Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/02/2026

A energia do sábado chegará com movimento mental, decisões importantes e ajustes práticos. Muitas cartas da corte e do naipe de Espadas indicam comunicação intensa, posicionamentos firmes e necessidade de estratégia. Ao mesmo tempo, haverá sinais de amor, escolhas e desapegos emocionais. A seguir, confira a previsão do tarot para os 12 signos do zodíaco!
Áries — 5 de Paus
Pequenas disputas ou divergências poderão surgir, conforme a carta “5 de Paus”. Evite transformar tudo em competição. Será importante escolher suas batalhas com maturidade.
Touro — Rei de Espadas
A carta “Rei de Espadas” indica que o dia será de racionalidade e decisões estratégicas. Por isso, a comunicação direta será fundamental. Você poderá precisar cortar algo que não faz mais sentido.
Gêmeos — Rei de Ouros
A carta “Rei de Ouros” mostra que a estabilidade e a segurança material entrarão em foco. Será um bom dia para organizar as finanças ou assumir uma postura mais madura no trabalho.
Câncer — Pajem de Espadas
A carta “Pajem de Espadas” indica que será importante ter cuidado com as informações ao seu redor, pois notícias inesperadas poderão surgir. Você deverá observar mais e falar menos.
Leão — Cavaleiro de Espadas
A impulsividade poderá marcar o dia, conforme a carta “Cavaleiro de Espadas”, — cuidado com palavras ditas no calor do momento. A ação será positiva, mas será essencial pensar antes de reagir.
Virgem — Cavaleiro de Ouros
A carta “Cavaleiro de Ouros” mostra que a persistência e a disciplina marcarão o dia. O progresso poderá ser lento, mas será seguro. Será importante continuar firme no que estiver construindo.
Libra — Os Enamorados
Decisões importantes no campo afetivo surgirão, conforme a carta “Os Enamorados”. O tarot indica escolhas alinhadas aos seus valores. Será essencial ouvir o coração, mas manter a consciência.
Escorpião — 2 de Ouros
A carta “2 de Ouros” indica que você precisará equilibrar responsabilidades e poderá se sentir dividido entre duas situações. Manter a organização será fundamental para evitar sobrecarga e lidar com os desafios do dia com mais clareza e controle.
Sagitário — 8 de Copas
O desapego será necessário, conforme a carta “8 de Copas”. Algo precisará ser deixado para trás para que você avance emocionalmente. Será fundamental confiar na sua intuição.
Capricórnio — A Imperatriz
A carta “A Imperatriz” indica que será um dia de abundância e crescimento. A energia favorecerá a criatividade, a autoestima e a prosperidade. Será um bom momento para investir em si mesmo.
Aquário — 4 de Espadas
A carta “4 de Espadas” recomenda uma pausa estratégica. A energia do dia pedirá descanso e reflexão antes de agir. Será importante preservar sua vibração.
Peixes — Rainha de Espadas
Clareza e discernimento surgirão para você, conforme a carta “Rainha de Espadas”. Poderá ser necessário se posicionar com firmeza e racionalidade. Será importante lembrar que sua sensibilidade não exclui nada nem ninguém.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.