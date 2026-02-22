Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/02/2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O domingo chegará com uma energia de amor, estabilidade, crescimento e decisões emocionais importantes. Muitas cartas falam de realização e construção sólida, enquanto outras pedem paciência e clareza interior aos signos. O dia misturará coração e estratégia — e quem souber equilibrar os dois sairá na frente.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Os Enamorados

Será importante que o nativo de Áries decida com o coração, mas sem perder a clareza da razão (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Escolhas no campo afetivo ganharão destaque, conforme a carta “Os Enamorados”. O dia pedirá alinhamento entre desejo e valores. Decida com o coração, mas sem ignorar a razão.

Touro — 9 de Paus

Mesmo cansados, o nativo de Touro deverá seguir firme em seus objetivos (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Resistência e proteção caminharão juntas, conforme a carta “9 de Paus”. Você poderá se sentir cansado(a), mas ainda determinado(a) a defender o que construiu. Perseverança será essencial com seus objetivos.

Gêmeos — 9 de Copas

O nativo de Gêmeos deverá celebrar conquistas e curtir o momento de satisfação pessoal (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Realização e satisfação pessoal marcarão seu dia, revela a carta “9 de Copas”. Um desejo poderá se concretizar ou você simplesmente sentirá alegria pelo que já conquistou. Aproveite o domingo.

Câncer — 4 de Paus

O nativo de Câncer deverá aproveitar o dia de harmonia e ficar ao lado de quem ama (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Clima de harmonia e celebração, indica a carta “4 de Paus”. O dia favorecerá encontros, estabilidade emocional e sensação de segurança. Aproveite para estar perto de quem ama.

Leão — 10 de Ouros

Para o nativo de Leão, a estabilidade e a prosperidade reforçarão laços familiares (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Prosperidade e estabilidade familiar marcarão o seu domingo. A carta “10 de Ouros” indica segurança material e fortalecimento das relações. Será um excelente dia para pensar a longo prazo.

Virgem — A Imperatriz

Será importante que o nativo de Virgem invista em si e cultive crescimento pessoal (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Energia de crescimento, autoestima e fertilidade seguirão em alta, revela a carta “A Imperatriz”. Será um ótimo dia para investir em você, cuidar da imagem ou iniciar algo próspero.

Libra — 4 de Ouros

Para o nativo Libra, soltar o controle poderá trazer mais segurança do que insistir (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Apego e necessidade de controle poderão surgir, alerta a carta “4 de Ouros”. Avalie se você está segurando algo por medo. Às vezes, soltar traz mais segurança do que insistir.

Escorpião — Pajem de Paus

O nativo de Escorpião poderá receber um convite inesperado que animará o dia (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Novidades e entusiasmo chegarão para você, mostra a carta “Pajem de Paus”. Uma ideia nova poderá surgir ou um convite inesperado animará seu dia. Explore novas possibilidades.

Sagitário — 7 de Ouros

O nativo de Sagitário precisará aprender a ser paciente e observar mais antes de agir (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Paciência e avaliação, pede a carta “7 de Ouros”, pois nem tudo crescerá no tempo que você deseja. Observe seus investimentos — emocionais ou financeiros — antes de agir.

Capricórnio — A Lua

O nativo de Capricórnio precisará seguir a intuição, mas com os pés no chão (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Emoções profundas e possíveis inseguranças poderão aparecer, alerta a carta “A Lua”. Confie na sua intuição, mas cuidado com ilusões. Nem tudo será o que parece.

Aquário — O Carro

O nativo de Aquário precisará tomar decisões mais firmes e focar os objetivos (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Movimento e conquista neste domingo, revela a carta “O Carro”. O dia favorecerá decisões firmes e avanço em direção aos seus objetivos. Direcione sua energia com mais foco.

Peixes — 3 de Paus

A confiança será uma ótima aliada para que o nativo de Peixes alcance novas oportunidades (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Expansão e novos horizontes, mostra a carta “3 de Paus“. Planos começarão a ganhar forma e oportunidades poderão surgir. Olhe para o futuro com confiança.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.