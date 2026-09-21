Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/09/2026

Para esta sexta-feira, o tarot traz uma energia voltada para decisões, movimentos e reflexões. As cartas indicam que alguns signos estarão mais determinados a avançar, enquanto outros precisarão desacelerar, organizar os pensamentos ou lidar com emoções que ainda não foram completamente elaboradas. De modo geral, haverá espaço para expansão, acordos e encontros importantes, assim como para momentos de recolhimento.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Cavaleiro de Espadas

Os arianos deverão tomar cuidado com as reações impulsivas no setor afetivo (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “O Cavaleiro de Espadas” traz rapidez, iniciativa e uma vontade intensa de resolver aquilo que está pendente. No amor, evite agir por impulso ou transformar conversas necessárias em discussões. Em vez disso, procure ouvir o outro. Na carreira, a agilidade mental favorecerá decisões e projetos que exigem atitude. Ainda assim, reflita bem antes de assumir compromissos. Na saúde, tenha cuidado com ansiedade, tensão e excesso de atividades. Entre amigos, sua sinceridade poderá ser bem-vinda, desde que venha acompanhada de um pouco mais de diplomacia.

Touro — O Eremita

Os taurinos precisarão desacelerar e refletir bastante antes de tomar decisões (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “O Eremita” convida você a desacelerar e buscar respostas dentro de si antes de tomar decisões importantes. No amor, um período de reflexão poderá ajudá-lo(a) a entender melhor seus sentimentos e perceber o que realmente deseja construir. No setor profissional, aproveite o dia para rever estratégias, estudar e aprender com experiências anteriores. Na saúde, o descanso físico e mental será essencial para recuperar a energia. Entre amigos, você tenderá a preferir encontros mais tranquilos ou até algum tempo sozinho(a). Respeitar essa necessidade lhe fará bem.

Gêmeos — Rei de Espadas

Conversas maduras ajudarão os geminianos a colocar limites ou esclarecer situações no setor afetivo (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “Rei de Espadas” favorece clareza, racionalidade e decisões baseadas em fatos. No setor afetivo, uma conversa madura poderá ajudar a colocar limites ou esclarecer uma situação que vinha gerando dúvidas. Na carreira, sua capacidade de análise estará especialmente forte, favorecendo negociações, planejamento e escolhas estratégicas. Em relação à saúde, não permita que a mente acelerada domine seu corpo. Para tanto, reserve momentos de descanso. Entre amigos, a sinceridade e a objetividade se mostrarão importantes. Contudo, tome cuidado para que a postura firme não pareça frieza.

Câncer — O Carro

Será importante que os cancerianos assumam as rédeas de diversos setores da vida (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “O Carro” coloca você em movimento e indica que é hora de assumir as rédeas de uma situação que aguardava definição. No amor, uma decisão poderá ajudar a relação a avançar ou mostrar com mais clareza qual direção você deseja seguir. Na carreira, determinação e iniciativa favorecerão conquistas e mudanças positivas. Na saúde, movimentar o corpo tenderá a ajudá-lo(a) a liberar tensão e recuperar a disposição. Entre amigos, você estará mais ativo(a), podendo tomar iniciativa para organizar encontros ou colocar os planos em prática.

Leão — 3 de Paus

Os leoninos poderão se deparar com boas oportunidades no setor profissional (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “3 de Paus” fala de expansão, planejamento e expectativas em relação ao futuro. No amor, um relacionamento poderá começar a apresentar sinais de crescimento, ou você sentirá vontade de ampliar seus horizontes afetivos. No trabalho, projetos em andamento tenderão a abrir portas maiores, especialmente se você estiver disposto a olhar além do que já conhece. Em relação à saúde, invista em hábitos que possam sustentar seu bem-estar a longo prazo. Entre amigos, será possível que novos contatos e experiências ampliem seu círculo e tragam oportunidades interessantes.

Virgem — 8 de Paus

As amizades e os relacionamentos afetivos poderão movimentar o dia dos virginianos (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “8 de Paus” indica que notícias, respostas e oportunidades chegarão de maneira rápida. No amor, mensagens e encontros poderão movimentar bastante a vida afetiva, trazendo novidades que você não esperava. Na carreira, algo que estava parado tenderá a finalmente avançar, exigindo agilidade para aproveitar a oportunidade. Na saúde, aproveite a disposição, mas evite transformar o ritmo acelerado em exaustão. Nas amizades, convites inesperados e muita comunicação deixarão o seu dia bem movimentado.

Libra — 9 de Espadas

Será essencial que os librianos tomem cuidado com os pensamentos que alimentam ansiedade, medo ou preocupações (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “9 de Espadas” pede atenção aos pensamentos que alimentam ansiedade, medo ou preocupações excessivas. No amor, evite imaginar cenários negativos sem antes conversar e entender o que realmente está acontecendo. Na carreira, não permita que uma dificuldade pontual o(a) faça questionar todo o seu potencial. Na saúde, priorize o sono, o descanso e os momentos que o(a) ajudem a desacelerar a mente. Entre amigos, falar sobre o que você sente com alguém de confiança poderá aliviar bastante o peso emocional.

Escorpião — 4 de Espadas

Os momentos de pausa ajudarão os escorpianos a recuperar as energias e a colocar os pensamentos em ordem (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “4 de Espadas” solicita uma pausa para recuperar a energia e colocar os pensamentos em ordem. No amor, talvez seja melhor evitar discussões e permitir que algumas emoções esfriem antes de conversar sobre assuntos delicados. Na carreira, respeite seu ritmo e não tente resolver tudo de uma vez, especialmente se estiver cansado(a). Na saúde, descanso e recuperação deverão ser prioridades, principalmente diante de sinais de esgotamento. Entre amigos, um pouco de recolhimento poderá ser necessário. Isso, contudo, não significa um afastamento definitivo.

Sagitário — A Lua

Será fundamental que os sagitarianos cuidem do sono e diminuam os estímulos externos (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “A Lua” traz emoções intensas e situações que ainda podem não estar totalmente claras. No campo afetivo, confie na sua intuição, mas evite tomar decisões importantes baseadas apenas em suspeitas ou inseguranças. No setor profissional, confirme as informações antes de seguir em frente, especialmente diante de propostas ou conversas pouco objetivas. Na saúde, cuide do sono e procure diminuir os estímulos externos, pois o excesso de preocupação tenderá a afetar seu equilíbrio. Entre amigos, busque entender os fatos antes de formar uma opinião, evitando alimentar fofocas.

Capricórnio — O Papa

O dia dos capricornianos será marcado por estabilidade e escolhas baseadas em princípios e compromissos (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “O Papa” sugere estabilidade, orientação e valorização de escolhas baseadas em princípios e compromissos. No amor, relações construídas sobre respeito e confiança ganharão força, enquanto situações indefinidas exigirão uma conversa mais séria. Na carreira, conselhos de alguém experiente poderão ajudá-lo(a) a tomar uma decisão importante ou aperfeiçoar um projeto. Na saúde, manter uma rotina equilibrada será mais importante do que buscar soluções rápidas. Entre amigos, valorize e apoie pessoas que compartilham valores semelhantes aos seus.

Aquário — 5 de Copas

O ideal será que os aquarianos se aproximem dos amigos que oferecem carinho, evitando enfrentar as situações difíceis sozinhos (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “5 de Copas” pede que você não se prenda somente ao que deu errado ou ao que não aconteceu como gostaria. No amor, uma decepção ainda poderá pesar, mas haverá sentimentos e possibilidades ao seu alcance. No trabalho, não permita que um erro ou um resultado abaixo da expectativa apague tudo aquilo que já conquistou. Na saúde, acolha suas emoções, evitando que a tristeza domine sua rotina. Nas amizades, aproxime-se de quem oferece carinho e permita-se receber apoio em vez de enfrentar tudo sozinho(a).

Peixes — 2 de Copas

A segunda-feira dos piscianos será favorável para encontros afetivos e acordos profissionais (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta “2 de Copas” favorece encontros, reciprocidade e conexões que acontecem de maneira genuína. No setor afetivo, poderá haver aproximação, reconciliação ou o fortalecimento de uma relação na qual existe troca verdadeira. Na carreira, desde que haja confiança e objetivos em comum, parcerias e acordos funcionarão muito bem. No que diz respeito à saúde, o equilíbrio emocional tenderá a melhorar quando você se permitir estar perto de quem lhe faz bem. Entre amigos, será possível que uma conversa sincera fortaleça ainda mais um vínculo importante.