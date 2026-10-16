Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/10/2026

Segundo o tarot, esta sexta-feira terá uma energia de decisões firmes, amadurecimento e busca por estabilidade. Enquanto alguns signos poderão encontrar oportunidades para fortalecer vínculos e conquistar resultados concretos, outros precisarão lidar com conflitos, inseguranças e situações que exigirão mais clareza.

As cartas também destacam o valor de agir com responsabilidade, confiar na própria intuição e reconhecer as pequenas vitórias. O segredo será equilibrar razão e emoção, sem permitir que o medo ou a pressa determinem os próximos passos.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — A Justiça

O nativo de Áries deverá agir com imparcialidade entre amigos (Imagem: Viktoriia Lapshyna | Shutterstock)

A carta “A Justiça” pede cuidado para tomar decisões com equilíbrio e responsabilidade, especialmente diante de situações que exigem posicionamento. No amor, conversas sobre reciprocidade e compromisso poderão ajudar a esclarecer expectativas e a fortalecer a relação. Na carreira, acordos, documentos e questões profissionais merecerão atenção aos detalhes. A saúde se beneficiará de uma rotina mais organizada e regular. Entre amigos, evite tomar partido antes de compreender todos os lados de uma história e procure agir com imparcialidade.

Touro — Ás de Espadas

O nativo de Touro terá a chance de resolver dúvidas por meio de uma conversa franca e direta (Imagem: Viktoriia Lapshyna | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” traz clareza de raciocínio e favorece decisões firmes. No amor, uma conversa franca poderá esclarecer dúvidas e ajudar a definir os próximos passos da relação, especialmente se algo vinha sendo adiado. Na carreira, novas ideias e informações abrirão oportunidades. A saúde pedirá atenção ao excesso de pensamentos e à necessidade de descanso mental. Entre amigos, sua sinceridade será importante, mas procure escolher bem as palavras para não transformar uma verdade legítima em um comentário duro.

Gêmeos — 7 de Espadas

O nativo de Gêmeos precisará de atenção redobrada às atitudes e informações ao seu redor (Imagem: Viktoriia Lapshyna | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” pede mais atenção às informações e às atitudes das pessoas ao seu redor. No amor, evite suposições e procure conversar com sinceridade antes de alimentar desconfianças ou de esconder aquilo que sente. Quanto à carreira, agir com estratégia e discrição poderá ser positivo, mas convém ter cautela com promessas pouco claras. A saúde exigirá cuidado com o desgaste mental. Entre amigos, preserve sua privacidade e não se envolva em comentários ou situações capazes de gerar mal-entendidos.

Câncer — 5 de Espadas

O nativo de Câncer tenderá a preservar a paz ao não transformar divergências em competições (Imagem: Viktoriia Lapshyna | Shutterstock)

A carta “5 de Espadas” mostra que você poderá precisar escolher entre insistir em uma discussão ou preservar a própria tranquilidade. No amor, diferenças de opinião poderão provocar desgaste, especialmente se houver dificuldade em reconhecer o ponto de vista do outro. Na carreira, evite disputas desnecessárias e concentre sua energia naquilo que realmente traz resultados. A saúde pedirá atenção ao estresse. Entre amigos, procure não alimentar provocações e lembre-se de que nem toda situação precisa ter um vencedor.

Leão — 6 de Copas

O nativo de Leão viverá um dia de carinho, nostalgia e possíveis reencontros afetivos (Imagem: Viktoriia Lapshyna | Shutterstock)

A carta “6 de Copas” traz uma energia de nostalgia, carinho e memórias afetivas. No amor, lembranças do passado poderão despertar sentimentos e até favorecer uma reaproximação, mas será importante observar se aquilo que retorna ainda faz sentido no presente. Na carreira, experiências anteriores ajudarão a encontrar soluções para desafios atuais. A saúde se beneficiará de atividades que proporcionem conforto e tranquilidade. Entre amigos, um reencontro ou uma conversa com alguém de longa data renderá boas emoções.

Virgem — A Sacerdotisa

O nativo de Virgem se beneficiará de momentos de silêncio e introspecção ao longo do dia (Imagem: Viktoriia Lapshyna | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” o(a) convida a confiar mais na própria intuição e a observar as situações antes de tomar decisões. No amor, sentimentos profundos poderão surgir, mas talvez seja melhor compreender as emoções antes de compartilhar tudo o que está pensando. Na carreira, agir com discrição e atenção aos detalhes ajudará a evitar problemas. A saúde pedirá momentos de silêncio e descanso interior. Entre amigos, procure ouvir mais do que falar e respeite a sua necessidade de recolhimento.

Libra — 5 de Ouros

O nativo de Libra encontrará acolhimento ao pedir ajuda em momentos de insegurança (Imagem: Viktoriia Lapshyna | Shutterstock)

A carta “5 de Ouros” mostra mais sensibilidade em situações que despertem insegurança ou a impressão de falta de amparo. No amor, evite interpretar momentos de distância como rejeição sem antes conversar e compreender o que está acontecendo. Quanto à carreira, preocupações financeiras ou profissionais poderão exigir reorganização. A saúde pedirá atenção ao cansaço e à necessidade de acolhimento. Entre amigos, não tenha receio de pedir ajuda, pois existem pessoas dispostas a oferecer apoio quando você permite essa aproximação.

Escorpião — Rei de Ouros

O nativo de Escorpião contará com experiência e organização para conquistar reconhecimento (Imagem: Viktoriia Lapshyna | Shutterstock)

A carta “Rei de Ouros” traz estabilidade, segurança e oportunidades de crescimento material. No amor, relações baseadas em confiança e atitudes consistentes ganharão destaque, favorecendo conversas sobre planos. Na carreira, sua experiência e capacidade de organização poderão render reconhecimento ou resultados financeiros positivos. A saúde se beneficiará de hábitos mais disciplinados. Entre amigos, sua postura prática será importante para aconselhar alguém que esteja enfrentando dificuldades.

Sagitário — Cavaleiro de Ouros

O nativo de Sagitário terá a chance de transformar projetos em conquistas com disciplina e constância (Imagem: Viktoriia Lapshyna | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” mostra potencial para conquistar resultados por meio da persistência e da organização. No amor, atitudes consistentes terão mais valor do que grandes declarações, favorecendo relações construídas com confiança e paciência. Na carreira, dedicação e planejamento ajudarão a transformar projetos em entregas concretas. A saúde se beneficiará de hábitos regulares e disciplina. Entre amigos, sua presença constante poderá ser importante para alguém que precise de apoio e segurança.

Capricórnio — 9 de Ouros

O nativo de Capricórnio viverá um clima de realização, independência e valorização pessoal (Imagem: Viktoriia Lapshyna | Shutterstock)

A carta “9 de Ouros” traz uma energia de realização, independência e valorização pessoal. No amor, será importante reconhecer o próprio mérito e buscar relações que respeitem a sua individualidade e as suas conquistas. Na carreira, resultados de esforços anteriores poderão gerar satisfação e até oportunidades financeiras. A saúde se beneficiará de instantes de autocuidado e prazer. Entre amigos, aproveite para celebrar pequenas vitórias e compartilhar bons momentos com quem torce verdadeiramente por você.

Aquário — 10 de Copas

O nativo de Aquário encontrará felicidade na companhia de quem desperta sentimentos verdadeiros (Imagem: Viktoriia Lapshyna | Shutterstock)

A carta “10 de Copas” favorece harmonia, felicidade e realização emocional. No amor, o dia será positivo para fortalecer a cumplicidade, demonstrar carinho e aproveitar a companhia de quem desperta sentimentos verdadeiros. Na carreira, um ambiente mais colaborativo trará satisfação. A saúde se beneficiará de momentos de tranquilidade e equilíbrio interior. Entre amigos, encontros e conversas agradáveis poderão proporcionar uma sensação especial de pertencimento e acolhimento.

Peixes — Cavaleiro de Espadas

O nativo de Peixes ganhará impulso para resolver pendências com agilidade e iniciativa (Imagem: Viktoriia Lapshyna | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” o(a) coloca em movimento e desperta a vontade de resolver pendências rapidamente. No amor, uma conversa direta poderá esclarecer situações importantes, mas tenha cuidado para não falar de maneira impulsiva e acabar provocando conflitos. Na carreira, agilidade e iniciativa favorecerão decisões. A saúde pedirá atenção à ansiedade e ao excesso de atividades. Entre amigos, evite respostas precipitadas e procure compreender o contexto antes de tirar conclusões.