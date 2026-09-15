Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/09/2026

Para esta terça-feira, o tarot traz uma energia de conquistas, amadurecimento e novos movimentos. As cartas mostram que alguns signos estarão prontos para celebrar resultados, enquanto outros precisarão desacelerar, mudar de perspectiva ou reconhecer aquilo que já não faz mais sentido. Haverá também uma forte presença de magnetismo, prosperidade e clareza. O dia pedirá equilíbrio entre ação e reflexão para que cada escolha seja feita com mais consciência.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 4 de Paus

O ariano terá um dia de celebração, estabilidade e boas notícias (Imagem: Svitlana designer | Shutterstock)

A carta “4 de Paus” anuncia um dia de celebração, estabilidade e boas notícias, especialmente em situações que envolvem pessoas queridas. No amor, a energia favorecerá aproximações, momentos felizes e o fortalecimento de vínculos que trazem segurança. Na carreira, uma conquista ou etapa concluída poderá proporcionar a sensação de dever cumprido. Na saúde, será valioso aproveitar momentos de descanso e prazer, sem transformar a rotina em uma sequência de obrigações. Entre amigos, encontros e comemorações deixarão o dia ainda mais especial.

Touro — O Enforcado

O taurino precisará observar a carreira de outro ângulo e repensar a estratégia antes de seguir adiante (Imagem: Svitlana designer | Shutterstock)

A carta “O Enforcado” pede que você tenha paciência e aceite que algumas situações precisam de um tempo diferente do que gostaria. No amor, evite forçar respostas e permita que os sentimentos amadureçam naturalmente. Na carreira, talvez seja necessário pausar, observar de outro ângulo e repensar uma estratégia antes de seguir adiante. Na saúde, respeite os sinais do corpo e não queira resolver tudo ao mesmo tempo. Entre amigos, um certo afastamento poderá ser positivo para colocar as ideias em ordem e compreender melhor algumas relações.

Gêmeos — O Mundo

O geminiano passará por um encerramento de ciclo e a chegada de espaço para novos sonhos (Imagem: Svitlana designer | Shutterstock)

A carta “O Mundo” indica o encerramento de um ciclo e a chegada de uma sensação de realização que poderá abrir espaço para novos sonhos. No amor, uma relação alcançará maior maturidade ou você finalmente se sentirá pronto(a) para deixar uma história para trás e seguir em frente. Na carreira, haverá potencial para reconhecimento, conclusão de projetos e expansão. Na saúde, será possível perceber que não precisa mais carregar situações que já cumpriram seu propósito. Entre amigos, comemore suas conquistas com quem acompanhou sua trajetória.

Câncer — Cavaleiro de Ouros

O canceriano deverá manter o foco e continuar fazendo sua parte na carreira (Imagem: Svitlana designer | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” mostra um dia de constância, responsabilidade e construção de resultados sólidos. No amor, atitudes concretas terão mais valor do que grandes promessas, favorecendo relações que demonstram compromisso no cotidiano. Na carreira, mantenha o foco e continue fazendo sua parte, pois o crescimento acontecerá passo a passo. Na saúde, uma rotina organizada e hábitos simples contribuirão bastante para seu bem-estar. Entre amigos, valorize quem estiver presente de maneira consistente, mesmo sem fazer grandes demonstrações.

Leão — Rainha de Copas

O leonino estará com as emoções em evidência e deverá ouvir a própria intuição (Imagem: Svitlana designer | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” coloca as emoções em evidência e convida você a ouvir mais a própria intuição. No amor, sua sensibilidade estará aflorada e poderá favorecer momentos de intimidade, carinho e conexão verdadeira. Na carreira, será importante confiar na percepção que você terá das pessoas e das situações, especialmente quando algo parecer diferente do que está sendo dito. Na saúde, cuide do emocional e encontre espaço para descansar a mente. Entre amigos, sua capacidade de acolher aproximará você de quem precisar de uma palavra sincera.

Virgem — 3 de Paus

O virginiano poderá perceber que uma relação está avançando para uma nova etapa (Imagem: Svitlana designer | Shutterstock)

A carta “3 de Paus” traz expansão, planejamento e a expectativa de resultados que começam a se aproximar. No amor, você perceberá que uma relação está avançando para uma nova etapa ou sentirá vontade de ampliar seus horizontes afetivos. Na carreira, projetos, contatos e oportunidades futuras merecerão atenção, pois algo que está sendo construído agora poderá crescer bastante. Na saúde, mantenha uma visão de longo prazo e invista em hábitos que sustentem sua disposição. Entre amigos, novas conexões surgirão e ampliarão seu círculo social.

Libra — Rainha de Paus

O libriano estará com o magnetismo em alta e em posição de destaque (Imagem: Svitlana designer | Shutterstock)

A carta “Rainha de Paus” aumenta seu magnetismo e o(a) coloca em uma posição de destaque, confiança e poder de iniciativa. No amor, sua presença estará especialmente atraente, favorecendo paqueras, aproximações e momentos de maior paixão. Na carreira, não tenha medo de mostrar seu talento e assumir a liderança quando necessário. Na saúde, use sua energia a seu favor, mas evite exagerar tentando dar conta de tudo. Entre amigos, você poderá ser o centro das atenções e inspirar outras pessoas com sua segurança.

Escorpião — 10 de Paus

O escorpiano deverá organizar suas prioridades e aprender a delegar (Imagem: Svitlana designer | Shutterstock)

A carta “10 de Paus” sugere um dia em que o excesso de responsabilidades poderá pesar mais do que deveria. No amor, cuidado para não levar preocupações externas para dentro da relação ou acabar assumindo sozinho(a) aquilo que deveria ser dividido. Na carreira, organize prioridades e aprenda a delegar, pois carregar tudo nas costas comprometerá seu rendimento. A saúde pedirá descanso e atenção aos sinais de cansaço físico e emocional. Entre amigos, não hesite em dizer que precisa de espaço ou de ajuda quando se sentir sobrecarregado(a).

Sagitário — O Diabo

O sagitariano viverá emoções intensas, mas precisará manter seus limites e valores (Imagem: Svitlana designer | Shutterstock)

A carta “O Diabo” traz intensidade, desejo e uma energia poderosa, mas pede consciência diante de excessos e situações que podem prender você. No amor, a atração estará forte, porém será importante diferenciar paixão de dependência emocional ou relações que limitam sua liberdade. Na carreira, a ambição poderá impulsionar grandes resultados, desde que você não ultrapasse seus próprios valores para alcançar objetivos. Na saúde, cuidado com exageros e hábitos que funcionam como válvula de escape. Entre amigos, observe se existe reciprocidade ou se alguma relação está consumindo mais energia do que oferece.

Capricórnio — 8 de Copas

O capricorniano deverá cuidar das emoções para recuperar a energia e a disposição (Imagem: Svitlana designer | Shutterstock)

A carta “8 de Copas” mostra uma necessidade de se afastar emocionalmente daquilo que já não traz satisfação ou sentido. No amor, você perceberá que precisará deixar para trás uma situação que não corresponde mais ao que deseja viver. Na carreira, uma mudança de direção poderá assustá-lo(a) inicialmente, mas também aproximá-lo(a) de algo mais alinhado com seus objetivos. Na saúde, cuidar das emoções será fundamental para recuperar energia e disposição. Entre amigos, selecione melhor suas companhias e não permaneça em ambientes apenas por costume ou obrigação.

Aquário — O Sol

O aquariano aproveitará uma fase de alegria, confiança e reconhecimento (Imagem: Svitlana designer | Shutterstock)

A carta “O Sol” ilumina seu caminho e traz uma das energias mais positivas do tarot, favorecendo a alegria, a clareza e a confiança. No amor, o momento será excelente para viver relações mais leves, sinceras e cheias de entusiasmo. Na carreira, reconhecimento e boas oportunidades colocarão você em evidência, mostrando que seus esforços estão sendo percebidos. Na saúde, será importante aproveitar a vitalidade para fazer atividades que tragam prazer e disposição. Entre amigos, encontros, risadas e momentos espontâneos ajudarão a tornar o dia ainda mais especial.

Peixes — Pajem de Espadas

O pisciano ficará mais atento às informações ao redor e precisará evitar conclusões precipitadas (Imagem: Svitlana designer | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” traz curiosidade, atenção e uma vontade maior de entender o que está acontecendo ao seu redor. No amor, observe atitudes e converse com clareza antes de tirar conclusões precipitadas. Na carreira, novas informações poderão chegar e ajudar você a tomar uma decisão ou iniciar um projeto, então será importante se manter atento(a) às oportunidades. Na saúde, procure desacelerar a mente e afastar o excesso de preocupação. Entre amigos, tenha cuidado com comentários impulsivos e informações que ainda não foram confirmadas.