Carro

O foco e a determinação do geminiano abrirão caminho para conquistas e novas oportunidades (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

A carta “O Carro” anuncia avanços e conquistas se você mantiver o foco nos próprios objetivos. No amor, a relação ganhará movimento e poderá entrar em uma nova fase de crescimento. Na carreira, sua determinação favorecerá promoções, viagens ou novos projetos. Sua saúde melhorará quando você canalizar sua energia de forma equilibrada. Entre amigos, seu entusiasmo contagiará e aproximará pessoas que compartilham dos mesmos sonhos.

Câncer — 7 de Espadas

Será importante o canceriano agir com cautela, sinceridade e estratégia para superar desafios (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” pede cautela e estratégia diante de situações delicadas. No amor, a sinceridade será indispensável para evitar desconfianças e fortalecer os vínculos. Na carreira, agir com discrição ajudará a contornar desafios sem desgastes. Sua saúde melhorará quando você reduzir a ansiedade e evitar carregar preocupações em silêncio. Entre amigos, confie mais nas atitudes do que nas palavras.

Leão — 3 de Paus

Novas oportunidades e bons planejamentos ampliarão as perspectivas do leonino para o futuro (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Conforme a carta “3 de Paus”, o dia favorecerá expansão, planejamento e novas perspectivas. No amor, fazer planos para o futuro poderá fortalecer a relação e despertar novas esperanças. Na carreira, oportunidades de crescimento poderão surgir por meio de novos contatos ou projetos. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma visão otimista e cuidar do equilíbrio emocional. Entre amigos, boas parcerias ampliarão seus horizontes.

Virgem — O Eremita

A reflexão e o autoconhecimento ajudarão o virginiano a tomar decisões mais adequadas (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

A carta “O Eremita” convida à introspecção e ao autoconhecimento. No amor, compreender melhor seus sentimentos permitirá construir relações mais maduras e verdadeiras. Na carreira, refletir antes de agir o(a) ajudará a tomar decisões mais adequadas. Sua saúde melhorará quando você respeitar seu tempo de descanso e silêncio. Entre amigos, mesmo mais reservado(a), você perceberá quem realmente faz diferença na sua vida.

Libra — Rainha de Copas

Para o libriano, a sensibilidade e a empatia fortalecerão os relacionamentos e favorecerão a convivência (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” fortalece a sensibilidade, a empatia e a inteligência emocional. No amor, o carinho e a compreensão poderão aproximar ainda mais quem você ama. Na carreira, sua capacidade de lidar com pessoas será um grande diferencial. Sua saúde poderá melhorar quando você acolher suas emoções e evitar sobrecargas. Entre amigos, seu apoio será essencial para alguém que precisa de uma palavra de conforto.

Escorpião — Pajem de Paus

Novidades e boas oportunidades estimularão o crescimento e a motivação do escorpiano (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

A carta “Pajem de Paus” anuncia novidades, entusiasmo e vontade de experimentar novos caminhos. No amor, uma atitude espontânea poderá renovar os sentimentos ou aproximar alguém especial. Na carreira, boas ideias e oportunidades de aprendizado impulsionarão seu crescimento. Sua saúde ganhará mais disposição quando você investir em atividades que despertem motivação. Entre amigos, convites inesperados prometem momentos agradáveis.

Sagitário — 10 de Ouros

A estabilidade e o reconhecimento fortalecerão tanto a vida pessoal quanto a profissional do sagitariano (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

A carta “10 de Ouros” traz estabilidade, prosperidade e fortalecimento dos vínculos familiares e afetivos. No amor, a relação ganhará segurança, favorecendo os planos. Na carreira, seus esforços começarão a gerar resultados concretos e reconhecimento. Sua saúde poderá melhorar quando você encontrar equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Entre amigos, laços antigos se fortalecerão, proporcionando momentos de alegria.

Capricórnio — 10 de Espadas

Para o capricorniano, o encerramento de um ciclo abrirá espaço para mudanças positivas e novos começos (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” mostra que um ciclo chegará ao fim para abrir espaço a um novo começo. No amor, deixar antigas mágoas para trás permitirá viver relações mais leves. Na carreira, mudanças importantes poderão representar oportunidades inesperadas de crescimento. Sua saúde pedirá atenção ao descanso e à recuperação emocional. Entre amigos, quem permanecer ao seu lado mostrará seu verdadeiro valor.

Aquário — Os Enamorados

As escolhas feitas em conjunto fortalecerão os relacionamentos e as parcerias do aquariano (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

A carta “Os Enamorados” destaca escolhas importantes e fortalecimento das relações. No amor, a sintonia crescerá e decisões tomadas em conjunto fortalecerão os vínculos. Na carreira, parcerias e alianças poderão trazer excelentes resultados. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre razão e emoção. Entre amigos, conexões sinceras ganharão ainda mais significado.

Peixes — Cavaleiro de Espadas

Para o pisciano, Será preciso controlar a impulsividade para aproveitar as oportunidades e evitar conflitos (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Segundo a carta “Cavaleiro de Espadas”, o dia será movimentado e exigirá decisões rápidas. No amor, controlar a impulsividade evitará mal-entendidos e fortalecerá a relação. Na carreira, sua coragem para agir abrirá portas importantes. Sua saúde pedirá atenção ao excesso de estresse e à necessidade de desacelerar em alguns momentos. Entre amigos, conversar antes de reagir ajudará a preservar relações valiosas.