Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/09/2026

Para esta sexta-feira, o tarot revela uma energia de movimento, realização e novas oportunidades. As cartas mostram que alguns signos estarão mais focados em construir algo sólido, enquanto outros serão convidados a se abrir para o novo ou concluir ciclos importantes. O dia também favorecerá criatividade, reconhecimento, trocas equilibradas e decisões que poderão gerar mais clareza. A dica é confiar no próprio potencial, mas respeitar o tempo necessário para que cada situação amadureça.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Cavaleiro de Ouros

O ariano poderá alcançar resultados consistentes ao agir com paciência, disciplina, responsabilidade e dedicação (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” pede paciência, responsabilidade e constância para alcançar aquilo que você deseja. No amor, atitudes concretas terão mais importância do que palavras bonitas, favorecendo relações que demonstram compromisso. Na carreira, continue avançando com disciplina, pois os resultados poderão chegar de maneira gradual, mas consistente. Na saúde, mantenha uma rotina organizada e não negligencie descanso e alimentação. Entre amigos, valorize quem preza a lealdade e permanece presente mesmo nos momentos mais comuns.

Touro — O Mago

O taurino poderá transformar ideias em realidade ao usar seus talentos, criatividade, comunicação e iniciativa (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “O Mago” indica que você perceberá que tem recursos e capacidade para transformar uma ideia em algo concreto, desde que tome a iniciativa. No amor, seu poder de comunicação e magnetismo estarão em alta, favorecendo novas aproximações e conversas importantes. Na carreira, use sua criatividade e seus talentos para abrir portas, principalmente diante de projetos que dependem da sua ação. Na saúde, experimente mudar pequenos hábitos para recuperar disposição. Entre amigos, um diálogo ou contato inesperado poderá trazer uma oportunidade interessante.

Gêmeos — Ás de Ouros

O geminiano terá uma oportunidade de crescimento que poderá trazer mais estabilidade, segurança e novas possibilidades (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” anuncia uma oportunidade concreta de crescimento e um novo começo capaz de trazer mais segurança. No amor, uma relação tenderá a ganhar estabilidade. Se estiver solteiro(a), poderá surgir alguém com potencial para construir algo consistente ao seu lado. Na carreira, fique atento(a) a propostas, projetos e possibilidades financeiras que representarão um passo importante. Na saúde, invista em hábitos simples e sustentáveis, sem buscar resultados imediatos. Entre amigos, alguém poderá oferecer ajuda, parceria ou uma chance que você não esperava.

Câncer — O Louco

O canceriano encontrará novas experiências ao deixar o excesso de controle de lado e se permitir viver situações diferentes (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “O Louco” o(a) convida a deixar um pouco o excesso de controle de lado e experimentar uma nova maneira de viver determinadas situações. No amor, uma aproximação inesperada poderá despertar entusiasmo, mas permita que tudo aconteça naturalmente antes de criar expectativas. Na carreira, uma ideia diferente ou uma mudança de rota abrirá espaço para algo mais estimulante. Na saúde, quebrar a monotonia e fazer uma atividade prazerosa renovará sua energia. Entre amigos, aceite convites e esteja aberto(a) a vivências espontâneas.

Leão — Cavaleiro de Paus

O leonino terá energia e entusiasmo para movimentar seus planos, além de vivenciar momentos de paixão e diversão (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Paus” revela que o dia trará velocidade, entusiasmo e uma forte vontade de colocar os planos em movimento. No amor, o magnetismo estará elevado e poderá favorecer paqueras, encontros e momentos de muita paixão. Na carreira, aproveite sua coragem para tomar iniciativas, mas pense antes de assumir compromissos que exigirão mais energia do que você imagina. Na saúde, a atividade física ajudará a canalizar sua disposição, desde que respeite seus limites. Entre amigos, sua animação contagiante renderá convites e programas divertidos.

Virgem — 9 de Copas

O virginiano poderá sentir satisfação com a vida e perceber que seus desejos e esforços estão mais próximos de se concretizar (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “9 de Copas” traz satisfação, prazer e a possibilidade de perceber que alguns desejos estão mais próximos de se realizar. No amor, o dia favorecerá carinho, cumplicidade e uma sensação maior de contentamento com a vida afetiva. Na carreira, uma conquista renderá orgulho e mostrará que seus esforços estão produzindo resultados. Na saúde, permita-se descansar e desfrutar das coisas boas sem transformar tudo em obrigação. Entre amigos, encontros agradáveis e boas conversas poderão deixar esta sexta-feira mais leve.

Libra — O Mundo

O libriano encerrará uma etapa importante, celebrará conquistas e poderá iniciar um novo ciclo com mais reconhecimento (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “O Mundo” representa a conclusão, realização e a abertura de um novo ciclo depois de uma etapa importante. No amor, você poderá sentir que uma relação amadureceu ou perceber que está pronto(a) para deixar definitivamente uma história para trás. Na carreira, projetos tenderão a chegar a um desfecho positivo, trazendo reconhecimento ou novas possibilidades de expansão. Na saúde, encerrar situações desgastantes proporcionará uma sensação profunda de alívio. Entre amigos, comemore suas conquistas com quem acompanhou sua caminhada.

Escorpião — 6 de Ouros

O escorpiano vivenciará trocas mais recíprocas e poderá contar com apoio, parceria e oportunidades para crescer (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “6 de Ouros” fala sobre equilíbrio nas trocas, generosidade e reciprocidade. No amor, observe se existe uma verdadeira divisão de afeto, atenção e cuidado, pois relações saudáveis dependem da participação dos dois lados. Na carreira, uma ajuda, parceria ou oportunidade poderá favorecer seu crescimento, inclusive em questões financeiras. Na saúde, procure conciliar esforço e descanso para não dar ao corpo menos do que ele precisa. Entre amigos, tanto oferecer apoio quanto saber recebê-lo será importante.

Sagitário — Rainha de Copas

O sagitariano estará mais sensível e intuitivo, favorecendo a aproximação emocional, o acolhimento e boas conversas (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” indica que a sua sensibilidade aumentará e sua capacidade de perceber aquilo que não está sendo dito ficará mais forte. No amor, o dia favorecerá intimidade, aconchego e conversas que aproximam emocionalmente. Na carreira, confie mais na sua intuição ao lidar com pessoas e decisões delicadas, sem deixar de observar os fatos. Na saúde, cuidar do lado afetivo será essencial para manter sua energia equilibrada. Entre amigos, você poderá oferecer uma palavra importante ou receber o acolhimento de alguém que entende exatamente sua situação.

Capricórnio — Ás de Espadas

O capricorniano terá mais clareza para resolver dúvidas, tomar decisões e definir os próximos passos com tranquilidade (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” traz clareza, decisões e a possibilidade de cortar dúvidas que estavam dificultando seu avanço. No amor, uma conversa franca poderá definir os próximos passos de uma relação e gerar mais tranquilidade. Na carreira, ideias novas e escolhas objetivas favorecerão projetos que exigem estratégia e comunicação. Na saúde, organize a mente e evite alimentar preocupações que não levam a lugar algum. Entre amigos, fale o que precisa ser dito, mas procure manter a sinceridade acompanhada de sensibilidade.

Aquário — 9 de Espadas

O aquariano poderá aliviar preocupações ao compartilhar seus sentimentos e enxergar situações difíceis por uma nova perspectiva (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “9 de Espadas” pede atenção à ansiedade, às preocupações e aos pensamentos que tendem a crescer quando você fica preso(a) demais ao que ainda não aconteceu. No amor, evite imaginar cenários negativos sem conversar com a outra pessoa e buscar clareza. Na carreira, não deixe um problema pontual fazer você duvidar de toda a sua capacidade. Na saúde, priorize sono, descanso e momentos de silêncio para aliviar a sobrecarga mental. Entre amigos, compartilhar o que sente com alguém de confiança poderá ajudá-lo(a) a enxergar a situação por outro ângulo.

Peixes — A Justiça

O pisciano deverá tomar decisões com mais equilíbrio e responsabilidade, considerando os fatos e buscando reciprocidade nas relações (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “A Justiça” pede equilíbrio, responsabilidade e decisões baseadas em fatos, não apenas em emoções. No amor, será hora de observar se existe reciprocidade e se cada pessoa está assumindo sua parte na relação. Na carreira, escolhas importantes poderão exigir organização, atenção a documentos ou acordos e uma análise cuidadosa antes de tomar qualquer atitude. Na saúde, manter harmonia na rotina será fundamental para o seu bem-estar. Entre amigos, seja justo(a) consigo e com os outros, evitando julgamentos precipitados ou cobranças que não foram conversadas.