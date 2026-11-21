O tarot revela que o sábado será marcado por novas possibilidades, encontros afetivos e reflexões sobre aquilo que realmente merece atenção. Enquanto alguns signos poderão experimentar momentos de romantismo, celebrar conquistas e receber notícias inesperadas, outros precisarão lidar com inseguranças, desgastes emocionais e comportamentos que poderão dificultar o crescimento.

As cartas “Ás de Paus”, “Ás de Copas” e “4 de Paus” favorecem novos começos e a valorização dos relacionamentos, enquanto “O Diabo”, “8 de Espadas” e “10 de Espadas” convidam a reconhecer situações que precisam ser transformadas.

O conselho para este dia é aproveitar as oportunidades sem ignorar os próprios limites, compreendendo que a felicidade também depende das escolhas que fazemos para preservar nossa tranquilidade.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada signo!

Áries — Ás de Paus

No amor, uma atração inesperada despertará interesse no ariano (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “Ás de Paus” anuncia um sábado de entusiasmo, iniciativa e vontade de experimentar situações que tragam mais movimento à rotina. No amor, uma atração inesperada despertará interesse. Se estiver em uma relação, encontrará oportunidades para renovar a paixão por meio de programas diferentes e atitudes espontâneas.

Na carreira, uma ideia criativa surgirá durante um momento de descanso, oferecendo inspiração para um projeto que merecerá ser desenvolvido. A saúde se beneficiará de atividades físicas e experiências que renovem a disposição. Os amigos poderão apresentar convites ou incentivar uma aventura que desperte entusiasmo.

Touro — Cavaleiro de Copas

Propostas criativas e conversas conduzidas com diplomacia poderão abrir caminhos interessantes ao taurino (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Copas” traz uma energia de romantismo, sensibilidade e possibilidades de aproximação afetiva. No amor, uma mensagem carinhosa, um convite especial ou uma demonstração de interesse movimentará os sentimentos, especialmente se estiver esperando uma atitude de alguém.

Na carreira, propostas criativas e conversas conduzidas com diplomacia irão abrir caminhos interessantes, mas será importante analisar os detalhes antes de assumir compromissos. A saúde pedirá atenção ao equilíbrio emocional e à necessidade de momentos prazerosos. Os amigos poderão surpreender com gestos de carinho ou convites que tornarão o dia mais leve.

Gêmeos — O Eremita

A saúde do geminiano se beneficiará de momentos de tranquilidade e atividades que favoreçam o equilíbrio emocional (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “Eremita” convida a diminuir o ritmo e a aproveitar o sábado para compreender melhor as suas necessidades, sem sentir obrigação de corresponder às expectativas de todos. No amor, um momento de introspecção ajudará a identificar o que realmente deseja de uma relação, especialmente se estiver aceitando situações apenas para evitar a solidão.

Na carreira, revisar planos e organizar prioridades será mais produtivo do que tentar resolver pendências durante o descanso. A saúde se beneficiará de tranquilidade e atividades que favoreçam o equilíbrio emocional. Os amigos precisarão compreender que sua vontade de ficar mais reservado(a) não representa falta de carinho.

Câncer — 8 de Espadas

Os amigos de confiança poderão ajudar o canceriano a perceber possibilidades que estavam passando despercebidas (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “8 de Espadas” mostra que você poderá se sentir limitado(a) por dúvidas, inseguranças ou pensamentos que dificultarão suas decisões. No amor, será importante evitar imaginar problemas antes de conversar abertamente sobre aquilo que está incomodando, pois algumas preocupações poderão ser alimentadas por interpretações equivocadas.

Na carreira, uma situação aparentemente sem saída apresentará alternativas quando você mudar sua maneira de enxergá-la ou aceitar orientação de alguém mais experiente. A saúde pedirá cuidado com a ansiedade e o excesso de cobranças. Os amigos de confiança serão capazes de ajudar a perceber possibilidades que estavam passando despercebidas.

Leão — O Hierofante

Conversas sobre compromisso, confiança e planos fortalecerão uma relação do leonino (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” traz uma energia de estabilidade, responsabilidade e valorização dos princípios que orientam suas escolhas. No amor, conversas sobre compromisso, confiança e planos fortalecerão uma relação. Se estiver solteiro(a), tenderá a se interessar por pessoas que demonstrem maturidade e intenções claras.

Na carreira, organizar metas e buscar orientação de profissionais experientes ajudará a tomar decisões mais seguras para os próximos dias. A saúde se beneficiará de hábitos consistentes e de uma rotina que respeite suas necessidades. Encontros com amigos antigos ou familiares irão proporcionar acolhimento e conselhos importantes.

Virgem — O Diabo

A ambição do virginiano ajudará a alcançar resultados na carreira (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “O Diabo” mostra que você poderá enfrentar situações que despertarão desejos intensos, mas também exigirão atenção aos próprios limites e comportamentos. No amor, uma atração ganhará força, porém será importante distinguir paixão de dependência emocional e evitar relações marcadas por ciúmes ou tentativas de controle.

Na carreira, a ambição ajudará a alcançar resultados, desde que você não aceite condições desfavoráveis apenas pela promessa de ganhos financeiros. A saúde pedirá atenção aos excessos e aos hábitos que estão comprometendo seu bem-estar. Entre amigos, será importante reconhecer quando determinadas influências incentivam atitudes que não combinam com os seus valores.

Libra — Ás de Copas

A saúde do libriano se beneficiará de momentos de acolhimento e equilíbrio emocional (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” anuncia um sábado de renovação emocional, favorecendo encontros, reconciliações e oportunidades de experimentar sentimentos positivos. No amor, uma nova aproximação despertará entusiasmo. Caso esteja em uma relação, encontrará espaço para conversar com mais carinho e deixar para trás pequenos desentendimentos.

Na carreira, uma proposta que desperte identificação pessoal poderá trazer motivação, especialmente se estiver relacionada a atividades criativas ou projetos que façam sentido para seus valores. A saúde se beneficiará de momentos de acolhimento e equilíbrio emocional. Os amigos poderão surpreender com gestos de afeto ou notícias que trarão alegria.

Escorpião — 10 de Espadas

Os amigos próximos poderão oferecer apoio e lembrar o escorpiano que deixar algo para trás não significa perder todas as possibilidades de felicidade (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” indica que você poderá perceber que uma situação desgastante chegou ao limite e não merece mais tanto investimento emocional. No amor, insistir em discussões antigas ou esperar mudanças que nunca se concretizam poderá provocar frustração, sendo importante reconhecer quais comportamentos precisam ser encerrados.

Na carreira, a conclusão de uma etapa ou a necessidade de abandonar uma estratégia trará desconforto, mas também permitirá que novos projetos sejam desenvolvidos com mais consciência. A saúde pedirá atenção ao cansaço acumulado e à recuperação das energias. Os amigos próximos poderão oferecer apoio e lembrar que deixar algo para trás não significa perder todas as possibilidades de felicidade.

Sagitário — 4 de Paus

A saúde do sagitariano se beneficiará de momentos de lazer e tranquilidade (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “4 de Paus” anuncia um sábado favorável para celebrar conquistas, fortalecer vínculos e encontrar satisfação nas pequenas realizações da vida. No amor, o clima favorecerá momentos de cumplicidade, encontros agradáveis e conversas sobre planos em conjunto, especialmente se deseja construir uma relação mais estável.

Na carreira, a conclusão de uma etapa ou um resultado positivo trará alívio e reconhecimento, permitindo que você perceba o quanto tem avançado nos últimos tempos. A saúde se beneficiará de lazer e tranquilidade. Encontros com amigos ou familiares irão proporcionar alegria e uma sensação especial de pertencimento.

Capricórnio — Rei de Ouros

Atitudes consistentes e demonstrações práticas de carinho poderão fortalecer a confiança do capricorniano (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “Rei de Ouros” traz uma energia de estabilidade, segurança financeira e capacidade de administrar recursos com maturidade. No amor, atitudes consistentes e demonstrações práticas de carinho poderão fortalecer a confiança, especialmente se houver disposição para construir planos duradouros.

Na carreira, sua experiência e organização favorecerão decisões importantes, negociações ou oportunidades de consolidar uma posição profissional. A saúde se beneficiará de hábitos regulares e cuidados com o corpo. Os amigos poderão procurar sua orientação sobre assuntos financeiros ou reconhecer sua capacidade de oferecer apoio em momentos importantes.

Aquário — 4 de Copas

Uma oportunidade poderá parecer pouco atraente à primeira vista, mas merecerá ser analisada pelo aquariano antes de uma recusa definitiva (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “4 de Copas” mostra que você poderá enfrentar um sábado de desânimo ou insatisfação, mesmo diante de situações que normalmente despertariam interesse. No amor, a comparação com experiências anteriores tenderá a impedir que perceba demonstrações sinceras de carinho, sendo importante observar se suas expectativas estão deixando pouco espaço para o presente.

Na carreira, uma oportunidade poderá parecer pouco atraente à primeira vista, mas merecerá ser analisada antes de uma recusa definitiva. A saúde pedirá atenção ao cansaço emocional e à importância de mudar pequenos hábitos da rotina. Entre amigos, poderá haver encontros que ajudarão a recuperar a disposição e enxergar novas possibilidades.

Peixes — 8 de Paus

Os amigos do pisciano poderão aparecer com convites de última hora ou notícias que mudarão seus planos para os próximos dias (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “8 de Paus” anuncia um sábado movimentado, com mensagens, convites e acontecimentos que poderão acelerar situações que estavam paradas. No amor, uma conversa inesperada trará esclarecimentos ou despertará o interesse por alguém, especialmente se você estiver esperando uma iniciativa da outra pessoa.

Na carreira, respostas profissionais, reuniões e novas demandas poderão exigir agilidade, sendo importante organizar prioridades para não assumir mais compromissos do que consegue cumprir. A saúde pedirá atenção ao ritmo acelerado e à ansiedade. Talvez os amigos apareçam com convites de última hora ou notícias que mudarão seus planos para os próximos dias.