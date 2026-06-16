Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/06/2026

A terça-feira trará uma energia de transformação, movimento e abertura para novas oportunidades. As cartas do tarot mostram encerramentos importantes, mas também apontam para crescimento, criatividade e conquistas. Será um dia para confiar nas mudanças, valorizar o que foi aprendido e permitir que novos ciclos comecem.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada signo!

Áries — A Morte

O nativo de Áries viverá um dia de transformação profunda e encerramento de padrões antigos (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

Segundo a carta “A Morte”, o dia trará uma energia intensa de transformação e encerramento de antigos padrões. No amor, algo precisará ser renovado para a relação poder evoluir, seja deixando o passado para trás ou abrindo espaço para algo novo. Na carreira, mudanças poderão acontecer e trazer um caminho mais alinhado com seus objetivos. Sua saúde melhorará quando você liberar pesos emocionais acumulados. Entre amigos, algumas conexões poderão mudar, revelando quem realmente permanece ao seu lado.

Touro — 10 de Copas

O nativo de Touro terá um dia de harmonia, felicidade e fortalecimento dos laços afetivos (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

De acordo com a carta “10 de Copas”, o dia favorecerá harmonia, felicidade e fortalecimento dos laços afetivos. No amor, haverá energia de união, cumplicidade e desejo de construir algo mais sólido. Na carreira, o apoio de pessoas próximas poderá ajudar você a alcançar seus objetivos. Sua saúde emocional melhorará quando você valorizar momentos de alegria e segurança. Entre amigos e familiares, encontros e demonstrações de carinho ganharão destaque.

Gêmeos — Cavaleiro de Copas

O nativo de Gêmeos terá um dia marcado por romantismo, sensibilidade e novas experiências emocionais (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

Conforme a carta “Cavaleiro de Copas”, a energia do dia favorecerá romantismo, sensibilidade e novas experiências emocionais. No amor, mensagens, convites ou atitudes inesperadas poderão movimentar seu coração. Na carreira, sua criatividade e simpatia ajudarão em projetos e relações profissionais. Sua saúde melhorará quando você der espaço para sentimentos positivos e atividades que tragam prazer. Entre amigos, conversas inspiradoras e momentos leves serão favorecidos.

Câncer — O Mago

O nativo de Câncer contará com poder de ação e criatividade para transformar ideias em realidade (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

A carta “O Mago” traz poder de ação, criatividade e capacidade de transformar ideias em realidade. No amor, você terá mais iniciativa para demonstrar sentimentos e criar novas possibilidades na relação. Na carreira, sua habilidade de resolver problemas e começar projetos será um grande diferencial. Sua saúde melhorará quando você acreditar mais no próprio potencial e direcionar sua energia para coisas positivas. Entre amigos, sua presença poderá motivar e inspirar quem está ao redor.

Leão — Rei de Ouros

O nativo de Leão poderá conquistar mais maturidade e estabilidade (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

Segundo a carta “Rei de Ouros”, o dia favorecerá estabilidade, maturidade e construção de resultados duradouros. No amor, atitudes concretas e demonstrações de segurança terão mais valor do que promessas. Na carreira, sua competência poderá gerar reconhecimento, crescimento e novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina equilibrada e cuidar do corpo com constância. Entre amigos, sua energia transmitirá confiança e apoio.

Virgem — Pajem de Espadas

O nativo de Virgem terá um dia marcado por curiosidade, descobertas e necessidade de observar melhor as situações (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

De acordo com a carta “Pajem de Espadas”, o dia será marcado por curiosidade, descobertas e necessidade de observar melhor as situações. No amor, conversas importantes poderão trazer respostas e esclarecer sentimentos. Na carreira, sua atenção aos detalhes ajudará a aprender algo novo e tomar decisões mais inteligentes. Sua saúde pedirá cuidado com pensamentos acelerados e excesso de preocupações. Entre amigos, novidades e trocas de ideias movimentarão sua rotina.

Libra — 6 de Paus

O nativo de Libra viverá um dia de reconhecimento, vitórias e fortalecimento da autoestima (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” anuncia reconhecimento, vitórias e fortalecimento da autoestima. No amor, você tenderá a se sentir mais valorizado(a) e confiante para mostrar o que sente. Na carreira, esforços realizados anteriormente poderão trazer elogios e resultados positivos. Sua saúde emocional melhorará quando você reconhecer sua própria evolução. Entre amigos, sua presença será admirada e poderá inspirar outras pessoas.

Escorpião — Cavaleiro de Paus

O nativo de Escorpião sentirá a paixão se intensificar e terá iniciativa para aproveitar novas oportunidades (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

Conforme a carta “Cavaleiro de Paus”, o dia trará coragem, desejo de mudança e vontade de agir. No amor, a paixão poderá ganhar força e trazer mais intensidade para encontros e relações. Na carreira, sua iniciativa será importante para aproveitar oportunidades que surgirem. Sua saúde melhorará quando você encontrar formas produtivas de canalizar sua energia. Entre amigos, convites e novidades prometem movimentar a rotina.

Sagitário — 9 de Copas

O nativo de Sagitário viverá um dia de satisfação, prazer e sensação de realização pessoal (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

A carta “9 de Copas” favorece satisfação, prazer e sensação de realização pessoal. No amor, você poderá viver momentos de alegria e se sentir mais seguro(a) sobre seus sentimentos. Na carreira, resultados positivos poderão surgir e trazer uma sensação de dever cumprido. Sua saúde emocional melhorará quando você valorizar suas conquistas sem esquecer de cuidar de si. Entre amigos, o clima será leve, divertido e acolhedor.

Capricórnio — Pajem de Paus

O nativo de Capricórnio terá um dia repleto de novidades, criatividade e vontade de experimentar caminhos diferentes (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

Segundo a carta “Pajem de Paus”, o dia trará novidades, criatividade e vontade de experimentar caminhos diferentes. No amor, uma conversa ou encontro inesperado poderá despertar entusiasmo e novas emoções. Na carreira, ideias inovadoras poderão abrir portas e trazer motivação. Sua saúde melhorará quando você incluir mais movimento e diversão na rotina. Entre amigos, a terça-feira favorecerá novas experiências e conexões.

Aquário — A Imperatriz

O nativo de Aquário viverá um dia de crescimento, criatividade e valorização pessoal (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” traz crescimento, criatividade e valorização pessoal. No amor, sentimentos poderão florescer e relações tenderão a ganhar mais carinho e acolhimento. Na carreira, projetos criativos poderão se desenvolver e gerar bons resultados. Sua saúde melhorará quando você investir em autocuidado e em atividades que tragam prazer. Entre amigos, sua energia acolhedora aproximará pessoas e fortalecerá vínculos.

Peixes — Ás de Ouros

O nativo de Peixes viverá um dia de estabilidade no amor e crescimento profissional (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” indica novos começos, oportunidades e construção de algo mais seguro. No amor, uma nova fase poderá surgir, trazendo estabilidade e sensação de renovação. Na carreira, propostas ou ideias poderão abrir caminhos para crescimento material e profissional. Sua saúde melhorará quando você criar hábitos mais saudáveis e consistentes. Entre amigos, conexões confiáveis poderão trazer apoio e boas oportunidades.