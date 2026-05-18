Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/05/2026

A segunda-feira trará uma energia intensa de transformação, movimento e tomada de consciência. Algumas cartas do tarot indicam crescimento, coragem e novas oportunidades, enquanto outras pedem mais cautela com ilusões, mudanças inesperadas e excesso de sobrecarga emocional. O dia favorecerá quem conseguir se adaptar sem perder sua essência.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Julgamento

Áries viverá um dia de decisões importantes e revelações emocionais que poderão redefinir seus próximos passos (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

Segundo a carta ”O Julgamento”, a segunda-feira favorecerá despertares emocionais e decisões importantes que poderão mudar seus próximos passos. No amor, conversas sinceras tenderão a trazer clareza sobre sentimentos e relações. Na carreira, será um ótimo dia para rever objetivos e encerrar situações que já não fazem sentido. A saúde emocional melhorará quando você aceitar mudanças em vez de resistir a elas. Entre amigos e família, reencontros ou notícias importantes poderão mexer com você.

Touro — Rainha de Paus

Para Touro, o dia será marcado por confiança elevada, magnetismo pessoal e destaque natural nas relações e no trabalho (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

A carta ”Rainha de Paus” mostra que você estará mais confiante, magnético(a) e determinado(a), principalmente em assuntos ligados ao amor e à carreira. O dia favorecerá liderança, autoestima elevada e coragem para assumir o que desejar. Na saúde, a energia tenderá a ficar mais forte, mas será importante evitar excesso de atividades e desgaste físico. Entre amigos, sua presença chamará atenção naturalmente. O tarot indica poder pessoal e brilho em alta.

Gêmeos — Pajem de Paus

Gêmeos terá um dia de novidades, entusiasmo e oportunidades que despertarão curiosidade e criatividade (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

Conforme a carta ”Pajem de Paus”, o dia prometerá novidades, movimento e vontade de experimentar coisas novas. No amor, alguém poderá despertar seu interesse ou trazer mais entusiasmo para sua rotina emocional. Na carreira, ideias criativas e oportunidades inesperadas poderão surgir rapidamente. A saúde melhorará quando você encontrar formas de aliviar o estresse por meio de momentos mais leves. Entre amigos, convites e conversas animadas prometem movimentar a segunda-feira.

Câncer — O Enforcado

Para Câncer, o dia pedirá pausa e mudança de perspectiva diante de situações que ainda não avançarão como esperado (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

De acordo com a carta ”O Enforcado”, você poderá sentir que algumas situações estarão andando mais devagar do que gostaria, especialmente no amor e na carreira. O dia pedirá paciência, observação e mudança de perspectiva antes de agir impulsivamente. Na saúde emocional, será importante desacelerar a mente e respeitar seus próprios limites. Entre amigos, você poderá sentir necessidade de ficar mais reservado(a). O tarot mostra que certas respostas virão apenas quando você parar de forçar situações.

Leão — 7 de Espadas

Leão deverá agir com cautela, evitando impulsos e mantendo atenção a possíveis mal-entendidos ou situações confusas (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

A carta ”7 de Espadas” indica que o dia pedirá cautela com mal-entendidos, impulsos e situações pouco claras, principalmente no amor e no trabalho. Evite confiar cegamente em promessas ou agir sem pensar nas consequências. Na carreira, será importante agir com estratégia e discrição para evitar desgastes desnecessários. A saúde emocional poderá oscilar se você acumular tensão e desconfiança. Entre amigos, você deverá escolher bem em quem confiar.

Virgem — A Torre

Para Virgem, mudanças repentinas poderão provocar rupturas necessárias e reestruturações importantes na vida pessoal ou profissional (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

Conforme a carta ”A Torre”, mudanças inesperadas poderão abalar estruturas emocionais, profissionais ou até relações pessoais importantes. Apesar do desconforto inicial, o tarot mostra que certas rupturas serão necessárias para libertar você do que já não faz sentido. No amor, verdades poderão surgir de forma intensa. Na saúde, o dia pedirá mais cuidado com estresse e sobrecarga emocional. Entre amigos e família, algumas conexões poderão passar por transformações profundas.

Libra — O Mago

Libra contará com mais iniciativa e habilidade de comunicação para transformar ideias em resultados concretos (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

Segundo a carta ”O Mago”, o dia favorecerá iniciativa, criatividade e poder de realização. No amor, você terá mais facilidade para se comunicar e criar conexões importantes. Na carreira, novas oportunidades poderão surgir por meio da sua capacidade de adaptação e inteligência. A saúde melhorará quando você encontrar motivação e propósito no que faz. Entre amigos, sua comunicação estará envolvente e inspiradora.

Escorpião — 7 de Copas

Para Escorpião, o dia trará dúvidas e múltiplas possibilidades, exigindo mais foco e discernimento nas escolhas (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

A carta ”7 de Copas” mostra que você poderá sentir dúvidas, ansiedade ou dificuldade em decidir entre diferentes caminhos emocionais e profissionais. No amor, será importante ter cuidado com idealizações e expectativas irreais sobre pessoas ou situações. Na carreira, muitas possibilidades poderão surgir ao mesmo tempo, exigindo mais foco e clareza. A saúde emocional melhorará quando você desacelerar os pensamentos e voltar para a realidade. Entre amigos, você deverá ouvir mais sua intuição do que opiniões externas.

Sagitário — 2 de Ouros

Sagitário precisará equilibrar demandas e emoções diante de um dia dinâmico e cheio de responsabilidades (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

Conforme a carta ”2 de Ouros”, o dia será movimentado e exigirá jogo de cintura para equilibrar responsabilidades e emoções. No amor, será importante encontrar tempo e espaço para cuidar da relação sem deixar outras áreas consumirem toda sua energia. Na carreira, mudanças rápidas poderão exigir adaptação e flexibilidade. A saúde pedirá mais equilíbrio entre descanso e produtividade. Entre amigos, o clima será leve, mas você poderá sentir dificuldade em desacelerar.

Capricórnio — O Carro

Para Capricórnio, o dia será de progresso, conquistas e avanços guiados por disciplina e determinação (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

De acordo com a carta ”O Carro”, o dia favorecerá movimento, conquistas e avanços importantes, principalmente na carreira e na vida financeira. No amor, você tenderá a agir de forma mais objetiva e segura sobre o que deseja. A saúde ganhará mais energia e disposição, mas será importante evitar excessos e impulsividade. Entre amigos e família, sua determinação chamará a atenção. O tarot indica que a vitória virá por meio do foco e da disciplina.

Aquário — Rei de Paus

Aquário terá um dia de liderança, atitude e forte expressão pessoal em projetos e relações (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

A carta ”Rei de Paus” mostra que você estará mais confiante, determinado(a) e cheio(a) de iniciativa para resolver questões importantes. No amor, a segunda-feira favorecerá intensidade, atitude e clareza emocional. Na carreira, será um excelente dia para liderar projetos, defender ideias e conquistar reconhecimento. A saúde melhorará quando você canalizar sua energia de forma produtiva. Entre amigos, sua presença será forte e inspiradora.

Peixes — 9 de Ouros

Para Peixes, o dia favorecerá bem-estar, independência emocional e satisfação com conquistas pessoais e financeiras (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

Conforme a carta ”9 de Ouros”, o dia favorecerá autoestima, independência emocional e sensação de realização pessoal. No amor, você tenderá a valorizar mais relações equilibradas e que tragam paz. Na carreira, resultados positivos poderão trazer mais segurança financeira e confiança nas próprias capacidades. A saúde melhorará quando você se permitir descansar e aproveitar pequenas conquistas. Entre amigos e família, o clima será leve e acolhedor.