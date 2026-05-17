Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/05/2026

O sábado trará uma energia de amadurecimento, equilíbrio emocional e construção de caminhos mais sólidos. Algumas cartas do tarot indicam crescimento, reconhecimento e harmonia, enquanto outras pedem atenção ao excesso de responsabilidades, dúvidas e necessidade de impor limites. O dia favorecerá quem conseguir alinhar emoção, razão e propósito.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 8 de Ouros

Para Áries, o dia favorecerá foco, produtividade e crescimento gradual, com avanços consistentes na carreira e na vida financeira (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Conforme a carta ”8 de Ouros”, o dia favorecerá foco, produtividade e crescimento gradual, principalmente na carreira e vida financeira. No amor, relações tenderão a se fortalecer por meio de atitudes consistentes e mais maduras. A saúde irá melhorar quando você encontrar equilíbrio entre trabalho e descanso, evitando exageros na rotina. Entre amigos, você poderá se aproximar de pessoas com objetivos parecidos com os seus. O tarot mostra evolução construída passo a passo.

Touro — A Imperatriz

Para Touro, o dia favorecerá autoestima, bem-estar emocional e criatividade, fortalecendo relações mais afetivas e oportunidades profissionais (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta ”A Imperatriz” mostra que você estará mais conectado(a) com autoestima, prazer e bem-estar emocional. No amor, o dia favorecerá carinho, romantismo e relações mais acolhedoras. Na carreira, sua criatividade e sensibilidade poderão abrir oportunidades importantes. A saúde irá melhorar quando você se permitir desacelerar e cuidar mais de si. Entre amigos e família, o clima será leve, afetivo e cheio de trocas positivas.

Gêmeos — O Sol

Gêmeos viverá um dia de leveza e clareza, com boas notícias, reconhecimento e mais confiança nas relações e na carreira (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

De acordo com a carta ”O Sol”, será um dia de leveza, boas notícias e mais clareza sobre situações que vinham gerando dúvidas. No amor, haverá espaço para felicidade, aproximação e momentos sinceros. Na carreira, reconhecimento e oportunidades poderão trazer mais confiança e motivação. A saúde ganhará mais energia e disposição física. Entre amigos, o clima será divertido e harmonioso. O tarot mostra um sábado extremamente positivo e iluminado.

Câncer — Rei de Ouros

Para Câncer, o dia favorecerá estabilidade e segurança emocional, impulsionando decisões maduras na vida financeira e afetiva (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Conforme a carta ”Rei de Ouros”, o dia favorecerá estabilidade, segurança emocional e crescimento financeiro. No amor, você tenderá a buscar relações mais maduras, sólidas e confiáveis. Na carreira, decisões importantes poderão trazer resultados positivos a longo prazo. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre responsabilidades e descanso. Entre amigos e família, sua presença transmitirá acolhimento e segurança.

Leão — 10 de Paus

Leão poderá sentir excesso de responsabilidades, sendo necessário reorganizar prioridades e buscar mais equilíbrio emocional e físico (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta ”10 de Paus” mostra que você poderá sentir um peso maior emocionalmente ou excesso de responsabilidades acumuladas. No amor, será importante dividir sentimentos e não tentar resolver tudo sozinho(a). Na carreira, o excesso de tarefas poderá gerar desgaste e necessidade de reorganizar prioridades. A saúde pedirá mais atenção ao cansaço físico e mental. Entre amigos, permita-se pedir ajuda em vez de carregar tudo em silêncio.

Virgem — A Temperança

Para Virgem, o dia favorecerá equilíbrio e resolução gradual de conflitos, com mais calma nas decisões e melhora no bem-estar emocional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

De acordo com a carta ”A Temperança”, o dia favorecerá equilíbrio emocional, reconciliações e resolução gradual de problemas. No amor, conversas tranquilas tenderão a fortalecer vínculos e diminuir tensões. Na carreira, agir com calma será mais eficiente do que tentar controlar todos os detalhes. A saúde irá melhorar quando você respeitar seus limites e desacelerar a mente. Entre amigos, o clima será mais leve e acolhedor.

Libra — 7 de Paus

Libra deverá manter o equilíbrio para evitar desgastes nas relações pessoais e profissionais (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Conforme a carta ”7 de Paus”, você poderá sentir necessidade de defender seus sentimentos, ideias e espaço pessoal diante de algumas situações. No amor, será importante impor limites sem entrar em conflitos desnecessários. Na carreira, desafios poderão surgir, mas você terá força para lidar com eles. A saúde pedirá cuidado com tensão acumulada e excesso de cobrança. Entre amigos, evite desgastes por orgulho ou insistência em ter razão.

Escorpião — Os Enamorados

Para Escorpião, o dia favorecerá decisões afetivas intensas e conexões profundas, com maior clareza emocional e equilíbrio entre razão e sentimento (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta ”Os Enamorados” mostra que o dia favorecerá conexões importantes, decisões afetivas e fortalecimento emocional nas relações. No amor, sentimentos tenderão a ficar mais intensos e sinceros. Na carreira, escolhas importantes poderão surgir e exigir mais clareza sobre seus objetivos. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre razão e emoção. Entre amigos, haverá espaço para trocas profundas e conversas significativas.

Sagitário — Rei de Copas

Sagitário viverá um dia de maturidade emocional, com mais empatia, diálogo e capacidade de apoiar pessoas ao redor (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

De acordo com a carta ”Rei de Copas”, você estará mais emocionalmente equilibrado(a) e sensível às necessidades das pessoas ao redor. No amor, o dia favorecerá maturidade emocional, acolhimento e diálogos sinceros. Na carreira, sua inteligência emocional poderá ajudar na resolução de conflitos e decisões importantes. A saúde irá melhorar quando você parar de reprimir sentimentos. Entre amigos e família, alguém poderá buscar seu apoio ou conselho.

Capricórnio — 6 de Ouros

Para Capricórnio, o dia favorecerá trocas equilibradas e parcerias produtivas, ampliando oportunidades na carreira e nas relações pessoais (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Conforme a carta ”6 de Ouros”, o dia favorecerá equilíbrio nas relações, ajuda mútua e crescimento por meio de parcerias. No amor, haverá espaço para mais reciprocidade e compreensão emocional. Na carreira, trocas profissionais e apoio de outras pessoas poderão abrir portas importantes. A saúde melhorará quando você aprender a dividir responsabilidades. Entre amigos, o clima será de generosidade e conexão sincera.

Aquário — 7 de Copas

Aquário poderá enfrentar dúvidas e dispersão mental, sendo importante manter o foco e evitar idealizações excessivas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta ”7 de Copas” mostra que você poderá sentir dúvidas, excesso de pensamentos ou dificuldade para decidir entre diferentes caminhos. No amor, cuidado com idealizações e expectativas irreais. Na carreira, será importante manter foco para não dispersar energia em muitas possibilidades ao mesmo tempo. A saúde emocional pedirá mais aterramento e menos ansiedade. Entre amigos, tente ouvir mais sua intuição antes de absorver opiniões externas.

Peixes — A Sacerdotisa

Para Peixes, o dia favorecerá introspecção e intuição aguçada, com decisões mais conscientes e necessidade de recolhimento emocional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

De acordo com a carta ”A Sacerdotisa”, o dia favorecerá introspecção, espiritualidade e conexão profunda com a própria intuição. No amor, sentimentos poderão ficar mais intensos, mas você sentirá necessidade de observar mais antes de agir. Na carreira, será importante analisar situações com calma antes de tomar decisões importantes. A saúde emocional irá melhorar quando você respeitar seus momentos de silêncio e recolhimento. Entre amigos, alguém poderá procurar seu conselho ou sua escuta acolhedora.