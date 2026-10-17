Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/10/2026

Para o sábado, os arcanos do tarot mostram uma energia de transformações, decisões e oportunidades de crescimento. Enquanto alguns nativos poderão avançar por meio de parcerias, criatividade e novas iniciativas, outros precisarão desacelerar, rever prioridades e compreender quando será necessário deixar algo para trás.

O tarot também destaca a importância de equilibrar responsabilidades, sentimentos e desejos pessoais. O segredo do dia será reconhecer que nem sempre o progresso acontece da mesma maneira: às vezes, ele surge por meio de uma conquista, de uma conversa sincera ou da coragem de mudar.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 3 de Ouros

O ariano deverá compartilhar ideias para conquistar resultados importantes (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” favorece parcerias e mostra que resultados importantes poderão ser conquistados por meio do compartilhamento de ideias e responsabilidades. No amor, construir planos em conjunto e valorizar a opinião da outra pessoa ajudará a fortalecer a relação. Se estiver solteiro(a), poderá se aproximar de alguém em um ambiente de trabalho ou de estudo. Na carreira, projetos colaborativos ganharão destaque, trazendo reconhecimento. A saúde se beneficiará de uma rotina organizada e de cuidados consistentes. Entre amigos, uma conversa irá render sugestões valiosas ou até o início de um projeto em conjunto.

Touro — O Enforcado

O taurino deverá observar as situações por outro ângulo e evitar decisões precipitadas (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “O Enforcado” o(a) convida a observar determinadas situações por uma perspectiva diferente, especialmente quando algo parecer não avançar. No amor, insistir em respostas imediatas poderá gerar frustração; por isso, será melhor compreender os sentimentos envolvidos antes de tomar decisões. Na carreira, uma pausa ajudará a reorganizar estratégias e perceber oportunidades que estavam sendo ignoradas. A saúde pedirá descanso e menos cobranças. Entre amigos, procure ouvir opiniões diferentes e evite transformar pequenas demoras em motivos de preocupação.

Gêmeos — Cavaleiro de Espadas

O geminiano estará ágil e com vontade de resolver pendências (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” traz agilidade, iniciativa e vontade de resolver pendências. No amor, conversas importantes poderão acontecer de maneira direta, mas será necessário ter cuidado para a sinceridade não se transformar em impulsividade. Na carreira, decisões rápidas e novas informações irão movimentar projetos. A saúde pedirá atenção à ansiedade e ao excesso de atividades. Entre amigos, evite respostas no calor do momento e procure compreender o contexto antes de tirar conclusões.

Câncer — A Morte

O canceriano passará por um dia de transformação e encerramento de ciclos (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “A Morte” anuncia um dia de transformação, indicando que determinadas situações irão precisar de encerramento para, então, surgir novas possibilidades. No amor, deixar para trás comportamentos repetitivos ou expectativas antigas ajudará a construir relações mais saudáveis. Na carreira, mudanças de estratégia ou o fim de uma etapa poderão abrir caminhos interessantes. A saúde pedirá renovação de hábitos e atenção ao bem-estar emocional. Entre amigos, alguns vínculos passarão por ajustes naturais, revelando quais relações continuam alinhadas ao seu momento de vida.

Leão — 6 de Ouros

O leonino deverá encontrar equilíbrio entre cuidar dos outros e reservar tempo para si (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “6 de Ouros” traz uma energia de generosidade, equilíbrio e reciprocidade. No amor, será importante perceber se existe uma troca justa de carinho, atenção e dedicação, evitando assumir sozinho(a) todas as responsabilidades da relação. Na carreira, uma ajuda, parceria ou oportunidade tenderá a favorecer seus planos. A saúde pedirá equilíbrio entre cuidar dos outros e reservar tempo para si. Entre amigos, um gesto de solidariedade conseguirá fortalecer os vínculos; mas lembre-se de que você também merece receber apoio.

Virgem — Rainha de Copas

O virginiano estará com a sensibilidade e a capacidade de compreensão ampliada (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” amplia a sensibilidade e a capacidade de compreensão, favorecendo relações mais acolhedoras. No amor, demonstrar sentimentos e ouvir a outra pessoa com atenção tenderá a fortalecer os vínculos e resolver pequenos desgastes. Na carreira, sua percepção emocional ajudará a lidar com situações delicadas e encontrar soluções criativas. A saúde pedirá cuidado com o equilíbrio emocional. Entre amigos, alguém poderá procurar seus conselhos, mas tente não absorver preocupações que não pertencem a você.

Libra — O Imperador

O libriano deverá organizar as prioridades e estabelecer limites saudáveis nas relações (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “O Imperador” mostra um dia que exigirá firmeza, organização e responsabilidade. No amor, estabelecer limites saudáveis e conversar sobre expectativas poderá trazer mais segurança para a relação, especialmente se houver decisões importantes a serem tomadas. Na carreira, assumir o controle de projetos e organizar prioridades favorecerá resultados concretos. A saúde pedirá disciplina sem excesso de rigidez. Entre amigos, sua postura prática poderá ajudar a resolver situações; porém, evite querer controlar todas as decisões do grupo.

Escorpião — Valete de Paus

O escorpiano estará entusiasmado e com vontade de experimentar novidades (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “Valete de Paus” traz entusiasmo, curiosidade e vontade de experimentar novidades. No amor, uma mensagem inesperada ou um encontro poderá despertar interesse e movimentar a vida afetiva, especialmente se estiver aberto(a) a novas conexões. Na carreira, ideias criativas e oportunidades de aprendizado irão abrir caminhos. A saúde se beneficiará de atividades que tragam energia e disposição. Entre amigos, convites espontâneos e conversas animadas conseguirão transformar o dia em uma experiência mais leve.

Sagitário — O Hierofante

O sagitariano deverá valorizar os próprios princípios e buscar orientação antes de tomar decisões importantes (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” o(a) convida a valorizar seus princípios e buscar segurança nas decisões que precisa tomar. No amor, conversas sobre compromisso, confiança e planos poderão fortalecer a relação, especialmente se houver disposição para construir algo duradouro. Na carreira, seguir orientações de pessoas experientes ou investir em novos conhecimentos trará bons resultados. A saúde se beneficiará de uma rotina mais disciplinada. Entre amigos, alguém poderá procurar seus conselhos ou oferecer uma orientação importante para uma situação que você estará vivendo.

Capricórnio — 10 de Paus

O capricorniano deverá dividir responsabilidades e respeitar os próprios limites para evitar a sobrecarga (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “10 de Paus” mostra que você pode estar acumulando responsabilidades e tentando resolver mais coisas do que realmente consegue. No amor, cuidado para não permitir que o cansaço prejudique a convivência ou faça você assumir sozinho(a) o peso de uma relação. Na carreira, o excesso de tarefas exigirá organização e capacidade de delegar. A saúde pedirá atenção aos sinais de sobrecarga. Entre amigos, não tenha receio de pedir ajuda ou recusar convites quando precisar recuperar suas energias.

Aquário — O Mago

O aquariano terá um dia de criatividade e capacidade de transformar ideias em realidade (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “O Mago” traz iniciativa, criatividade e capacidade de transformar ideias em realidade. No amor, sua comunicação estará favorecida e uma conversa poderá abrir espaço para novas conexões ou renovar o entusiasmo de uma relação. Na carreira, habilidades pessoais e boas ideias irão render oportunidades. A saúde se beneficiará de atitudes práticas para melhorar a rotina. Entre amigos, sua criatividade tenderá a inspirar projetos, encontros e experiências diferentes, especialmente quando você assumir a iniciativa.

Peixes — 5 de Paus

O pisciano deverá agir com paciência diante de divergências e evitar conflitos desnecessários (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “5 de Paus” revela que você poderá enfrentar pequenas disputas ou situações que exigirão mais paciência ao longo do dia. No amor, diferenças de opinião tenderão a provocar atritos, sendo importante evitar que conversas simples se transformem em competições. Na carreira, a concorrência irá aumentar e exigir criatividade para mostrar seu potencial. A saúde pedirá atenção ao estresse e à agitação. Entre amigos, procure não entrar em provocações e lembre-se de que nem toda divergência precisa ser resolvida imediatamente.