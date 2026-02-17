Variedades

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/02/2026

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 17/02/26 07h06
O dia poderá mexer com o coração e as estruturas internas dos nativos (Imagem: Natalie magic | Shutterstock)
O dia poderá mexer com o coração e as estruturas internas dos nativos (Imagem: Natalie magic | Shutterstock)

A terça-feira trará uma energia emocional intensa. O tarot fala sobre desejos realizados, decisões adiadas, novos sentimentos e transformações profundas. Será um dia que poderá mexer com o coração — e com estruturas internas que não fazem mais sentido.

Abaixo, confira as previsões do tarot para os 12 signos!

Áries — 9 de Copas

Ilustração do signo de Áries, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
Algo poderá trazer alegria genuína ou a sensação de desejo atendido ao ariano (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

Realização e satisfação pessoal o(a) encontrarão, conforme a carta “9 de Copas”. Algo poderá trazer alegria genuína ou a sensação de desejo atendido. Aproveite o momento, mas evite excessos. A gratidão será o segredo para manter essa vibração.

Touro — 2 de Espadas

Ilustração do signo de Touro, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O taurino deverá olhar para uma situação com mais honestidade emocional (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” revela que talvez você esteja evitando uma decisão. O tarot mostra a necessidade de olhar para uma situação com mais honestidade emocional. Fingir que não vê não resolverá — escolha com serenidade.

Gêmeos — 2 de Paus

Ilustração do signo de Gêmeos, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
Uma escolha estratégica do geminiano poderá abrir novos caminhos (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “2 de Paus” indica que haverá planejamento e visão de futuro. Uma escolha estratégica poderá abrir novos caminhos. O dia favorecerá decisões relacionadas à expansão, viagens ou projetos pessoais.

Câncer — Rei de Paus

Ilustração do signo de Câncer, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O canceriano poderá assumir uma postura mais determinada, tomando iniciativas importantes (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

Autoconfiança e liderança estarão em destaque, conforme a carta “Rei de Paus”. Você poderá assumir uma postura mais determinada, tomando iniciativas importantes. Será dia de agir com coragem e acreditar no seu potencial.

Leão — Pajem de Copas

Ilustração do signo de Leão, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
Um convite, uma mensagem ou um gesto inesperado poderá tocar o coração do leonino (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

Segundo a carta “Pajem de Copas”, a sensibilidade estará à flor da pele. Um convite, uma mensagem ou um gesto inesperado poderá tocar o seu coração. Permita-se sentir, sem criar expectativas irreais.

Virgem — Cavaleiro de Paus

Ilustração do signo de Virgem, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O dia poderá trazer ao virginiano agitação ou vontade de mudar algo rapidamente (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Paus” indica que haverá movimento e impulsividade. O dia poderá trazer agitação ou vontade de mudar algo rapidamente. Atenção para não agir por impulso — pense antes de tomar decisões importantes.

Libra — 4 de Ouros

Ilustração do signo de Libra, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
O libriano deverá se desapegar para receber novas oportunidades (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

O apego pode estar bloqueando seu fluxo, conforme a carta “4 de Ouros”. O tarot alerta para o medo de perder algo — seja material ou emocional. Às vezes, é preciso soltar para que novas oportunidades surjam.

Escorpião — 4 de Copas

Ilustração do signo de Escorpião, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O escorpiano deverá tomar cuidado para não ignorar oportunidades (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “4 de Copas” mostra que a insatisfação ou o desinteresse poderão aparecer. Cuidado para não ignorar oportunidades por estar focado no que não deu certo. O universo poderá oferecer algo melhor.

Sagitário — Rainha de Ouros

Ilustração do signo de Sagitário, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
O dia do sagitariano favorecerá decisões práticas e atenção ao bem-estar (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “Rainha de Ouros” indica que haverá estabilidade, cuidado e prosperidade. O dia favorecerá decisões práticas e atenção ao bem-estar. Você poderá sentir mais segurança em relação ao dinheiro e às relações.

Capricórnio — 9 de Espadas

Ilustração do signo de Capricórnio, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O capricorniano deverá evitar alimentar pensamentos negativos (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

Segundo a carta “9 de Espadas”, preocupações e ansiedade pedirão atenção; evite alimentar pensamentos negativos. Muitas vezes, o medo é maior na mente do que na realidade. Respire e organize suas ideias.

Aquário — 2 de Copas

Ilustração do signo de Aquário, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
Amor, parceria ou reconciliação poderão marcar o dia do aquariano (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

Conexões importantes ganharão destaque, conforme a carta “2 de Copas”. Amor, parceria ou reconciliação poderão marcar o dia. O tarot fala de união verdadeira e troca sincera.

Peixes — A Morte

Ilustração do signo de Peixes, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
Um ciclo se encerrará na vida do pisciano para que outro comece (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “A Morte” indica que haverá transformação profunda. Um ciclo se encerrará para que outro comece. Apesar do nome forte, esse arcano fala de renovação e libertação. Confie no processo, pois algo novo nascerá.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google