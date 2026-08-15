Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/08/2026

Para o sábado, tarot traz uma energia de movimento, encerramentos e novas perspectivas. Algumas cartas indicam conquistas e clareza para tomar decisões, enquanto outras pedem paciência, afastamento e momentos de recolhimento. A mensagem é seguir em frente sem ignorar os sinais do corpo, das emoções e das relações ao redor.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Carro

O ariano avançará com determinação e poderá conquistar bons resultados (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “O Carro” indica um dia de movimento, determinação e conquistas, favorecendo o controle da própria trajetória. No amor, tomar a iniciativa poderá aproximá-lo(a) de alguém ou renovar a relação. Na carreira, sua força de vontade ajudará a superar obstáculos e avançar em projetos. A saúde pedirá movimento, mas sem ultrapassar seus limites. Entre amigos, sua liderança será valorizada, especialmente em planos e decisões coletivas.

Touro — 5 de Paus

O taurino poderá usar os desafios como impulso para mostrar seu potencial e fortalecer sua confiança (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “5 de Paus” aponta para divergências e situações competitivas que exigirão jogo de cintura. No amor, pequenas discussões poderão surgir por diferenças de opinião. Na carreira, a concorrência servirá como estímulo para mostrar seu potencial. Sua saúde pedirá atenção ao estresse e à irritação acumulada. Entre amigos, evite transformar brincadeiras ou opiniões diferentes em conflitos desnecessários.

Gêmeos — 8 de Copas

O geminiano encontrará coragem para deixar para trás o que não faz mais sentido e abrir espaço para novas experiências (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “8 de Copas” mostra que chegou o dia de se afastar emocionalmente daquilo que não traz satisfação. No amor, deixar para trás relações ou padrões desgastantes abrirá espaço para experiências mais verdadeiras. Na carreira, uma mudança de direção poderá ser necessária para encontrar mais realização. Sua saúde melhorará quando você reduzir o peso emocional que vem carregando. Entre amigos, talvez seja importante se afastar de ambientes que não combinam com sua fase atual.

Câncer — A Temperança

O canceriano viverá um dia de equilíbrio, favorecendo os relacionamentos e a carreira (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “A Temperança” revela equilíbrio, paciência e uma energia de harmonização. No amor, o diálogo tranquilo ajudará a fortalecer os vínculos e resolver diferenças. Na carreira, agir com calma permitirá encontrar soluções melhores. Sua saúde se beneficiará de uma rotina equilibrada, com atenção ao descanso e ao bem-estar emocional. Entre amigos, sua capacidade de conciliar opiniões será importante para manter o ambiente leve e acolhedor.

Leão — 6 de Paus

O leonino viverá um dia de reconhecimento, valorização e confiança diante das próprias conquistas (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” anuncia reconhecimento, vitória e aumento da confiança. No amor, você poderá perceber maior valorização e reciprocidade. Na carreira, seus esforços tenderão a ser reconhecidos e poderão trazer uma conquista importante. Sua saúde ganhará força quando você mantiver uma postura positiva, mas sem deixar de respeitar seus limites. Entre amigos, comemorações e elogios poderão marcar um dia especialmente agradável.

Virgem — Ás de Espadas

O virginiano terá mais clareza para tomar decisões, solucionar pendências e encontrar novas estratégias (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” indica clareza, decisões e novas ideias para resolver questões pendentes. No amor, uma conversa franca poderá colocar fim a dúvidas e trazer mais segurança. Na carreira, uma decisão inteligente ou uma nova estratégia poderá abrir portas. Sua saúde pedirá cuidado com o excesso de pensamentos e a tensão mental. Entre amigos, falar com sinceridade será importante, mas procure manter a delicadeza para não criar mal-entendidos.

Libra — 10 de Espadas

O libriano poderá encerrar uma fase desgastante e dar início a um período mais leve e cheio de possibilidades (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” representa o encerramento de uma situação desgastante e a oportunidade de começar novamente. No amor, deixar uma mágoa ou história do passado para trás será essencial para recuperar a leveza. Na carreira, um ciclo poderá chegar ao fim para dar lugar a novas possibilidades. Sua saúde pedirá descanso e recuperação das energias. Entre amigos, não force a permanência de relações que demonstraram não fazer mais sentido para você.

Escorpião — 3 de Ouros

O escorpiano contará com boas parcerias e poderá alcançar resultados importantes por meio da colaboração (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” favorece colaboração, reconhecimento e construção conjunta. No amor, fazer planos em parceria fortalecerá a relação. Na carreira, trabalhar em equipe poderá trazer resultados melhores do que tentar resolver tudo sozinho(a). Sua saúde se beneficiará de uma rotina organizada e da divisão equilibrada das responsabilidades. Entre amigos, uma pessoa próxima poderá contribuir com uma ideia ou ajuda importante para um projeto.

Sagitário — O Louco

O sagitariano poderá viver experiências divertidas e descobrir oportunidades inesperadas (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “O Louco” o(a) convida a experimentar o novo e se permitir sair da zona de conforto. No amor, uma atitude espontânea poderá trazer uma surpresa agradável. Na carreira, um caminho diferente poderá revelar oportunidades que você ainda não havia considerado. Sua saúde pedirá mais leveza, movimento e momentos de diversão. Entre amigos, convites inesperados poderão render experiências divertidas e até aproximá-lo(a) de novas pessoas.

Capricórnio — Rainha de Ouros

O capricorniano encontrará estabilidade ao agir com organização, responsabilidade e cuidado com o que é importante (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “A Rainha de Ouros” indica estabilidade, cuidado e uma postura prática diante da vida. No amor, demonstrações concretas de carinho fortalecerão os vínculos. Na carreira, organização e responsabilidade favorecerão resultados sólidos. Sua saúde pedirá atenção ao corpo, à alimentação e ao equilíbrio entre trabalho e descanso. Entre amigos, sua presença acolhedora será valorizada, especialmente por quem precisar de apoio ou orientação.

Aquário — A Sacerdotisa

O aquariano confiará mais na própria intuição e poderá perceber detalhes importantes antes de tomar decisões (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” pede silêncio, observação e confiança na própria intuição. No amor, nem tudo precisará ser resolvido imediatamente, e observar as atitudes será mais importante do que buscar respostas rápidas. Na carreira, manter planos em discrição e analisar os próximos passos poderá ser estratégico. Sua saúde pedirá descanso mental e momentos de recolhimento. Entre amigos, uma percepção intuitiva poderá ajudá-lo(a) a entender melhor uma situação.

Peixes — 4 de Espadas

O pisciano terá a oportunidade de desacelerar, recuperar as energias e aproveitar momentos tranquilos ao lado de pessoas queridas (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “4 de Espadas” indica necessidade de pausa, recuperação e descanso. No amor, um pouco de espaço poderá ajudar a reorganizar sentimentos e evitar discussões desnecessárias. Na carreira, será melhor não assumir mais responsabilidades do que consegue administrar. Sua saúde pedirá atenção especial ao sono, ao cansaço e à recuperação das energias. Entre amigos, prefira programas tranquilos e aproveite o dia para estar perto de quem respeita seu momento.