Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

O domingo trará uma energia de movimento emocional, novos horizontes e encerramentos importantes. Algumas cartas do tarot indicam realização e expansão, enquanto outras pedem atenção à apatia, às dúvidas e às finalizações necessárias. O dia misturará sensibilidade com decisões práticas.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — Cavaleiro de Copas
A carta “Cavaleiro de Copas” indica que haverá romantismo e sensibilidade. O dia favorecerá encontros, convites e conexões emocionais. Você deverá se permitir sentir, mas sem idealizar demais.
Touro — 2 de Paus
A carta “2 de Paus” indica que haverá planejamento e visão de futuro. O dia favorecerá decisões estratégicas e novos caminhos.
Gêmeos — 3 de Paus
A carta “3 de Paus” indica que haverá expansão e novas oportunidades. O dia favorecerá o crescimento e a abertura de caminhos.
Câncer — 4 de Copas
Será preciso cuidado com o desinteresse ou a insatisfação. A carta “4 de Copas” indica que você pode estar ignorando oportunidades importantes.
Leão — 9 de Copas
Será um dia de realização emocional, conforme a carta “9 de Copas”. Um desejo poderá se concretizar ou trazer satisfação e alegria.
Virgem — 10 de Espadas
A carta “10 de Espadas” indica que haverá encerramento de ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação.
Libra — A Imperatriz
A carta “A Imperatriz” indica que haverá crescimento, autoestima e abundância. O dia favorecerá o autocuidado e a conexão com seu poder pessoal.
Escorpião — Cavaleiro de Paus
A carta “Cavaleiro de Paus” indica que haverá energia e impulso. O dia favorecerá ação e movimento, mas pedirá cuidado com atitudes impulsivas.
Sagitário — A Sacerdotisa
A sua intuição estará em alta, conforme a carta “A Sacerdotisa”. O dia pedirá silêncio, observação e conexão com o seu interior.
Capricórnio — O Hierofante
A carta “O Hierofante” indica que haverá busca por segurança e orientação. O dia favorecerá aprendizado, conselhos e caminhos mais estruturados.
Aquário — Pajem de Espadas
O dia trará curiosidade e novas informações, conforme a carta “Pajem de Espadas”. Algo poderá ser revelado. Será importante observar antes de agir.
Peixes — 6 de Copas
A carta “6 de Copas” indica que haverá nostalgia e possibilidade de reencontros. O passado poderá trazer aprendizados ou conexões especiais.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.