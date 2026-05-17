Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/05/2026

O domingo trará uma energia voltada para decisões emocionais, amadurecimento e novos direcionamentos. Algumas cartas do tarot indicam conquistas, clareza e crescimento afetivo, enquanto outras pedem introspecção, desapego e mais cautela com emoções mal resolvidas. O dia favorecerá quem conseguir ouvir a própria verdade sem ignorar os sinais da vida.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Ás de Copas

O dia do ariano favorecerá recomeços emocionais, aproximações sinceras e abertura para viver sentimentos mais leves (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Segundo a carta “Ás de Copas”, o dia favorecerá recomeços emocionais, aproximações sinceras e abertura para viver sentimentos mais leves e verdadeiros. No amor, haverá espaço para conexões profundas e momentos de carinho inesperados. Na carreira, novas ideias e oportunidades poderão trazer mais motivação e criatividade. A saúde emocional melhorará quando você se permitir sentir sem tanto medo. Entre amigos e família, o clima será acolhedor e cheio de afeto.

Touro — Cavaleiro de Espadas

O dia será movimentado e poderá trazer decisões rápidas ao taurino (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” indica que o dia será movimentado e poderá trazer decisões rápidas, conversas importantes e certa impulsividade emocional. No amor, será preciso cuidado para não agir ou falar sem pensar, principalmente em momentos de irritação. Na carreira, sua mente estará mais acelerada, favorecendo soluções rápidas e posicionamentos firmes. A saúde pedirá atenção ao estresse e ao excesso de tensão mental. Entre amigos, será importante evitar discussões desnecessárias causadas por impulsividade.

Gêmeos — O Eremita

O geminiano poderá sentir necessidade de se afastar um pouco das cobranças externas para entender melhor suas emoções (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “O Eremita” indica que você poderá sentir necessidade de se afastar um pouco das cobranças externas para entender melhor suas emoções e prioridades. No amor, será um dia importante para refletir sobre o que realmente faz sentido para o seu coração. Na carreira, decisões mais estratégicas pedirão silêncio, observação e menos exposição. A saúde emocional melhorará quando você respeitar seus momentos de solitude. Entre amigos, você poderá preferir conexões mais profundas e verdadeiras.

Câncer — 2 de Paus

O dia do canceriano favorecerá planejamento e reflexões sobre o futuro (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Segundo a carta “2 de Paus”, o dia favorecerá planejamento e reflexões sobre o futuro, principalmente em assuntos afetivos e profissionais. No amor, será importante avaliar se a relação está alinhada aos seus planos e expectativas. Na carreira, oportunidades poderão surgir, mas exigirão coragem para sair da zona de conforto. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre sonhos e realidade. Entre amigos, conversas inspiradoras poderão abrir novos caminhos.

Leão — 6 de Paus

O dia favorecerá o reconhecimento, a autoestima e a sensação de vitória do leonino (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” mostra que o dia favorecerá reconhecimento, autoestima e sensação de vitória após um período de esforço intenso. No amor, você tenderá a se sentir mais valorizado e seguro emocionalmente. Na carreira, elogios, destaque ou boas notícias poderão fortalecer sua confiança. A saúde ganhará mais vitalidade e disposição física. Entre amigos e família, o clima será positivo, com apoio e celebração das suas conquistas.

Virgem — 7 de Paus

O virginiano poderá sentir necessidade de defender suas opiniões, sentimentos e limites (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “7 de Paus” indica que você poderá sentir necessidade de defender suas opiniões, sentimentos e limites diante de situações desgastantes. No amor, será importante evitar conflitos por orgulho ou excesso de cobrança. Na carreira, desafios poderão surgir, mas você terá força e inteligência para lidar com eles. A saúde pedirá atenção ao estresse acumulado e à dificuldade de relaxar. Entre amigos, será essencial escolher melhor quais batalhas realmente valem sua energia.

Libra — Ás de Espadas

O dia trará clareza e respostas importantes ao libriano (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Segundo a carta “Ás de Espadas”, o dia trará clareza, respostas importantes e possibilidade de resolver situações que estão confusas. No amor, conversas sinceras tenderão a trazer mais entendimento e maturidade emocional. Na carreira, decisões rápidas e ideias novas poderão abrir caminhos positivos. A saúde emocional melhorará quando você enfrentar a verdade em vez de evitar conflitos internos. Entre amigos, diálogos honestos serão fundamentais.

Escorpião — 5 de Copas

O escorpiano poderá sentir uma sensibilidade maior (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “5 de Copas” mostra que você poderá sentir uma sensibilidade maior e tendência a focar no que não saiu como esperado. No amor, mágoas antigas ou frustrações emocionais poderão voltar à tona. Na carreira, será importante olhar além dos problemas imediatos e enxergar oportunidades ao redor. A saúde emocional pedirá acolhimento e menos autocobrança. Entre amigos, alguém próximo poderá oferecer apoio, mesmo que você esteja mais fechado(a).

Sagitário — 8 de Copas

O dia do sagitariano favorecerá desapegos e decisões importantes (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Segundo a carta “8 de Copas”, o dia favorecerá desapegos e decisões importantes sobre situações que não fazem mais sentido emocionalmente. No amor, você poderá sentir necessidade de se afastar de relações desgastantes ou superficiais. Na carreira, o domingo pedirá coragem para buscar algo mais alinhado aos seus valores. A saúde melhorará quando você deixar de insistir no que apenas gera desgaste. Entre amigos, algumas conexões poderão naturalmente perder espaço.

Capricórnio — 2 de Espadas

O capricorniano poderá enfrentar dúvidas importantes e dificuldade para tomar decisões (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” mostra que você poderá enfrentar dúvidas importantes e dificuldade para tomar decisões, principalmente em assuntos emocionais e profissionais. No amor, evitar conversas necessárias tenderá apenas a prolongar desconfortos internos. Na carreira, confie mais na própria intuição antes de escolher novos caminhos. A saúde emocional pedirá menos racionalização e mais escuta dos sentimentos. Entre amigos, conversas sinceras poderão ajudar a clarear os pensamentos.

Aquário — A Imperatriz

O dia favorecerá a autoestima, o prazer, o crescimento e as conexões afetivas do aquariano (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Segundo a carta “A Imperatriz”, o dia favorecerá a autoestima, o prazer, o crescimento e as conexões afetivas mais leves e acolhedoras. No amor, haverá espaço para romantismo, carinho e fortalecimento emocional. Na carreira, sua criatividade e sensibilidade poderão abrir portas importantes. A saúde melhorará quando você se permitir desacelerar e cuidar mais do próprio corpo e das emoções. Entre amigos e família, o clima será harmonioso e cheio de afeto.

Peixes — Cavaleiro de Ouros

O dia favorecerá a estabilidade, a responsabilidade e a construção gradual dos objetivos do pisciano (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” mostra que o dia favorecerá estabilidade, responsabilidade e construção gradual dos seus objetivos. No amor, as relações tenderão a se fortalecer por meio de atitudes consistentes e segurança emocional. Na carreira, resultados positivos começarão a aparecer por meio do seu esforço e comprometimento. A saúde melhorará quando você mantiver uma rotina mais organizada e equilibrada. Entre amigos, você poderá preferir companhias mais tranquilas e verdadeiras.