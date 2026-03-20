Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/03/2026

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Nesta sexta-feira, com o Ano Novo Astrológico, o tarot indica uma energia de inícios poderosos, conquistas e decisões conscientes. Muitas cartas apontam para crescimento, estabilidade e oportunidades, mas também há alertas sobre estratégia e paciência. O dia pedirá atitude, mas com inteligência emocional.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Ás de Paus

Para o ariano, uma nova fase se iniciará com muita energia e entusiasmo (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Uma nova fase se iniciará com muita energia e entusiasmo. A carta “Ás de Paus” revela impulso criativo, motivação e coragem para dar o primeiro passo em algo importante. Aproveite para agir.

Touro — Rainha de Espadas

O dia do taurino pedirá decisões racionais e comunicação direta (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Clareza mental e posicionamento firme serão essenciais, revela a carta “Rainha de Espadas”. O dia pedirá decisões racionais e comunicação direta. Corte o que não faz mais sentido com maturidade.

Gêmeos — Rei de Ouros

Para o geminiano, estabilidade e segurança material ganharão destaque (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Estabilidade e segurança material ganharão destaque. A carta “Rei de Ouros” indica foco em finanças, trabalho e construção de algo sólido. Será um dia ideal para decisões práticas.

Câncer — O Mundo

Para o canceriano, um ciclo importante poderá se encerrar com sensação de dever cumprido (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Haverá conclusão e realização. Um ciclo importante poderá se encerrar com sensação de dever cumprido. A carta “O Mundo” indica crescimento e expansão.

Leão — Cavaleiro de Paus

O dia poderá trazer ao leonino vontade de agir rapidamente ou mudar algo (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Haverá movimento e impulso, mostra a carta “Cavaleiro de Paus”. O dia poderá trazer vontade de agir rapidamente ou mudar algo. Será importante canalizar essa energia com foco para evitar impulsividade.

Virgem — 7 de Ouros

Para o virginiano, haverá necessidade de paciência e avaliação (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Haverá necessidade de paciência e avaliação. Nem tudo acontecerá no tempo que você deseja. A carta “7 de Ouros” pede observação dos resultados antes de agir.

Libra — 10 de Copas

O dia do libriano favorecerá relações, família e momentos de plenitude (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Haverá harmonia e felicidade emocional, mostra a carta “10 de Copas”. O dia favorecerá relações, família e momentos de plenitude. A sexta-feira será ideal para fortalecer vínculos.

Escorpião — 7 de Espadas

O escorpiano deverá ter atenção a situações pouco claras (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Será necessário ter atenção a situações pouco claras. A carta “7 de Espadas” pede estratégia e observação. Nem tudo precisará ser exposto ou resolvido imediatamente.

Sagitário — A Temperança

O dia do sagitariano favorecerá ajustes e harmonia entre diferentes áreas da vida (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Haverá equilíbrio e paciência, mostra a carta “A Temperança”. O dia favorecerá ajustes e harmonia entre diferentes áreas da vida. Será importante evitar excessos.

Capricórnio — Rainha de Ouros

Será um bom dia para o capricorniano investir em si (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Haverá estabilidade e cuidado com o bem-estar. A carta “Rainha de Ouros” indica segurança material e valorização da sua autonomia. Será um bom dia para investir em você.

Aquário — Ás de Espadas

O dia do aquariano favorecerá decisões importantes e conversas que trarão entendimento (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Haverá clareza e verdade, mostra a carta “Ás de Espadas”. O dia favorecerá decisões importantes e conversas que trarão entendimento. Será o momento de cortar ilusões.

Peixes — Pajem de Paus

Uma ideia ou convite poderá trazer energia nova para o dia do pisciano (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Haverá novidades e entusiasmo, revela a carta “Pajem de Paus”. Uma ideia ou convite poderá trazer energia nova para o seu dia. Será interessante explorar novas possibilidades.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.