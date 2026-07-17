Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/07/2026

Esta sexta-feira convidará ao equilíbrio entre emoção e razão. Algumas cartas do tarot sugerem uma tendência a escolhas importantes e aprendizados, outras apontam sensibilidade e novos horizontes. O dia favorecerá a reflexão antes da ação, e a maturidade emocional será a principal ferramenta para superar desafios e aproveitar as oportunidades que surgirem.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Rainha de Copas

Os nativos de Áries poderão ter a intuição fortalecida e resolver situações delicadas com empatia (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Segundo a carta “Rainha de Copas”, sua sensibilidade e intuição estarão fortalecidas. No amor, a troca de carinho e compreensão aproximará ainda mais quem faz parte da sua vida. Na carreira, sua empatia ajudará a resolver situações delicadas com sabedoria. Sua saúde melhorará quando você respeitar suas emoções e encontrar momentos para descansar. Entre amigos, seu acolhimento fará toda a diferença para quem precisar de apoio.

Touro — 5 de Paus

Os nativos de Touro poderão transformar pequenos desafios em mais confiança e foco nos objetivos (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Conforme a carta “5 de Paus”, pequenos desafios poderão surgir, mas servirão para fortalecer sua confiança. No amor, diferenças de opinião exigirão diálogo e paciência para evitar conflitos desnecessários. Na carreira, a competitividade poderá ser positiva se você mantiver o foco em seus objetivos. Quanto à saúde, atente-se ao estresse e à necessidade de desacelerar. Entre amigos, será melhor deixar de lado as disputas por orgulho e valorizar a cooperação.

Gêmeos — 8 de Ouros

Os nativos de Gêmeos poderão ter a dedicação reconhecida por pessoas importantes no trabalho (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Segundo a carta “8 de Ouros”, o dia favorecerá a dedicação, o aprendizado e o aperfeiçoamento. No amor, pequenos gestos de cuidado fortalecerão a relação e demonstrarão comprometimento. Na carreira, seu empenho tenderá a ser reconhecido por pessoas importantes. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina organizada e reservar tempo para descansar. Entre amigos, boas parcerias e trocas de conhecimento serão bastante enriquecedoras.

Câncer — 7 de Copas

Os nativos de Câncer poderão ver diversas oportunidades surgirem e fazer escolhas conscientes (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Conforme a carta “7 de Copas”, será necessário cuidado com expectativas e ilusões. No amor, será importante diferenciar sonhos da realidade antes de tomar decisões. Na carreira, diversas oportunidades poderão surgir, exigindo escolhas conscientes. Sua saúde melhorará quando você organizar os pensamentos e evitar sobrecarregar a mente com preocupações. Entre amigos, tente ouvir conselhos sinceros em vez de agir por impulso.

Leão — 5 de Copas

Os nativos de Leão poderão abrir espaço para uma nova fase emocional ao olhar para frente (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

A carta “5 de Copas” convida a olhar para frente em vez de permanecer preso(a) ao que ficou para trás. No amor, uma decepção poderá ensinar lições importantes e abrir espaço para uma nova fase emocional. Na carreira, não permita que um contratempo faça você esquecer das oportunidades que continuam disponíveis. Sua saúde melhorará quando você acolher seus sentimentos sem alimentar tristeza por muito tempo. Entre amigos, quem realmente importa estará ao seu lado, oferecendo apoio.

Virgem — 5 de Espadas

Os nativos de Virgem tenderão a preservar boas amizades ao cultivar a diplomacia (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Conforme a carta “5 de Espadas”, a prudência será fundamental diante de discussões e disputas de ego. No amor, escolher o diálogo em vez da necessidade de vencer um argumento fortalecerá a relação. Na carreira, será melhor evitar conflitos desnecessários e concentrar sua energia em soluções práticas. Sua saúde pedirá atenção ao desgaste mental provocado por preocupações excessivas. Entre amigos, cultivar a diplomacia será o melhor caminho para preservar boas relações.

Libra — Cavaleiro de Copas

Os nativos de Libra poderão viver um dia de romantismo, boas notícias e novas conexões (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Segundo a carta “Cavaleiro de Copas”, o dia trará romantismo, boas notícias e abertura para novas conexões. No amor, declarações sinceras, reencontros ou convites especiais poderão aquecer o coração. Na carreira, sua habilidade de negociar e criar alianças favorecerá novos projetos. Sua saúde melhorará quando você encontrar espaço para atividades que tragam prazer e leveza. Entre amigos, encontros agradáveis tornarão o dia mais inspirador.

Escorpião — Os Enamorados

Os nativos de Escorpião tenderão a colher excelentes resultados por meio de boas parcerias (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Conforme a carta “Os Enamorados”, escolhas importantes e o fortalecimento dos vínculos afetivos estarão em destaque. No amor, o dia favorecerá decisões tomadas com o coração e baseadas na sinceridade. Na carreira, parcerias poderão gerar excelentes resultados. Sua saúde melhorará quando houver equilíbrio entre razão e emoção. Entre amigos, relações verdadeiras ganharão ainda mais força e confiança.

Sagitário — A Lua

Os nativos de Sagitário poderão superar inseguranças com diálogo e transparência (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Segundo a carta “A Lua”, será preciso atenção à intuição e cuidado com interpretações precipitadas. No amor, inseguranças poderão surgir, mas serão superadas com diálogo e transparência. Na carreira, agir apenas pela aparência das situações não será suficiente: reunir mais informações antes de decidir fará diferença. Sua saúde melhorará quando você desacelerar e cuidar da qualidade do sono. Entre amigos, siga sua percepção para identificar quem realmente merece sua confiança.

Capricórnio — Rei de Espadas

Os nativos de Capricórnio poderão ter na capacidade de análise um diferencial importante na carreira (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Conforme a carta “Rei de Espadas”, o dia favorecerá decisões racionais e postura estratégica. No amor, conversas maduras ajudarão a resolver pendências e fortalecerão a confiança. Na carreira, sua capacidade de análise será um diferencial importante. Sua saúde melhorará quando você organizar melhor a rotina e evitar excessos de cobrança. Entre amigos, seus conselhos serão valorizados pela clareza e objetividade.

Aquário — 3 de Paus

Os nativos de Aquário poderão ver projetos ganharem forma e receber propostas inesperadas (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Segundo a carta “3 de Paus”, o dia será de expansão, planejamento e novas oportunidades. No amor, pensar no futuro junto de quem ama fortalecerá os laços e despertará novos sonhos. Na carreira, projetos começarão a ganhar forma e poderão surgir propostas vindas de lugares inesperados. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma visão otimista e administrar melhor seu tempo. Entre amigos, novas conexões ampliarão seus horizontes.

Peixes — O Eremita

Os nativos de Peixes poderão tomar decisões mais conscientes por meio da reflexão (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Conforme a carta “O Eremita”, o dia será de introspecção e autoconhecimento. No amor, respeitar seu tempo e compreender seus sentimentos permitirá relações mais saudáveis. Na carreira, a reflexão o(a) ajudará a tomar decisões mais conscientes. Sua saúde melhorará quando você desacelerar e reservar momentos para cuidar de si. Entre amigos, mesmo mais reservado(a), você encontrará apoio nas pessoas que realmente compreendem sua essência.