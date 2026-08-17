Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/08/2026

A segunda-feira trará uma mistura de satisfação, movimento, decisões e transformações. Algumas cartas do tarot sugerem conquistas e oportunidades concretas, enquanto outras pedem cuidado com a ansiedade, as expectativas e aquilo que precisa ser deixado para trás. A energia do dia favorecerá quem conseguir reconhecer os próprios desejos sem perder o equilíbrio e a clareza diante das escolhas.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 9 de Copas

O nativo de Áries sentirá satisfação e verá um desejo se aproximar da realização (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta “9 de Copas” traz satisfação, prazer e a possibilidade de ver um desejo se aproximar da realização. No amor, poderá haver encontros agradáveis e maior contentamento com a vida afetiva. Na carreira, uma conquista possivelmente trará a sensação de dever cumprido. Sua saúde se beneficiará de momentos de lazer e de tudo aquilo que promove bem-estar. Entre amigos, boas conversas e comemorações tornarão o dia ainda mais especial.

Touro — Cavaleiro de Espadas

O nativo de Touro precisará de agilidade para decidir e resolver pendências (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” acelera os acontecimentos e pede rapidez para tomar decisões e resolver pendências. No amor, uma conversa direta poderá esclarecer uma situação, mas evite falar no impulso. Na carreira, sua agilidade será importante para aproveitar oportunidades. Sua saúde pedirá atenção à ansiedade, ao estresse e ao excesso de atividades. Entre amigos, seja sincero(a), porém escolha as palavras com cuidado para não gerar conflitos.

Gêmeos — 9 de Espadas

O nativo de Gêmeos deverá cuidar das preocupações que estão ocupando espaço demais na mente (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta “9 de Espadas” alerta para preocupações que podem estar ocupando espaço demais na sua mente. No amor, evite criar cenários negativos antes de conversar e entender o que realmente acontece. Na carreira, não permita que o medo de errar paralise suas decisões. Sua saúde pedirá atenção especial ao descanso, ao sono e ao equilíbrio emocional. Entre amigos, falar com alguém de confiança poderá aliviar um peso que você vem carregando sozinho(a).

Câncer — Rainha de Ouros

O nativo de Câncer poderá viver um dia de estabilidade (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta “Rainha de Ouros” traz estabilidade, cuidado e uma postura prática diante das responsabilidades. No amor, gestos concretos de carinho fortalecerão os vínculos. Na carreira, organização e dedicação poderão render resultados consistentes. Sua saúde se beneficiará da atenção ao corpo, de uma alimentação equilibrada e de momentos de descanso. Entre amigos, sua presença acolhedora será valorizada por alguém que precisa de apoio ou de um conselho sensato.

Leão — A Temperança

O nativo de Leão precisará de equilíbrio, paciência e moderação para aproveitar as oportunidades (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta “A Temperança” pede equilíbrio, paciência e moderação para aproveitar melhor as oportunidades do dia. No amor, o diálogo tranquilo ajudará a resolver diferenças e a estreitar a relação. Na carreira, agir com calma permitirá encontrar soluções mais eficientes. Sua saúde melhorará quando você respeitar os próprios limites e evitar excessos. Entre amigos, sua capacidade de conciliar opiniões diferentes poderá preservar relações importantes.

Virgem — 6 de Ouros

O nativo de Virgem viverá trocas marcadas por reciprocidade e generosidade (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta “6 de Ouros” destaca reciprocidade, generosidade e equilíbrio nas trocas. No amor, oferecer carinho e também saber recebê-lo fortalecerá os vínculos. Na carreira, uma ajuda, parceria ou oportunidade poderá favorecer seus objetivos. Sua saúde pedirá equilíbrio entre cuidar dos outros e reservar tempo para si. Entre amigos, alguém possivelmente irá procurar o seu apoio, mas lembre-se de que relações saudáveis também permitem receber ajuda quando você precisa.

Libra — 7 de Copas

O nativo de Libra deverá analisar com cuidado as possibilidades antes de escolher um caminho (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta “7 de Copas” mostra muitas possibilidades, mas nem todas serão tão boas quanto parecem. No amor, evite idealizar pessoas ou situações sem conhecer suas reais intenções. Na carreira, analise cuidadosamente cada proposta antes de escolher um caminho. Sua saúde pedirá atenção ao excesso de pensamentos e à dificuldade de desacelerar. Entre amigos, observe atitudes antes de depositar confiança e evite conclusões precipitadas.

Escorpião — Ás de Ouros

O nativo de Escorpião poderá receber uma oportunidade concreta de crescimento e estabilidade (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” sugere uma oportunidade concreta de crescimento e estabilidade. No amor, uma relação ganhará bases mais seguras ou surgirá alguém com potencial para construir algo consistente. Na carreira, uma nova proposta poderá representar avanço financeiro ou profissional. Sua saúde será favorecida com a adoção de hábitos mais sustentáveis e organizados. Entre amigos, uma nova conexão poderá se transformar em uma parceria valiosa com o tempo.

Sagitário — A Morte

O nativo de Sagitário possivelmente viverá um encerramento que abrirá espaço para uma nova fase (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta “A Morte” indica encerramento, transformação e a necessidade de abrir espaço para uma nova fase. No amor, deixar para trás padrões desgastantes permitirá viver relações mais verdadeiras. Na carreira, uma mudança poderá conduzi-lo(a) a um caminho mais alinhado aos seus objetivos. Sua saúde pedirá renovação de hábitos e desapego do que prejudica o bem-estar. Entre amigos, algumas relações poderão mudar de forma, aproximando você de pessoas mais compatíveis com o seu momento atual.

Capricórnio — 6 de Paus

O nativo de Capricórnio poderá ter reconhecimento e uma nítida sensação de avanço (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” traz reconhecimento, vitória e uma sensação de avanço. No amor, você poderá perceber maior valorização e reciprocidade. Na carreira, seus esforços tenderão a ser reconhecidos e possivelmente resultarão em uma conquista importante. Sua saúde ganhará com autoestima e confiança, desde que você não ultrapasse os próprios limites. Entre amigos, elogios, comemorações e demonstrações de apoio deixarão o dia mais positivo.

Aquário — O Carro

O nativo de Aquário viverá um dia de movimento e terá determinação para superar obstáculos (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta “O Carro” indica movimento, determinação e capacidade de superar obstáculos. No amor, tomar uma atitude poderá tirar a relação da estagnação. Na carreira, foco e iniciativa favorecerão avanços importantes. Sua saúde se beneficiará do movimento e de uma rotina que canalize a sua energia de maneira equilibrada. Entre amigos, você poderá assumir a liderança em um plano ou projeto, mas lembre-se de considerar também as opiniões alheias.

Peixes — 5 de Copas

O nativo de Peixes deverá ter cuidado para não focar somente no que não saiu como o esperado (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta “5 de Copas” pede cuidado para não concentrar toda a atenção naquilo que não saiu como esperado. No amor, uma decepção poderá pesar, mas ainda haverá sentimentos e possibilidades para serem valorizados. Na carreira, um contratempo não deverá apagar tudo aquilo que foi conquistado. Sua saúde pedirá atenção ao emocional e momentos de acolhimento. Entre amigos, permita-se receber carinho e procure estar perto de quem ajuda você a recuperar o otimismo.