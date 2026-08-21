Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/08/2026

Segundo o tarot, a sexta-feira trará uma combinação de intensidade, mudanças e oportunidades de crescimento. Enquanto algumas cartas pedem cautela com ilusões e impulsos, outras indicam recomeços, planejamento e estabilidade. A melhor maneira de atravessar o dia será confiar na própria intuição, mas sem deixar que as emoções momentâneas determinem escolhas importantes.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Diabo

Os arianos viverão um dia intenso no amor, no trabalho e nas amizades (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

A carta “O Diabo” traz uma energia intensa, podendo aumentar os desejos e as ambições, mas também os excessos. No amor, a atração estará forte. No entanto, será importante evitar ciúme, controle ou relacionamentos que gerem dependência. Na carreira, não permita que a ambição ultrapasse os seus limites. Na saúde, tome cuidado com hábitos que estejam drenando a sua energia. Entre amigos, observe quais relações são muito desgastantes, escolhendo cuidadosamente com quem deseja estar.

Touro — A Lua

Os nativos de Touro precisarão observar as emoções antes de tomar decisões no setor afetivo (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

A carta “A Lua” pede atenção às emoções, às dúvidas e às situações que ainda não estão totalmente claras. No amor, evite tirar conclusões precipitadas e procure observar atitudes antes de tomar decisões. Na carreira, não aceite propostas sem entender todos os detalhes. Em relação à saúde, tome cuidado com a ansiedade, o sono e as oscilações emocionais. Entre amigos, confie na sua intuição, mas não transforme suspeitas em certezas sem antes conversar.

Gêmeos — Cavaleiro de Ouros

Por meio da dedicação e da responsabilidade, os nativos de Gêmeos poderão alcançar resultados sólidos no trabalho (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

A carta “O Cavaleiro de Ouros” favorece a estabilidade, a paciência e os avanços construídos passo a passo. No amor, atitudes constantes irão valer mais do que grandes promessas. Na carreira, dedicação e responsabilidade poderão trazer resultados sólidos. Sua saúde se beneficiará de uma rotina organizada e de cuidados mantidos com regularidade. Em relação aos amigos, sua presença confiável será valorizada, especialmente por quem precisar de apoio verdadeiro.

Câncer — O Louco

Um caminho diferente poderá trazer boas oportunidades para os nativos de Câncer no trabalho (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

A carta “O Louco” o(a) convida a experimentar o novo sem medo. No amor, uma aproximação inesperada poderá despertar entusiasmo. No setor profissional, um caminho diferente poderá trazer oportunidades interessantes. A saúde, por sua vez, pede leveza, movimento e momentos de diversão, mas sem impulsividade. Entre amigos, convites espontâneos poderão trazer boas surpresas e aproximá-lo(a) de pessoas novas.

Leão — A Sacerdotisa

Será importante que os nativos de Leão invistam no descanso e nos momentos de recolhimento (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” pede silêncio e confiança na própria intuição. No amor, observe mais as atitudes do que as palavras antes de tirar conclusões. Na carreira, será importante manter determinados planos em sigilo até que estejam mais maduros. Em relação à saúde, procure investir no descanso e nos momentos de recolhimento. Entre amigos, a sua intuição poderá revelar algo importante, mas prefira observar antes de confrontar alguém.

Virgem — 2 de Paus

Será essencial que os nativos de Virgem evitem a sobrecarga e mantenham a organização (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

A carta “2 de Paus” favorece o planejamento e as escolhas conscientes. No amor, conversar sobre planos e expectativas poderá fortalecer a relação. No campo profissional, será um dia importante para avaliar novos caminhos e possibilidades de expansão. Em relação à saúde, evite sobrecargas e mantenha a organização. Nas amizades, novas conexões tenderão a ampliar seus horizontes, apresentando oportunidades que você ainda não havia considerado.

Libra — Rainha de Copas

O dia dos nativos de Libra será marcado por sensibilidade, empatia e uma conexão maior com os próprios sentimentos (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” indica sensibilidade, empatia e uma conexão maior com os próprios sentimentos. No amor, o carinho e a compreensão favorecerão relações mais profundas. Na carreira, sua capacidade de perceber as necessidades dos outros poderá ajudar em negociações e parcerias. Sua saúde pedirá atenção ao emocional e momentos de acolhimento. Entre amigos, você poderá ser procurado(a) para ouvir ou aconselhar alguém próximo, mas lembre-se de preservar sua própria energia.

Escorpião — A Torre

As amizades dos nativos de Escorpião tenderão a passar por transformações (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

A carta “A Torre” sugere uma mudança capaz de romper estruturas que não estavam funcionando. No amor, uma revelação poderá mudar sua percepção sobre determinada relação. Na carreira, imprevistos poderão exigir uma rápida reorganização dos planos. A saúde pedirá cuidado com o estresse e com a tensão emocional. Entre amigos, uma situação inesperada poderá mostrar quem realmente merece sua confiança e provocar transformações necessárias em alguns vínculos.

Sagitário — Cavaleiro de Paus

A sexta-feira dos nativos de Sagitário será marcada por entusiasmo, paixão e o desejo de agir rapidamente (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Paus” traz entusiasmo, paixão e o desejo de agir rapidamente. No amor, a química estará intensa, podendo favorecer encontros marcantes. Na carreira, uma oportunidade inesperada poderá fazer com que você saia da zona de conforto. Embora a saúde peça movimento, será preciso cuidado com os exageros e com a impulsividade. Entre amigos, convites, viagens ou programas de última hora poderão tornar o dia movimentado e divertido.

Capricórnio — 3 de Ouros

Os nativos de Capricórnio poderão conhecer pessoas com objetivos semelhantes aos deles (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” favorece a colaboração, o reconhecimento e a construção conjunta. No amor, os planos a dois fortalecerão a relação. Na carreira, o trabalho em equipe poderá destacar suas habilidades e trazer resultados importantes. Sua saúde irá melhorar quando você conseguir dividir as responsabilidades e evitar carregar tudo sozinho(a). Nas amizades, uma parceria ou um projeto coletivo poderá aproximá-lo(a) de pessoas com objetivos semelhantes aos seus.

Aquário — Rei de Espadas

Os nativos de Aquário conseguirão tomar decisões com clareza nesta sexta-feira (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

A carta “Rei de Espadas” indica racionalidade, autoridade e a capacidade de tomar decisões com clareza. No amor, será importante equilibrar razão e emoção para não parecer distante. Na carreira, uma postura estratégica poderá ajudá-lo(a) a resolver problemas e a assumir responsabilidades importantes. Em relação à saúde, tome cuidado com a tensão mental e com o excesso de cobranças. Entre amigos, seja direto(a) e sincero(a), mas procure não transformar sua objetividade em frieza.

Peixes — 10 de Ouros

Os nativos de Peixes viverão um dia de união nas amizades e no ambiente familiar (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

A carta “10 de Ouros” favorece estabilidade, segurança e o fortalecimento dos vínculos. No amor, relações com bases sólidas poderão ganhar ainda mais confiança. Na carreira, haverá potencial para avanços que trarão maior segurança material. Sua saúde se beneficiará de uma rotina estruturada e de um ambiente acolhedor. Entre amigos e familiares, momentos de união poderão reforçar a sensação de pertencimento e mostrar quem realmente está ao seu lado.