Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/05/2026

A quinta-feira trará uma energia de escolhas, amadurecimento emocional e necessidade de equilíbrio entre razão e sentimento. Algumas cartas do tarot indicam crescimento, novas oportunidades e reconhecimento, enquanto outras pedem cautela com ilusões, desgaste emocional e excesso de desconfiança. O dia favorecerá quem conseguir agir com inteligência sem deixar de ouvir a própria intuição.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 7 de Espadas

O ariano deverá agir com estratégia e observar melhor o ambiente ao seu redor (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” mostra que o dia pedirá cautela com pessoas, promessas e até com a forma como você lida com algumas situações emocionais. No amor, será importante evitar esconder sentimentos ou agir impulsivamente por medo de vulnerabilidade. Na carreira, será necessário agir com estratégia e observar melhor o ambiente ao seu redor. A saúde emocional poderá oscilar caso alimente excesso de desconfiança ou tensão mental. Entre amigos, escolha bem em quem confiar e preserve sua energia.

Touro — 2 de Ouros

O taurino passará por mudanças na carreira que exigirão adaptação e jogo de cintura (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

Conforme a carta “2 de Ouros”, o dia será movimentado e exigirá flexibilidade para lidar com diferentes responsabilidades ao mesmo tempo. No amor, será importante equilibrar vida afetiva e demandas pessoais sem deixar nenhuma área de lado. Na carreira, mudanças rápidas poderão exigir adaptação e jogo de cintura. A saúde pedirá mais atenção ao excesso de correria e desgaste mental. Entre amigos, o clima será leve, mas você poderá sentir dificuldade para desacelerar.

Gêmeos — 8 de Ouros

O geminiano estará focado nos objetivos pessoais e profissionais (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

Segundo a carta “8 de Ouros”, o dia será favorável para o crescimento gradual, a dedicação e o foco nos objetivos pessoais e profissionais. No amor, as relações tenderão a se fortalecer por meio de atitudes mais maduras e constantes. Na carreira, seu esforço começará a trazer reconhecimento e resultados positivos. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre produtividade e descanso. Entre amigos, você poderá se aproximar mais de pessoas que compartilham metas parecidas com as suas.

Câncer — Cavaleiro de Ouros

O canceriano estará em busca de relações mais confiáveis e equilibradas emocionalmente (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

Segundo a carta “Cavaleiro de Ouros”, o dia favorecerá estabilidade, responsabilidade e construção lenta, mas segura, dos seus objetivos. No amor, tenderá a buscar relações mais confiáveis e equilibradas emocionalmente. Na carreira, sua dedicação poderá abrir portas importantes e trazer segurança financeira. A saúde melhorará quando você respeitar seus limites e evitar excessos na rotina. Entre amigos, você poderá preferir companhias mais tranquilas e sinceras.

Leão — Pajem de Copas

O leonino viverá momentos mais leves e afetivos ao longo do dia (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

Segundo a carta “Pajem de Copas”, será um dia de leveza emocional, novidades e momentos mais afetivos nas relações. No amor, mensagens inesperadas, aproximações ou reconciliações poderão movimentar seu coração. Na carreira, ideias criativas e sensibilidade ajudarão em decisões importantes. A saúde emocional pedirá que você se permita viver com mais leveza e espontaneidade. Entre amigos, conversas acolhedoras e divertidas prometem aquecer o dia.

Virgem — 7 de Copas

O virginiano precisará ouvir mais a própria intuição diante de tantas possibilidades (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

Segundo a carta “7 de Copas”, você poderá sentir dúvidas, ansiedade ou dificuldade para decidir entre diferentes caminhos emocionais e profissionais. No amor, será necessário cuidado com idealizações e expectativas irreais sobre pessoas e situações. Na carreira, muitas possibilidades poderão surgir ao mesmo tempo, exigindo mais foco e clareza. A saúde emocional pedirá que você desacelere a mente e evite alimentar excesso de pensamentos. Entre amigos, tente ouvir mais sua intuição do que opiniões externas.

Libra — 6 de Copas

O libriano revisitará lembranças importantes e acolherá emoções do passado (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

A carta “6 de Copas” mostra que o passado poderá voltar por meio de lembranças, reencontros ou reflexões emocionais importantes. No amor, antigas conexões poderão despertar sentimentos adormecidos ou trazer saudade. Na carreira, experiências anteriores ajudarão você a tomar decisões mais conscientes. A saúde emocional pedirá que acolha as emoções sem ficar preso(a) ao passado. Entre amigos e família, o clima será mais afetivo, nostálgico e acolhedor.

Escorpião — Rei de Paus

O escorpiano assumirá uma postura mais confiante e determinada (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

A carta “Rei de Paus” mostra que você estará mais confiante, determinado(a) e cheio(a) de iniciativa para resolver situações importantes. No amor, o dia favorecerá intensidade emocional, atitude e clareza sobre o que deseja. Na carreira, a quinta-feira será excelente para liderar projetos, defender ideias e conquistar reconhecimento. A saúde melhorará quando você canalizar sua energia de forma produtiva. Entre amigos, sua presença será forte, inspiradora e muito admirada.

Sagitário — Pajem de Paus

O sagitariano se abrirá para novidades e experiências fora da rotina (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

Segundo a carta “Pajem de Paus”, o dia favorecerá novidades, entusiasmo e vontade de viver experiências diferentes. No amor, alguém poderá despertar seu interesse ou trazer mais animação para sua vida afetiva. Na carreira, ideias criativas e oportunidades inesperadas tenderão a surgir rapidamente. A saúde melhorará quando você se permitir sair da rotina e aliviar a pressão interna. Entre amigos, convites e conversas divertidas prometem movimentar o dia.

Capricórnio — 9 de Paus

O capricorniano precisará desacelerar e cuidar da saúde emocional (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

Conforme a carta “9 de Paus”, você poderá sentir cansaço emocional e necessidade de se proteger mais diante de algumas situações desgastantes. No amor, será importante não deixar que experiências antigas impeçam novas conexões ou diálogos sinceros. Na carreira, apesar do desgaste, sua persistência será fundamental para superar desafios. A saúde pedirá descanso e mais atenção ao excesso de tensão acumulada. Entre amigos, tente não enfrentar tudo sozinho(a).

Aquário — Rainha de Espadas

O aquariano tomará decisões importantes com mais clareza e maturidade (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

A carta “Rainha de Espadas” indica que o dia será favorável para clareza mental, maturidade emocional e decisões importantes. No amor, será necessário agir com sinceridade, mas sem frieza excessiva. Na carreira, sua inteligência e capacidade estratégica poderão trazer reconhecimento e boas soluções. A saúde emocional melhorará quando você estabelecer limites saudáveis e evitar absorver problemas alheios. Entre amigos, conversas profundas e honestas serão essenciais.

Peixes — O Eremita

O pisciano buscará momentos de silêncio e conexão consigo mesmo (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

Segundo a carta “O Eremita”, você poderá sentir necessidade de silêncio, introspecção e afastamento temporário de ambientes muito agitados. No amor, será um dia importante para refletir sobre sentimentos e prioridades emocionais. Na carreira, agir com mais observação e menos impulsividade será o melhor caminho. A saúde melhorará quando você respeitar seus momentos de descanso e conexão espiritual. Entre amigos, poderá preferir poucas companhias, mas relações mais verdadeiras.