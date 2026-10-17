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Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/10/2026

8 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 17/10/26 06h07
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Os nativos terão que equilibrar as responsabilidades e os sentimentos neste sábado (Imagem: Anna Markina | Shutterstock)

Para o sábado, os arcanos do tarot mostram uma energia de transformações, decisões e oportunidades de crescimento. Enquanto alguns nativos poderão avançar por meio de parcerias, criatividade e novas iniciativas, outros precisarão desacelerar, rever prioridades e compreender quando será necessário deixar algo para trás. 

O tarot também destaca a importância de equilibrar responsabilidades, sentimentos e desejos pessoais. O segredo do dia será reconhecer que nem sempre o progresso acontece da mesma maneira: às vezes, ele surge por meio de uma conquista, de uma conversa sincera ou da coragem de mudar.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 3 de Ouros

Ilustração linear branca do signo de Áries sobre fundo em degradê, que vai do cinza-claro na parte superior ao preto na parte inferior. O símbolo apresenta duas curvas arredondadas, voltadas para fora e enroladas nas extremidades, semelhantes a chifres de carneiro. As curvas se unem a uma haste central alongada, que termina em uma ponta voltada para baixo. Os traços brancos têm textura irregular, com pequenas falhas que dão aparência de pinceladas.
O ariano deverá compartilhar ideias para conquistar resultados importantes (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” favorece parcerias e mostra que resultados importantes poderão ser conquistados por meio do compartilhamento de ideias e responsabilidades. No amor, construir planos em conjunto e valorizar a opinião da outra pessoa ajudará a fortalecer a relação. Se estiver solteiro(a), poderá se aproximar de alguém em um ambiente de trabalho ou de estudo. Na carreira, projetos colaborativos ganharão destaque, trazendo reconhecimento. A saúde se beneficiará de uma rotina organizada e de cuidados consistentes. Entre amigos, uma conversa irá render sugestões valiosas ou até o início de um projeto em conjunto.

Touro — O Enforcado

Ilustração linear branca do signo de Touro sobre fundo em degradê, do cinza na parte superior ao preto na parte inferior. O símbolo é formado por um círculo na região inferior e duas curvas alongadas que se elevam para os lados, lembrando os chifres de um touro. O contorno apresenta textura desgastada, com marcas irregulares e pequenas falhas nas linhas.
O taurino deverá observar as situações por outro ângulo e evitar decisões precipitadas (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “O Enforcado” o(a) convida a observar determinadas situações por uma perspectiva diferente, especialmente quando algo parecer não avançar. No amor, insistir em respostas imediatas poderá gerar frustração; por isso, será melhor compreender os sentimentos envolvidos antes de tomar decisões. Na carreira, uma pausa ajudará a reorganizar estratégias e perceber oportunidades que estavam sendo ignoradas. A saúde pedirá descanso e menos cobranças. Entre amigos, procure ouvir opiniões diferentes e evite transformar pequenas demoras em motivos de preocupação.

Gêmeos — Cavaleiro de Espadas

Ilustração linear branca do signo de Gêmeos sobre fundo em degradê, do cinza na parte superior ao preto na parte inferior. O símbolo apresenta duas linhas verticais paralelas, unidas por traços curvos na parte superior e inferior, formando uma figura semelhante a um retângulo aberto nas laterais. As linhas têm bordas irregulares e textura de pincel, com algumas áreas falhadas.
O geminiano estará ágil e com vontade de resolver pendências (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” traz agilidade, iniciativa e vontade de resolver pendências. No amor, conversas importantes poderão acontecer de maneira direta, mas será necessário ter cuidado para a sinceridade não se transformar em impulsividade. Na carreira, decisões rápidas e novas informações irão movimentar projetos. A saúde pedirá atenção à ansiedade e ao excesso de atividades. Entre amigos, evite respostas no calor do momento e procure compreender o contexto antes de tirar conclusões.

Câncer — A Morte

Ilustração linear branca do signo de Câncer sobre fundo em degradê, do cinza na parte superior ao preto na parte inferior. O símbolo é formado por duas curvas opostas, enroladas nas extremidades e dispostas como espirais voltadas para direções contrárias. Os traços são grossos em alguns pontos, com textura áspera e pequenas falhas que criam um aspecto de desenho feito à mão.
O canceriano passará por um dia de transformação e encerramento de ciclos (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “A Morte” anuncia um dia de transformação, indicando que determinadas situações irão precisar de encerramento para, então, surgir novas possibilidades. No amor, deixar para trás comportamentos repetitivos ou expectativas antigas ajudará a construir relações mais saudáveis. Na carreira, mudanças de estratégia ou o fim de uma etapa poderão abrir caminhos interessantes. A saúde pedirá renovação de hábitos e atenção ao bem-estar emocional. Entre amigos, alguns vínculos passarão por ajustes naturais, revelando quais relações continuam alinhadas ao seu momento de vida.

Leão — 6 de Ouros

Ilustração linear branca do signo de Leão sobre fundo em degradê, do cinza na parte superior ao preto na parte inferior. O símbolo apresenta uma linha sinuosa, com uma pequena volta arredondada na parte superior esquerda, um traço alongado que desce pelo centro e uma curva que termina em um laço circular na parte inferior direita. O desenho tem contornos irregulares, com marcas que lembram pinceladas.
O leonino deverá encontrar equilíbrio entre cuidar dos outros e reservar tempo para si (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “6 de Ouros” traz uma energia de generosidade, equilíbrio e reciprocidade. No amor, será importante perceber se existe uma troca justa de carinho, atenção e dedicação, evitando assumir sozinho(a) todas as responsabilidades da relação. Na carreira, uma ajuda, parceria ou oportunidade tenderá a favorecer seus planos. A saúde pedirá equilíbrio entre cuidar dos outros e reservar tempo para si. Entre amigos, um gesto de solidariedade conseguirá fortalecer os vínculos; mas lembre-se de que você também merece receber apoio.

Virgem — Rainha de Copas

Ilustração linear branca do signo de Virgem sobre fundo em degradê, do cinza na parte superior ao preto na parte inferior. O símbolo apresenta traços verticais alongados, conectados por curvas na parte superior, e termina em uma volta arredondada na extremidade direita. As linhas têm textura desgastada, com pequenas falhas e marcas que deixam o desenho semelhante a uma pintura feita com pincel.
O virginiano estará com a sensibilidade e a capacidade de compreensão ampliada (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” amplia a sensibilidade e a capacidade de compreensão, favorecendo relações mais acolhedoras. No amor, demonstrar sentimentos e ouvir a outra pessoa com atenção tenderá a fortalecer os vínculos e resolver pequenos desgastes. Na carreira, sua percepção emocional ajudará a lidar com situações delicadas e encontrar soluções criativas. A saúde pedirá cuidado com o equilíbrio emocional. Entre amigos, alguém poderá procurar seus conselhos, mas tente não absorver preocupações que não pertencem a você.

Libra — O Imperador

Ilustração linear branca do signo de Libra sobre fundo em degradê, do cinza na parte superior ao preto na parte inferior. O símbolo apresenta um arco semelhante a uma meia-lua voltada para cima, apoiado sobre uma linha horizontal. Abaixo, há duas linhas horizontais paralelas. Os traços são irregulares, com textura áspera e partes que parecem desgastadas.
O libriano deverá organizar as prioridades e estabelecer limites saudáveis nas relações (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “O Imperador” mostra um dia que exigirá firmeza, organização e responsabilidade. No amor, estabelecer limites saudáveis e conversar sobre expectativas poderá trazer mais segurança para a relação, especialmente se houver decisões importantes a serem tomadas. Na carreira, assumir o controle de projetos e organizar prioridades favorecerá resultados concretos. A saúde pedirá disciplina sem excesso de rigidez. Entre amigos, sua postura prática poderá ajudar a resolver situações; porém, evite querer controlar todas as decisões do grupo.

Escorpião — Valete de Paus

Ilustração linear branca do signo de Escorpião sobre fundo em degradê, do cinza na parte superior ao preto na parte inferior. O símbolo é formado por traços verticais unidos por curvas, com a extremidade direita prolongada em uma linha curvada que termina em uma pequena volta arredondada. O desenho tem aparência rústica, com pinceladas brancas irregulares e pequenas falhas nos contornos.
O escorpiano estará entusiasmado e com vontade de experimentar novidades (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “Valete de Paus” traz entusiasmo, curiosidade e vontade de experimentar novidades. No amor, uma mensagem inesperada ou um encontro poderá despertar interesse e movimentar a vida afetiva, especialmente se estiver aberto(a) a novas conexões. Na carreira, ideias criativas e oportunidades de aprendizado irão abrir caminhos. A saúde se beneficiará de atividades que tragam energia e disposição. Entre amigos, convites espontâneos e conversas animadas conseguirão transformar o dia em uma experiência mais leve.

Sagitário — O Hierofante

Ilustração linear branca do signo de Sagitário sobre fundo em degradê, do cinza na parte superior ao preto na parte inferior. O símbolo representa uma flecha diagonal apontada para o alto à direita, atravessada por outro traço diagonal que forma um cruzamento. A ponta da flecha é larga e triangular, e as linhas apresentam textura áspera, com pequenas marcas e falhas.
O sagitariano deverá valorizar os próprios princípios e buscar orientação antes de tomar decisões importantes (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” o(a) convida a valorizar seus princípios e buscar segurança nas decisões que precisa tomar. No amor, conversas sobre compromisso, confiança e planos poderão fortalecer a relação, especialmente se houver disposição para construir algo duradouro. Na carreira, seguir orientações de pessoas experientes ou investir em novos conhecimentos trará bons resultados. A saúde se beneficiará de uma rotina mais disciplinada. Entre amigos, alguém poderá procurar seus conselhos ou oferecer uma orientação importante para uma situação que você estará vivendo.

Capricórnio — 10 de Paus

Ilustração linear branca do signo de Capricórnio sobre fundo em degradê, do cinza na parte superior ao preto na parte inferior. O símbolo combina traços curvos e alongados, com uma haste vertical que se conecta a uma curva arredondada na extremidade direita. O desenho apresenta contornos irregulares, pequenas falhas e marcas que lembram pinceladas desgastadas.
O capricorniano deverá dividir responsabilidades e respeitar os próprios limites para evitar a sobrecarga (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “10 de Paus” mostra que você pode estar acumulando responsabilidades e tentando resolver mais coisas do que realmente consegue. No amor, cuidado para não permitir que o cansaço prejudique a convivência ou faça você assumir sozinho(a) o peso de uma relação. Na carreira, o excesso de tarefas exigirá organização e capacidade de delegar. A saúde pedirá atenção aos sinais de sobrecarga. Entre amigos, não tenha receio de pedir ajuda ou recusar convites quando precisar recuperar suas energias.

Aquário — O Mago

Ilustração linear branca do signo de Aquário sobre fundo em degradê, do cinza na parte superior ao preto na parte inferior. O símbolo é composto por duas linhas onduladas horizontais, posicionadas uma acima da outra. As curvas apresentam pequenas irregularidades e falhas nos contornos, criando um efeito de pincel sobre a superfície escura.
O aquariano terá um dia de criatividade e capacidade de transformar ideias em realidade (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “O Mago” traz iniciativa, criatividade e capacidade de transformar ideias em realidade. No amor, sua comunicação estará favorecida e uma conversa poderá abrir espaço para novas conexões ou renovar o entusiasmo de uma relação. Na carreira, habilidades pessoais e boas ideias irão render oportunidades. A saúde se beneficiará de atitudes práticas para melhorar a rotina. Entre amigos, sua criatividade tenderá a inspirar projetos, encontros e experiências diferentes, especialmente quando você assumir a iniciativa.

Peixes — 5 de Paus

Ilustração linear branca do signo de Peixes sobre fundo em degradê, do cinza na parte superior ao preto na parte inferior. O símbolo apresenta duas curvas opostas, voltadas para os lados, unidas por um traço horizontal central. As extremidades são alongadas e arqueadas, enquanto as linhas têm textura áspera e pequenos trechos falhados, semelhantes a pinceladas.
O pisciano deverá agir com paciência diante de divergências e evitar conflitos desnecessários (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “5 de Paus” revela que você poderá enfrentar pequenas disputas ou situações que exigirão mais paciência ao longo do dia. No amor, diferenças de opinião tenderão a provocar atritos, sendo importante evitar que conversas simples se transformem em competições. Na carreira, a concorrência irá aumentar e exigir criatividade para mostrar seu potencial. A saúde pedirá atenção ao estresse e à agitação. Entre amigos, procure não entrar em provocações e lembre-se de que nem toda divergência precisa ser resolvida imediatamente.

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