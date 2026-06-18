Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/06/2026

Para esta quinta-feira, o tarot traz uma energia de escolhas, amadurecimento e necessidade de olhar para dentro. As cartas sugerem encerramento, ajustes e novas perspectivas, convidando cada signo a agir com mais consciência. Será um dia para equilibrar razão e emoção, deixando para trás o que pesa e fortalecendo aquilo que realmente tem valor.

A seguir, confira as previsões para cada um dos signos!

Áries — 8 de Copas

O ariano poderá se libertar de padrões antigos e dar os primeiros passos em direção a algo mais alinhado com seus valores (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “8 de Copas” pede coragem para se afastar do que já não alimenta sua energia. No amor, poderá surgir a necessidade de deixar para trás padrões antigos ou situações que não trazem mais satisfação. Na carreira, uma mudança de direção será importante para buscar algo que faça mais sentido. A saúde, por sua vez, irá melhorar quando você se desapegar de preocupações acumuladas. Entre amigos, algumas conexões possivelmente mudarão, aproximando-o(a) de relações mais verdadeiras.

Touro — A Justiça

O taurino tenderá a tomar decisões mais justas e colherá bons frutos ao agir com responsabilidade (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “A Justiça” sugere equilíbrio, decisões e busca por aquilo que é justo. No amor, conversas sinceras o(a) ajudarão a colocar sentimentos e expectativas no lugar. Na carreira, escolhas feitas com responsabilidade trarão bons resultados e reconhecimento. Sua saúde pedirá equilíbrio entre obrigações e descanso. Entre amigos, procure manter relações baseadas em respeito, troca e reciprocidade.

Gêmeos — O Louco

O geminiano tenderá a se abrir para novidades e poderá encontrar oportunidades inesperadas ao confiar em seus talentos (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

O dia favorecerá novidades, liberdade e vontade de experimentar caminhos diferentes, conforme a carta “O Louco”. No amor, uma nova fase, com mais leveza e espontaneidade, possivelmente surgirá, trazendo encontros ou mudanças positivas. Na carreira, oportunidades inesperadas poderão aparecer e pedir confiança nos próprios talentos. Sua saúde irá melhorar quando você quebrar a rotina e buscar novas inspirações. Entre amigos, momentos divertidos e novas conexões movimentarão sua energia.

Câncer — 6 de Paus

O canceriano tenderá a se sentir mais valorizado e poderá colher resultados positivos de esforços anteriores (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” sugere reconhecimento, autoestima e sensação de vitória após esforços anteriores. No amor, você se sentirá mais valorizado(a) e perceberá o quanto merece relações que reconheçam sua importância. Na carreira, resultados positivos poderão surgir e abrir espaço para novas conquistas. Sua saúde emocional irá melhorar quando houver reconhecimento do próprio crescimento. Entre amigos, sua presença estará em destaque e irá, possivelmente, inspirar outras pessoas.

Leão — O Enforcado

O leonino possivelmente encontrará mais clareza ao pausar e observar antes de agir (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

Segundo a carta “O Enforcado”, o dia pedirá paciência, pausa e uma nova forma de enxergar as situações. No amor, talvez seja necessário parar de insistir em algo e observar o que realmente faz sentido para si. Na carreira, mudanças acontecerão quando você olhar por outro ângulo e evitar decisões impulsivas. A saúde, por sua vez, irá melhorar quando houver respeito aos próprios limites. Entre amigos, um momento de recolhimento poderá ajudar a entender melhor algumas relações.

Virgem — A Lua

O virginiano encontrará mais equilíbrio emocional ao acolher seus medos sem deixá-los tomar o controle (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “A Lua” aponta para sensibilidade, intuição e necessidade de lidar com algumas incertezas. No amor, evite criar conclusões antes de ter todas as respostas e busque clareza nos sentimentos. Na carreira, situações pouco definidas pedirão cautela e observação antes de agir. Sua saúde emocional irá melhorar quando você acolher seus medos, sem deixar que eles controlem suas escolhas. Entre amigos, confie mais nas atitudes do que apenas nas palavras.

Libra — 4 de Espadas

O libriano tenderá a se beneficiar de uma pausa estratégica e poderá reorganizar seus próximos passos com mais clareza (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

O dia favorecerá o descanso e a reorganização interna, conforme a carta “4 de Espadas”. No amor, uma pausa para refletir poderá ajudá-lo(a) a compreender melhor seus desejos e sentimentos. Na carreira, evite se cobrar além do necessário e use esse dia para planejar os próximos passos. A saúde mental, por sua vez, pedirá atenção. Entre amigos, selecione melhor onde coloca sua energia e valorize quem respeita seu espaço.

Escorpião — 3 de Paus

O escorpiano poderá ampliar sua rede de apoio com novas conexões (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

Para este dia, a carta “3 de Paus” indica expansão, planejamento e visão de futuro. No amor, você começará a enxergar novas possibilidades e a pensar em caminhos mais amplos para uma relação. Na carreira, projetos poderão avançar e trazer oportunidades de crescimento. Quanto à saúde, esta irá melhorar quando você mantiver motivação e olhar para frente com confiança. Entre amigos, novas conexões possivelmente surgirão e ampliarão sua rede de apoio.

Sagitário — Rainha de Ouros

O sagitariano poderá colher reconhecimento profissional (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “Rainha de Ouros” sugere estabilidade, cuidado e valorização daquilo que traz segurança. No amor, atitudes de carinho e demonstrações práticas fortalecerão os vínculos. Na carreira, sua dedicação e responsabilidade poderão trazer reconhecimento e crescimento. Sua saúde irá melhorar quando o próprio bem-estar se tornar prioridade. Entre amigos, você poderá ser visto(a) como alguém acolhedor e confiável.

Capricórnio — Cavaleiro de Paus

O capricorniano poderá transformar a energia em conquistas concretas (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

Segundo a carta “Cavaleiro de Paus”, o dia será de movimento, coragem e desejo de conquistar novos espaços. No amor, a paixão poderá ganhar intensidade e trazer mais entusiasmo para as relações. Na carreira, sua iniciativa se mostrará importante para aproveitar oportunidades e colocar ideias em prática. A saúde, por sua vez, irá melhorar quando você canalizar sua energia em atividades produtivas. Entre amigos, convites e novidades possivelmente deixarão a rotina mais animada.

Aquário — Rainha de Copas

O aquariano poderá superar desafios ao usar a inteligência emocional (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” sugere sensibilidade, empatia e conexão emocional. No amor, o dia favorecerá diálogos profundos e relações em que existe acolhimento verdadeiro. Na carreira, sua inteligência emocional poderá ajudá-lo(a) a lidar melhor com desafios e pessoas. A saúde, por sua vez, irá melhorar quando você cuidar das emoções e não ignorar os próprios sentimentos. Entre amigos, sua presença será importante para oferecer apoio e fortalecer vínculos.

Peixes — 5 de Espadas

O pisciano deverá escolher suas batalhas para proteger a paz (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “5 de Espadas” pede atenção aos conflitos, disputas e desgastes desnecessários. No amor, evite tentar provar quem está certo e priorize conversas que tragam entendimento. Na carreira, cuidado com competitividade exagerada ou situações em que todos saem perdendo. A saúde emocional, por sua vez, irá melhorar quando você escolher suas batalhas e proteger sua paz. Entre amigos, algumas diferenças poderão aparecer, mas também revelar relações mais sinceras.