Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/05/2026

O sábado trará uma energia de amadurecimento, equilíbrio emocional e construção de caminhos mais sólidos. Algumas cartas do tarot indicam crescimento, reconhecimento e harmonia, enquanto outras pedem atenção ao excesso de responsabilidades, dúvidas e necessidade de impor limites. O dia favorecerá quem conseguir alinhar emoção, razão e propósito.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — 8 de Ouros
Conforme a carta ”8 de Ouros”, o dia favorecerá foco, produtividade e crescimento gradual, principalmente na carreira e vida financeira. No amor, relações tenderão a se fortalecer por meio de atitudes consistentes e mais maduras. A saúde irá melhorar quando você encontrar equilíbrio entre trabalho e descanso, evitando exageros na rotina. Entre amigos, você poderá se aproximar de pessoas com objetivos parecidos com os seus. O tarot mostra evolução construída passo a passo.
Touro — A Imperatriz
A carta ”A Imperatriz” mostra que você estará mais conectado(a) com autoestima, prazer e bem-estar emocional. No amor, o dia favorecerá carinho, romantismo e relações mais acolhedoras. Na carreira, sua criatividade e sensibilidade poderão abrir oportunidades importantes. A saúde irá melhorar quando você se permitir desacelerar e cuidar mais de si. Entre amigos e família, o clima será leve, afetivo e cheio de trocas positivas.
Gêmeos — O Sol
De acordo com a carta ”O Sol”, será um dia de leveza, boas notícias e mais clareza sobre situações que vinham gerando dúvidas. No amor, haverá espaço para felicidade, aproximação e momentos sinceros. Na carreira, reconhecimento e oportunidades poderão trazer mais confiança e motivação. A saúde ganhará mais energia e disposição física. Entre amigos, o clima será divertido e harmonioso. O tarot mostra um sábado extremamente positivo e iluminado.
Câncer — Rei de Ouros
Conforme a carta ”Rei de Ouros”, o dia favorecerá estabilidade, segurança emocional e crescimento financeiro. No amor, você tenderá a buscar relações mais maduras, sólidas e confiáveis. Na carreira, decisões importantes poderão trazer resultados positivos a longo prazo. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre responsabilidades e descanso. Entre amigos e família, sua presença transmitirá acolhimento e segurança.
Leão — 10 de Paus
A carta ”10 de Paus” mostra que você poderá sentir um peso maior emocionalmente ou excesso de responsabilidades acumuladas. No amor, será importante dividir sentimentos e não tentar resolver tudo sozinho(a). Na carreira, o excesso de tarefas poderá gerar desgaste e necessidade de reorganizar prioridades. A saúde pedirá mais atenção ao cansaço físico e mental. Entre amigos, permita-se pedir ajuda em vez de carregar tudo em silêncio.
Virgem — A Temperança
De acordo com a carta ”A Temperança”, o dia favorecerá equilíbrio emocional, reconciliações e resolução gradual de problemas. No amor, conversas tranquilas tenderão a fortalecer vínculos e diminuir tensões. Na carreira, agir com calma será mais eficiente do que tentar controlar todos os detalhes. A saúde irá melhorar quando você respeitar seus limites e desacelerar a mente. Entre amigos, o clima será mais leve e acolhedor.
Libra — 7 de Paus
Conforme a carta ”7 de Paus”, você poderá sentir necessidade de defender seus sentimentos, ideias e espaço pessoal diante de algumas situações. No amor, será importante impor limites sem entrar em conflitos desnecessários. Na carreira, desafios poderão surgir, mas você terá força para lidar com eles. A saúde pedirá cuidado com tensão acumulada e excesso de cobrança. Entre amigos, evite desgastes por orgulho ou insistência em ter razão.
Escorpião — Os Enamorados
A carta ”Os Enamorados” mostra que o dia favorecerá conexões importantes, decisões afetivas e fortalecimento emocional nas relações. No amor, sentimentos tenderão a ficar mais intensos e sinceros. Na carreira, escolhas importantes poderão surgir e exigir mais clareza sobre seus objetivos. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre razão e emoção. Entre amigos, haverá espaço para trocas profundas e conversas significativas.
Sagitário — Rei de Copas
De acordo com a carta ”Rei de Copas”, você estará mais emocionalmente equilibrado(a) e sensível às necessidades das pessoas ao redor. No amor, o dia favorecerá maturidade emocional, acolhimento e diálogos sinceros. Na carreira, sua inteligência emocional poderá ajudar na resolução de conflitos e decisões importantes. A saúde irá melhorar quando você parar de reprimir sentimentos. Entre amigos e família, alguém poderá buscar seu apoio ou conselho.
Capricórnio — 6 de Ouros
Conforme a carta ”6 de Ouros”, o dia favorecerá equilíbrio nas relações, ajuda mútua e crescimento por meio de parcerias. No amor, haverá espaço para mais reciprocidade e compreensão emocional. Na carreira, trocas profissionais e apoio de outras pessoas poderão abrir portas importantes. A saúde melhorará quando você aprender a dividir responsabilidades. Entre amigos, o clima será de generosidade e conexão sincera.
Aquário — 7 de Copas
A carta ”7 de Copas” mostra que você poderá sentir dúvidas, excesso de pensamentos ou dificuldade para decidir entre diferentes caminhos. No amor, cuidado com idealizações e expectativas irreais. Na carreira, será importante manter foco para não dispersar energia em muitas possibilidades ao mesmo tempo. A saúde emocional pedirá mais aterramento e menos ansiedade. Entre amigos, tente ouvir mais sua intuição antes de absorver opiniões externas.
Peixes — A Sacerdotisa
De acordo com a carta ”A Sacerdotisa”, o dia favorecerá introspecção, espiritualidade e conexão profunda com a própria intuição. No amor, sentimentos poderão ficar mais intensos, mas você sentirá necessidade de observar mais antes de agir. Na carreira, será importante analisar situações com calma antes de tomar decisões importantes. A saúde emocional irá melhorar quando você respeitar seus momentos de silêncio e recolhimento. Entre amigos, alguém poderá procurar seu conselho ou sua escuta acolhedora.