Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/09/2026

Para o domingo, o tarot revela uma energia de transformação, crescimento e fortalecimento emocional. As cartas mostram que alguns signos estarão vivendo momentos de florescimento e realização, enquanto outros precisarão encerrar ciclos, ouvir mais a própria intuição ou ter paciência com processos que ainda estão amadurecendo. O dia também favorecerá a prosperidade, novos começos e conquistas. A mensagem é confiar no movimento da vida sem tentar controlar cada etapa do caminho.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — A Imperatriz

As ideias profissionais do ariano terão potencial para prosperar (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” traz uma energia de abundância, criatividade e valorização pessoal, favorecendo tudo aquilo que você deseja fazer crescer. No amor, o momento será de carinho, magnetismo e conexão, podendo também despertar o desejo de construir algo mais sólido. Na carreira, suas ideias terão potencial para prosperar, especialmente quando você confiar no próprio talento. Na saúde, cuide do corpo com mais carinho e permita-se descansar e desfrutar de momentos prazerosos. Entre amigos, sua presença estará acolhedora e poderá aproximar ainda mais pessoas queridas.

Touro — A Morte

Abandonar hábitos que não fazem bem será fundamental para o taurino recuperar equilíbrio (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “A Morte” anuncia uma transformação importante e mostra que algumas situações precisarão chegar ao fim para que um novo ciclo comece. No amor, desapegue de padrões e histórias que já cumpriram seu papel e abra espaço para relações mais alinhadas com quem você é hoje. Na carreira, uma mudança poderá inicialmente gerar insegurança, mas também trazer a oportunidade de recomeçar de maneira mais consciente. Na saúde, abandonar hábitos que não fazem bem será fundamental para recuperar equilíbrio. Entre amigos, algumas relações poderão mudar de forma natural, revelando quais vínculos acompanharão sua nova fase.

Gêmeos — 10 de Copas

O dia poderá fortalecer vínculos e trazer uma percepção maior de segurança e pertencimento ao geminiano (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Conforme a carta “10 de Copas”, a energia será de harmonia, afeto e uma sensação de realização emocional, o que favorecerá momentos felizes ao lado de quem é importante. No amor, o dia poderá fortalecer vínculos e trazer uma percepção maior de segurança e pertencimento. Na carreira, o apoio de pessoas próximas contribuirá para que você se sinta mais confiante em seus projetos. Na saúde, o bem-estar emocional tenderá a refletir positivamente no corpo. Entre amigos e familiares, encontros, conversas e demonstrações de carinho tornarão o dia especialmente acolhedor.

Câncer — 7 de Ouros

Os resultados dos esforços profissionais do canceriano poderão chegar gradualmente (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “7 de Ouros” pede paciência e mostra que aquilo que você vem construindo precisa de maturação para apresentar seus frutos. No amor, observe o crescimento da relação sem tentar acelerar etapas e perceba se existe reciprocidade no investimento emocional. Na carreira, seus esforços estão sendo plantados em terreno fértil, mas os resultados poderão chegar gradualmente. Na saúde, mantenha hábitos consistentes e evite buscar soluções imediatas para questões que exigem cuidado contínuo. Entre amigos, valorize vínculos que demonstram presença e carinho de forma constante.

Leão — Pajem de Copas

Atividades prazerosas ajudarão o leonino a aliviar tensões e renovar sua disposição (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “Pajem de Copas” traz leveza, sensibilidade e novidades agradáveis no campo emocional. No amor, uma mensagem, convite ou demonstração de carinho poderá despertar sentimentos e deixar o dia mais romântico. Na carreira, uma ideia criativa surgirá de maneira inesperada e merecerá ser explorada antes de ser descartada. Na saúde, atividades prazerosas ajudarão a aliviar tensões e renovar sua disposição. Entre amigos, conversas descontraídas e gestos espontâneos de afeto aproximarão você de pessoas especiais.

Virgem — A Lua

O virginiano deverá cuidar do sono e da ansiedade, buscando momentos de silêncio e descanso (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “A Lua” pede atenção às emoções, à intuição e às situações que ainda não estão totalmente esclarecidas. No amor, evite criar histórias na cabeça antes de conversar e entender o que realmente está acontecendo. Na carreira, informações incompletas poderão gerar insegurança, então confirme tudo antes de tomar decisões importantes. Na saúde, cuide especialmente do sono e da ansiedade, buscando momentos de silêncio e descanso. Entre amigos, confie na sua percepção, mas não transforme uma impressão em certeza sem antes conhecer todos os fatos.

Libra — O Eremita

O libriano deverá aproveitar o dia para analisar planos, rever estratégias e aprender com experiências anteriores (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Neste domingo, “O Eremita” convida você a desacelerar e buscar respostas dentro de si antes de tomar decisões importantes. No amor, um pouco de recolhimento poderá ajudar a compreender melhor seus sentimentos e perceber o que realmente deseja viver. Na carreira, aproveite o dia para analisar planos, rever estratégias e aprender com experiências anteriores. Na saúde, o descanso mental será essencial para recuperar energia e equilíbrio. Entre amigos, talvez você prefira uma companhia mais tranquila ou até algum tempo sozinho, e isso poderá ser bastante positivo.

Escorpião — A Sacerdotisa

O silêncio, o descanso e o cuidado emocional ajudarão o escorpiano a recuperar sua energia (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” fortalece sua intuição e mostra que nem todas as respostas precisam ser encontradas imediatamente. No amor, observe mais e fale menos antes de tirar conclusões, pois comportamentos sutis poderão revelar muito sobre uma relação. Na carreira, confie na sua percepção e mantenha alguns planos em sigilo até sentir que chegou o momento certo de compartilhá-los. Na saúde, o silêncio, o descanso e o cuidado emocional ajudarão a recuperar sua energia. Entre amigos, selecione melhor o que deseja contar e preserve aquilo que ainda está amadurecendo dentro de você.

Sagitário — A Força

O magnetismo do sagitariano estará elevado e uma postura mais segura poderá fortalecer vínculos e despertar novas paixões (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Com a carta “A Força”, você terá coragem e equilíbrio para enfrentar situações que exigem maturidade, sem precisar agir pela impulsividade. No amor, o magnetismo estará elevado e uma postura mais segura poderá fortalecer vínculos e despertar novas paixões. Na carreira, persista diante dos desafios e confie que sua determinação produzirá resultados importantes. Na saúde, canalize sua energia de forma consciente e evite excessos. Entre amigos, sua presença firme e acolhedora poderá fazer de você uma referência para quem precisar de apoio.

Capricórnio — Rei de Ouros

O dia favorecerá o reconhecimento, bons negócios e decisões que poderão fortalecer a vida financeira do capricorniano (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “Rei de Ouros” traz estabilidade, segurança e uma energia muito favorável para questões materiais e profissionais. No amor, você tenderá a valorizar relações consistentes, nas quais exista confiança e disposição para construir algo duradouro. Na carreira, o dia favorecerá o reconhecimento, bons negócios e decisões que poderão fortalecer sua vida financeira. Na saúde, manter uma rotina organizada será importante para sustentar seu ritmo sem sobrecarga. Entre amigos, valorize as relações sólidas e as pessoas que demonstram lealdade por meio de atitudes.

Aquário — Ás de Paus

O magnetismo do aquariano aumentará e poderá surgir uma paixão (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “Ás de Paus” acende uma nova chama e traz entusiasmo para iniciar algo que desperte seu desejo e sua criatividade. No amor, o magnetismo aumentará e poderá surgir uma paixão, uma aproximação intensa ou uma renovação do ânimo em uma relação. Na carreira, aproveite o impulso para tirar uma ideia do papel e dar o primeiro passo em um projeto promissor. Na saúde, movimento e atividades que tragam prazer poderão aumentar sua disposição. Entre amigos, sua energia estará contagiante e inspirará encontros, convites e novas experiências.

Peixes — 6 de Paus

Uma autoestima mais fortalecida ajudará o pisciano a se posicionar melhor e atrair relações nas quais exista admiração mútua (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” traz reconhecimento, confiança e a sensação de que seus esforços começam a ser valorizados. No amor, uma autoestima mais fortalecida ajudará você a se posicionar melhor e atrair relações nas quais exista admiração mútua. Na carreira, elogios, conquistas ou boas notícias poderão confirmar que está avançando na direção certa. Na saúde, aproveite a energia positiva sem assumir mais responsabilidades do que consegue sustentar. Entre amigos, compartilhe suas vitórias e permita que as pessoas que torcem por você façam parte desse momento.