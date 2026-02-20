Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/02/2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A sexta-feira chegará com uma mistura interessante de defesa, maturidade emocional, viradas inesperadas e realização pessoal. O tarot mostra que será um dia de ajustes internos importantes — alguns suaves, outros mais intensos —, mas todos necessários para o seu crescimento.

A seguir, confira a previsão do tarot para os 12 signos do zodíaco!

Áries — 7 de Paus

A carta “7 de Paus” mostra que você poderá precisar se posicionar e defender suas ideias. Nem todos concordarão com você, e estará tudo bem. Confie no que acredita e mantenha sua postura com firmeza.

Touro — Pajem de Copas

Sensibilidade e surpresas emocionais marcarão seu dia, conforme a carta “Pajem de Copas”. Uma mensagem carinhosa, um flerte ou até um gesto inesperado poderão aquecer seu coração. Permita-se viver o lado leve das emoções.

Gêmeos — A Imperatriz

A carta “A Imperatriz” indica que será um dia fértil e criativo — sua energia de magnetismo e autoestima estará em alta. A sexta-feira será ideal para cuidar de você, investir na aparência ou iniciar algo que envolva amor e abundância.

Câncer — 6 de Copas

Memórias e nostalgia poderão marcar o dia, conforme a carta “6 de Copas”. Encontros com pessoas do passado ou lembranças importantes surgirão para trazer aprendizado ou até reconciliação.

Leão — 8 de Ouros

A carta “8 de Ouros” indica que haverá foco total nas responsabilidades. O dia pedirá dedicação e organização. Seu esforço poderá não ser reconhecido imediatamente, mas você construirá algo sólido.

Virgem — A Torre

Mudanças inesperadas poderão acontecer, conforme a carta “A Torre”. Algo que parecia seguro poderá se transformar, mas não para destruir — e sim para libertar. Confie que o que cair abrirá espaço para algo mais alinhado com seus planos.

Libra — O Hierofante

A carta “O Hierofante” mostra que conselhos e aprendizados entrarão em pauta. Poderá ser um dia importante para refletir sobre valores, compromissos e decisões mais sérias, especialmente nos relacionamentos.

Escorpião — 6 de Espadas

A carta “6 de Espadas” indica que será um dia de transição e superação — você poderá deixar para trás uma fase difícil. O tarot indica avanço gradual rumo a águas mais tranquilas.

Sagitário — 9 de Ouros

Independência e satisfação pessoal marcarão seu dia, conforme a carta “9 de Ouros”. A sexta-feira favorecerá conquistas materiais e autoestima elevada. Valorize sua autonomia.

Capricórnio — A Força

A carta “A Força” indica que haverá controle emocional e maturidade. Você poderá enfrentar desafios com serenidade e firmeza. Sua resistência será seu maior diferencial.

Aquário — Rei de Copas

A carta “Rei de Copas” indica que o foco estará no equilíbrio entre razão e emoção. Você poderá ser apoio para alguém ou precisar administrar sentimentos com sabedoria. A empatia será essencial.

Peixes — 9 de Copas

A carta “9 de Copas” indica que haverá realização emocional e satisfação. Um desejo poderá se concretizar, ou você simplesmente sentirá gratidão pelo momento atual. Aproveite a vibração positiva.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.