Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/06/2026

A segunda-feira trará uma energia de construção, cura emocional e novas perspectivas. As cartas do tarot mostram um dia para reconhecer oportunidades, abandonar frustrações antigas e confiar mais no próprio caminho. O equilíbrio entre ação e intuição será essencial para transformar planos em resultados.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada signo!

Áries — 3 de Ouros

O ariano fortalecerá conquistas ao trabalhar em equipe (Imagem: Lemon Workshop Design | Shutterstock)

Conforme a carta “3 de Ouros”, o dia favorecerá parcerias, aprendizados e crescimento por meio da colaboração. No amor, a troca e o diálogo serão fundamentais para fortalecer vínculos e construir algo mais sólido. Na carreira, seu esforço poderá ser reconhecido quando você trabalhar em conjunto e mostrar seus talentos. Sua saúde melhorará quando você dividir responsabilidades e evitar carregar tudo sozinho(a). Entre amigos, conexões baseadas em respeito e apoio ganharão destaque.

Touro — 4 de Copas

O taurino perceberá oportunidades que antes passavam despercebidas (Imagem: Lemon Workshop Design | Shutterstock)

A carta “4 de Copas” indica um dia de reflexão e necessidade de observar melhor as oportunidades ao redor. No amor, você estará mais fechado(a) emocionalmente, mas será importante não deixar boas possibilidades passarem despercebidas. Na carreira, uma chance poderá surgir de forma discreta e exigir mais atenção. Sua saúde emocional melhorará quando você sair da rotina e buscar novas inspirações. Entre amigos, permita-se receber carinho e convites sem se isolar.

Gêmeos — 2 de Paus

O geminiano deverá direcionar a energia para objetivos que façam sentido (Imagem: Lemon Workshop Design | Shutterstock)

Segundo a carta “2 de Paus”, a energia do dia favorecerá planejamento e decisões sobre os próximos passos. No amor, você poderá começar a pensar mais seriamente sobre o futuro de uma relação ou sobre o que realmente deseja viver. Na carreira, novas ideias e caminhos começarão a surgir, pedindo estratégia e confiança. Sua saúde melhorará quando você direcionar sua energia para objetivos que façam sentido. Entre amigos, conversas sobre sonhos e projetos poderão trazer motivação.

Câncer — Pajem de Espadas

O canceriano encontrará respostas importantes por meio do diálogo (Imagem: Lemon Workshop Design | Shutterstock)

Conforme a carta “Pajem de Espadas”, o dia será marcado por curiosidade, observação e necessidade de entender melhor algumas situações. No amor, conversas importantes poderão revelar sentimentos ou esclarecer dúvidas antigas. Na carreira, sua atenção aos detalhes ajudará a encontrar soluções e aprender algo novo. Sua saúde pedirá cuidado com pensamentos acelerados e excesso de preocupação. Entre amigos, informações e novidades poderão movimentar sua rotina.

Leão — Ás de Copas

O leonino viverá um dia de maior abertura emocional (Imagem: Lemon Workshop Design | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” traz renovação emocional, abertura do coração e novas possibilidades. No amor, sentimentos poderão florescer e trazer uma fase mais leve e cheia de conexão. Na carreira, sua criatividade e sensibilidade poderão abrir portas para projetos inspiradores. Sua saúde melhorará quando você cuidar das emoções e se permitir viver momentos prazerosos. Entre amigos, demonstrações de carinho e encontros especiais serão favorecidos.

Virgem — 5 de Copas

O virginiano recuperará a confiança ao valorizar as próprias conquistas (Imagem: Lemon Workshop Design | Shutterstock)

A carta “5 de Copas” convida a olhar para as perdas sem esquecer tudo o que ainda permanece de positivo. No amor, mágoas antigas poderão vir à tona, mas também poderão ser transformadas por meio do diálogo e da compreensão. Na carreira, pequenos obstáculos não deverão apagar suas conquistas e aprendizados. Sua saúde emocional melhorará quando você evitar focar apenas o que faltou. Entre amigos, alguém poderá ajudar você a recuperar a confiança e o otimismo.

Libra — A Estrela

O libriano verá seus sonhos ganharem forma aos poucos (Imagem: Lemon Workshop Design | Shutterstock)

A carta “A Estrela” traz esperança, cura e renovação da fé no futuro. No amor, momentos de conexão verdadeira poderão surgir e trazer mais leveza para o coração. Na carreira, seus sonhos começarão a ganhar forma por meio de inspiração e persistência. Sua saúde melhorará quando você cultivar pensamentos positivos e respeitar seu próprio processo. Entre amigos, sua energia será acolhedora e poderá aproximar pessoas especiais.

Escorpião — A Imperatriz

O escorpiano colherá bons resultados ao investir em si (Imagem: Lemon Workshop Design | Shutterstock)

Segundo a carta “A Imperatriz”, o dia favorecerá o crescimento, a criatividade e a valorização pessoal. No amor, haverá uma energia de carinho, atração e fortalecimento dos sentimentos. Na carreira, projetos criativos poderão florescer e trazer resultados importantes. Sua saúde melhorará quando você investir em autocuidado e em atividades que nutram seu bem-estar. Entre amigos, sua presença será acolhedora e poderá fortalecer laços.

Sagitário — A Sacerdotisa

O sagitariano deverá confiar mais na própria intuição (Imagem: Lemon Workshop Design | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” pede silêncio interior, observação e confiança na própria intuição. No amor, nem tudo precisará ser revelado imediatamente; algumas respostas virão com o tempo. Na carreira, analisar antes de agir o(a) ajudará a tomar decisões mais certeiras. Sua saúde emocional melhorará quando você respeitar seus momentos de recolhimento. Entre amigos, será importante observar mais as atitudes do que apenas as palavras.

Capricórnio — 8 de Paus

O capricorniano receberá convites que movimentarão sua rotina (Imagem: Lemon Workshop Design | Shutterstock)

A carta “8 de Paus” mostra que a energia do dia trará movimento, rapidez e acontecimentos que começarão a destravar. No amor, mensagens, encontros ou conversas poderão acelerar uma situação que estava parada. Na carreira, oportunidades poderão surgir de forma inesperada e exigir respostas rápidas. Sua saúde melhorará quando você encontrar formas positivas de canalizar sua energia. Entre amigos, novidades e convites poderão movimentar bastante sua rotina.

Aquário — 6 de Paus

O aquariano receberá reconhecimento pelos esforços realizados (Imagem: Lemon Workshop Design | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” indica reconhecimento, conquistas e fortalecimento da autoestima. No amor, você tenderá a se sentir mais valorizado(a) e confiante para demonstrar seus sentimentos. Na carreira, esforços anteriores poderão trazer elogios, resultados e novas oportunidades. Sua saúde emocional melhorará quando você reconhecer sua própria evolução. Entre amigos, sua presença será admirada e poderá inspirar outras pessoas.

Peixes — 8 de Espadas

O pisciano deverá superar inseguranças para enxergar novos caminhos (Imagem: Lemon Workshop Design | Shutterstock)

Segundo a carta “8 de Espadas”, o dia pedirá atenção aos pensamentos que limitam sua confiança e impedem novos movimentos. No amor, inseguranças poderão criar barreiras, então será importante conversar e expressar o que sente. Na carreira, evite subestimar suas capacidades ou acreditar que não existem alternativas. Sua saúde emocional melhorará quando você questionar medos antigos e buscar novas perspectivas. Entre amigos, compartilhar suas dúvidas poderá trazer acolhimento e novas soluções.