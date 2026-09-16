Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/09/2026

Para esta quarta-feira, o tarot traz uma energia de movimento, escolhas, coragem e novas oportunidades. As cartas mostram um dia em que será importante saber diferenciar desejo de realidade, agir com confiança e não ter medo de tomar decisões. Enquanto alguns signos estarão mais protegidos e determinados, outros viverão momentos de espontaneidade, paixão ou renovação emocional. A mensagem geral será de avanço, mas sempre com atenção para não agir por impulso.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 7 de Copas

O ariano deverá organizar as prioridades para transformar sonhos em resultados (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “7 de Copas” mostra um dia cheio de possibilidades, mas também de dúvidas sobre qual caminho escolher. No amor, será preciso ter cuidado para não idealizar alguém ou criar expectativas sobre uma situação que ainda não está definida. Na carreira, várias ideias poderão surgir ao mesmo tempo, e organizar as prioridades será essencial para transformar sonhos em resultados. Na saúde, procure diminuir a ansiedade e manter os pés no chão. Entre amigos, nem toda promessa deverá ser levada ao pé da letra, então observe mais e conclua menos.

Touro — 7 de Paus

O taurino deverá confiar mais na própria capacidade (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “7 de Paus” indica um momento de firmeza e defesa daquilo em que você acredita e deseja conquistar. No amor, não aceite menos do que considera justo e deixe claros os seus limites, sem transformar a relação em uma disputa. Na carreira, será necessário sustentar suas ideias diante de opiniões contrárias e confiar mais na própria capacidade. Na saúde, evite gastar energia tentando provar algo para todo mundo. Entre amigos, selecione suas batalhas e não permita que comentários externos tirem sua tranquilidade.

Gêmeos — Cavaleiro de Paus

O geminiano deverá aproveitar a coragem para colocar projetos em prática (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Paus” chega trazendo entusiasmo, movimento e vontade de fazer tudo acontecer rapidamente. No amor, a energia favorecerá a paixão, a paquera e aproximações intensas, mas pede cuidado com atitudes impulsivas. Na carreira, aproveite a coragem para colocar projetos em prática e buscar novas oportunidades. Na saúde, canalize a energia em atividades que movimentem o corpo, lembrando de respeitar seus limites. Entre amigos, sua animação poderá contagiar o grupo e favorecer convites e encontros inesperados.

Câncer — 6 de Paus

O canceriano estará com a confiança mais forte e poderá melhorar as relações (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” anuncia reconhecimento e uma sensação gostosa de vitória depois de um período de esforço. No amor, sua confiança estará mais forte e isso melhorará a maneira como você se posiciona dentro de uma relação. Na carreira, elogios, resultados positivos ou uma boa notícia poderão confirmar que está no caminho certo. Na saúde, aproveite a disposição, mas sem deixar que a empolgação o(a) faça ultrapassar seus limites. Entre amigos, compartilhe suas conquistas com quem realmente torce por ti.

Leão — O Louco

O leonino deverá abandonar algumas certezas e se permitir viver com mais espontaneidade (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “O Louco” convida você a experimentar o novo, abandonar algumas certezas e se permitir viver com mais espontaneidade. No amor, uma aproximação inesperada despertará curiosidade e entusiasmo, mas evite criar planos antes de conhecer melhor a situação. Na carreira, uma ideia diferente ou uma oportunidade fora do habitual poderá abrir uma porta interessante. Na saúde, atividades prazerosas e mudanças na rotina renovarão sua energia. Entre amigos, aceite convites e esteja aberto(a) a experiências que renderão boas histórias.

Virgem — 3 de Copas

O virginiano terá um dia de alegria, encontros com energia de celebração (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “3 de Copas” traz alegria, encontros e uma energia de celebração que favorece especialmente as relações. No amor, momentos leves e descontraídos aproximarão você de alguém ou renovarão a conexão com quem já está ao seu lado. Na carreira, boas parcerias e a colaboração com colegas poderão facilitar resultados e trazer novas ideias. Na saúde, permita-se descansar e fazer coisas que realmente proporcionem prazer. Entre amigos, o dia será excelente para encontros, conversas e comemorações.

Libra — O Carro

O libriano tomará decisões que ajudarão sua vida a avançar (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “O Carro” o(a) coloca em movimento e mostra que terá mais força para assumir o controle de uma situação importante. No amor, uma decisão poderá tirar a relação da indefinição e levá-la a uma nova etapa. Na carreira, determinação e iniciativa serão fundamentais para alcançar uma meta ou aproveitar uma oportunidade. Na saúde, movimentar o corpo ajudará a liberar a tensão e recuperar a disposição. Entre amigos, você estará mais independente e poderá tomar a iniciativa para organizar encontros ou programas.

Escorpião — Ás de Copas

O escorpiano se abrirá para novas emoções e fortalecerá vínculos (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” abre espaço para renovação emocional, carinho e sentimentos que começam a florescer. No amor, o dia poderá trazer uma nova paixão, uma aproximação especial ou uma fase mais afetuosa em uma relação já existente. Na carreira, uma oportunidade surgirá justamente em algo que desperte prazer e identificação pessoal. Na saúde, cuide das emoções e permita-se receber aquilo que também oferece aos outros. Entre amigos, demonstrações sinceras de carinho fortalecerão vínculos importantes.

Sagitário — Ás de Espadas

O sagitariano deverá organizar a mente e não alimentar pensamentos repetitivos (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” traz clareza, decisões e a coragem necessária para encarar uma verdade de frente. No amor, uma conversa franca poderá colocar fim às dúvidas e ajudar você a entender melhor o que realmente deseja. Na carreira, novas ideias e soluções surgirão, favorecendo decisões importantes e projetos que exigem objetividade. Na saúde, procure organizar a mente e não alimentar pensamentos repetitivos. Entre amigos, a sinceridade será positiva, desde que escolha as palavras com cuidado.

Capricórnio — Rei de Espadas

O capricorniano estará com a capacidade análise fortalecida (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “Rei de Espadas” pede racionalidade, maturidade e uma postura firme diante das situações. No amor, evite deixar que emoções momentâneas determinem decisões importantes e busque conversar com clareza sobre o que espera de uma relação. Na carreira, sua capacidade de análise estará fortalecida, favorecendo negociações, planejamento e escolhas estratégicas. Na saúde, procure equilibrar a mente acelerada com momentos de descanso. Entre amigos, seja sincero(a), mas lembre-se de que firmeza não precisa significar frieza.

Aquário — Cavaleiro de Espadas

O aquariano estará disposto a correr atrás dos seus objetivos (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” traz rapidez, iniciativa e uma vontade intensa de resolver tudo de uma vez. No amor, será preciso ter cuidado com respostas impulsivas ou discussões que poderiam ser evitadas com um pouco mais de calma. Na carreira, você estará disposto(a) a correr atrás dos seus objetivos e poderá avançar rapidamente em uma questão que estava parada. Na saúde, desacelere quando perceber que a ansiedade está tomando conta do corpo. Entre amigos, pense antes de falar para que sua sinceridade não seja confundida com agressividade.

Peixes — 8 de Paus

O pisciano deverá estar preparado para agir diante de novas oportunidades (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)



A carta “8 de Paus” anuncia movimento acelerado, notícias e acontecimentos que podem destravar situações que estavam esperando por uma resposta. No amor, mensagens, encontros e aproximações poderão acontecer de maneira rápida, trazendo uma sensação gostosa de novidade. Na carreira, oportunidades e respostas tenderão a chegar com mais velocidade, então esteja preparado(a) para agir. Na saúde, aproveite a energia, mas cuide para não transformar o ritmo intenso em exaustão. Entre amigos, convites inesperados e muita comunicação poderão movimentar bastante o seu dia.