Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/08/2026

Para o domingo, o tarot traz uma energia de recomeços, descobertas e mudanças importantes. Algumas cartas favorecem encontros, criatividade e oportunidades, enquanto outras pedem atenção aos excessos, às dúvidas e às escolhas que poderão mudar o rumo dos acontecimentos. A melhor forma de aproveitar o momento será agir com consciência, sem perder a espontaneidade e a confiança na própria intuição.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Louco

O ariano deverá se abrir para experiências novas e deixar espaço para o inesperado (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

A carta “O Louco” convida você a se abrir para experiências novas e deixar um pouco de espaço para o inesperado. No amor, uma atitude espontânea poderá aproximar alguém ou renovar a relação. Na carreira, um caminho diferente poderá revelar uma oportunidade interessante. Sua saúde se beneficiará de mais movimento e leveza, mas será importante evitar atitudes impulsivas. Entre amigos, convites de última hora poderão render encontros divertidos e novas conexões.

Touro — 3 de Ouros

O trabalho em equipe poderá abrir portas e valorizar os talentos do taurino (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” favorece a colaboração, o reconhecimento e a construção de resultados consistentes. No amor, fazer planos em conjunto fortalecerá a relação. Na carreira, o trabalho em equipe poderá abrir portas e valorizar seus talentos. Sua saúde melhorará quando você dividir responsabilidades e evitar sobrecargas. Entre amigos, uma parceria ou um projeto em comum poderá aproximá-lo(a) ainda mais de alguém.

Gêmeos — Ás de Copas

O geminiano passará por uma renovação emocional e abertura para sentimentos positivos (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” traz renovação emocional e abertura para sentimentos positivos. No amor, um novo romance poderá surgir ou uma relação existente ganhará mais carinho e cumplicidade. Na carreira, uma ideia que despertará entusiasmo poderá renovar sua motivação. Sua saúde se beneficiará de momentos de prazer, descanso e bem-estar emocional. Entre amigos, demonstrações sinceras de afeto fortalecerão vínculos importantes.

Câncer — O Diabo

O canceriano deverá se atentar aos excessos e a situações que limitam sua liberdade (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

A carta “O Diabo” pede atenção aos excessos, às dependências e às situações que poderão limitar sua liberdade. No amor, será importante evitar ciúmes, controle ou vínculos baseados apenas em atração e necessidade. Na carreira, será preciso tomar cuidado para não deixar a ambição ultrapassar seus limites. Sua saúde pedirá cuidado a hábitos que podem prejudicar seu equilíbrio. Entre amigos, será importante observar relações que drenam sua energia e preservar sua autonomia.

Leão — O Julgamento

O leonino terá a oportunidade de aprender com experiências anteriores (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

A carta “O Julgamento” indica despertar, renovação e a oportunidade de aprender com experiências anteriores. No amor, uma conversa ou um reencontro poderá trazer respostas importantes. Na carreira, decisões do passado começarão a mostrar resultados e poderão indicar um novo caminho. Sua saúde melhorará quando você deixar para trás culpas e cobranças excessivas. Entre amigos, uma pessoa do passado poderá reaparecer e trazer uma nova perspectiva para a relação.

Virgem — Pajem de Copas

A criatividade do virginiano será importante para encontrar soluções diferentes no trabalho (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

A carta “Pajem de Copas” traz sensibilidade, mensagens agradáveis e pequenas surpresas emocionais. No amor, uma declaração ou aproximação poderá despertar sentimentos. Na carreira, sua criatividade será importante para encontrar soluções diferentes. Sua saúde pedirá mais leveza e espaço para atividades que tragam alegria. Entre amigos, uma conversa carinhosa ou um convite inesperado poderá deixar o dia especialmente agradável.

Libra — A Roda da Fortuna

O libriano passará por mudanças e acontecimentos inesperados (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

A carta “A Roda da Fortuna” anuncia mudanças e acontecimentos inesperados que poderão alterar o rumo dos próximos dias. No amor, uma surpresa poderá renovar a relação ou colocar alguém novo em seu caminho. Na carreira, uma oportunidade inesperada poderá favorecer seu crescimento. Sua saúde pedirá flexibilidade para acompanhar mudanças na rotina. Entre amigos, encontros por acaso e novas conexões poderão trazer boas surpresas.

Escorpião — Pajem de Ouros

O escorpiano poderá encontrar uma oportunidade importante para o futuro (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

A carta “Pajem de Ouros” favorece o aprendizado, as oportunidades e a construção gradual de algo promissor. No amor, uma relação poderá começar devagar, mas ganhar consistência com o tempo. Na carreira, uma proposta, um curso ou um projeto poderá representar uma porta importante para o futuro. Sua saúde se beneficiará de pequenos cuidados mantidos com disciplina. Entre amigos, alguém poderá apresentar uma ideia ou oportunidade que merecerá ser analisada.

Sagitário — A Imperatriz

O sagitariano estará com uma energia de crescimento (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” traz criatividade, abundância, magnetismo e uma energia de crescimento. No amor, carinho e sensualidade favorecerão aproximações e fortalecerão os vínculos. Na carreira, suas ideias poderão ganhar destaque e gerar resultados positivos. Sua saúde pedirá mais atenção ao corpo e aos momentos de prazer e descanso. Entre amigos, sua generosidade e alegria aproximarão pessoas queridas e tornarão o dia mais leve.

Capricórnio — 2 de Paus

O capricorniano deverá planejar os próximos passos antes de aproveitar novas oportunidades (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

A carta “2 de Paus” coloca o futuro em evidência e pede planejamento antes de dar o próximo passo. No amor, conversas sobre planos e objetivos poderão fortalecer a relação. Na carreira, será um bom dia para avaliar novas possibilidades de crescimento. Sua saúde melhorará quando você organizar melhor seu tempo e evitar o excesso de responsabilidades. Entre amigos, novas conexões poderão ampliar seus horizontes e apresentar oportunidades interessantes.

Aquário — 3 de Copas

O aquariano fortalecerá relações e viverá momentos leves ao lado de pessoas queridas (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

A carta “3 de Copas” favorece encontros, celebrações e momentos de descontração. No amor, a leveza e a diversão aproximarão o casal. Se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém em um ambiente social. Na carreira, a colaboração com colegas favorecerá bons resultados. Sua saúde se beneficiará de lazer e descanso. Entre amigos, reencontros, convites e boas conversas tornarão o dia especialmente agradável.

Peixes — 2 de Espadas

O pisciano deverá buscar clareza antes de tomar decisões importantes (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” indica indecisão e a necessidade de olhar com mais clareza para uma escolha importante. No amor, será importante não adiar conversas necessárias ou esconder sentimentos para preservar uma falsa tranquilidade. Na carreira, será necessário analisar cuidadosamente as opções antes de decidir. Sua saúde pedirá atenção à tensão provocada pela dificuldade de escolher. Entre amigos, ouvir opiniões poderá ajudar, mas será importante não permitir que outras pessoas decidam por você.