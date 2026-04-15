Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

A quarta-feira trará uma energia de ação, oportunidades e necessidade de escolhas conscientes. Algumas cartas do tarot indicam crescimento, prosperidade e movimento, enquanto outras pedem atenção a dúvidas, excesso de responsabilidades e ilusões. O dia pedirá equilíbrio entre impulso e estratégia.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Cavaleiro de Paus

O dia do ariano favorecerá iniciativas e mudanças (Imagem: Mr Aesthetics | Shutterstock)

Energia, entusiasmo e vontade de agir marcarão o dia, conforme a carta “Cavaleiro de Paus”. A quarta-feira favorecerá iniciativas e mudanças, mas pedirá cuidado com a impulsividade.

Touro — O Mago

O taurino terá tudo o que precisa para iniciar algo importante (Imagem: Mr Aesthetics | Shutterstock)

A carta “O Mago” indica que haverá poder de realização. Você terá tudo o que precisa para iniciar algo importante. Será um bom dia para agir.

Gêmeos — A Estrela

O dia trará leveza, fé e confiança no futuro ao geminiano (Imagem: Mr Aesthetics | Shutterstock)

Esperança e renovação estarão em destaque, conforme a carta “A Estrela”. A quarta-feira trará leveza, fé e confiança no futuro. Será importante acreditar no processo.

Câncer — 2 de Espadas

O canceriano precisará encarar uma situação que pode estar evitando (Imagem: Mr Aesthetics | Shutterstock)

Poderá haver dificuldade em decidir. A carta “2 de Espadas” indica a necessidade de encarar uma situação que você pode estar evitando.

Leão — 6 de Ouros

O dia favorecerá a ajuda mútua, a generosidade e as relações mais justas do leonino (Imagem: Mr Aesthetics | Shutterstock)

A carta “6 de Ouros” indica que haverá equilíbrio nas trocas. O dia favorecerá a ajuda mútua, a generosidade e as relações mais justas.

Virgem — 9 de Ouros

O dia favorecerá a satisfação pessoal e a valorização do que o virginiano construiu (Imagem: Mr Aesthetics | Shutterstock)

Independência e realização estarão em evidência, conforme a carta “9 de Ouros”. O dia favorecerá a satisfação pessoal e a valorização do que você construiu.

Libra — A Justiça

O dia do libriano pedirá responsabilidade e clareza nas escolhas (Imagem: Mr Aesthetics | Shutterstock)

A carta “A Justiça” indica que haverá decisões importantes e necessidade de equilíbrio. O dia pedirá responsabilidade e clareza nas escolhas.

Escorpião — 10 de Paus

O escorpiano precisará avaliar o que realmente precisa carregar (Imagem: Mr Aesthetics | Shutterstock)

A carta “10 de Paus” mostra que será necessário cuidado com a sobrecarga. Você pode estar acumulando responsabilidades em excesso. Será importante avaliar o que realmente precisa carregar.

Sagitário — 7 de Ouros

O dia pedirá ao sagitariano análise dos resultados antes de novas decisões (Imagem: Mr Aesthetics | Shutterstock)

O dia exigirá paciência e avaliação, conforme a carta “7 de Ouros”. A quarta-feira pedirá análise dos resultados antes de novas decisões.

Capricórnio — 7 de Copas

O capricorniano deverá ter foco e clareza para evitar ilusões (Imagem: Mr Aesthetics | Shutterstock)

Muitas opções poderão gerar confusão. A carta “7 de Copas” pede foco e clareza para evitar ilusões.

Aquário — Ás de Ouros

O dia do aquariano favorecerá o crescimento financeiro e novos projetos (Imagem: Mr Aesthetics | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” indica que surgirá uma nova oportunidade no campo material. O dia favorecerá o crescimento financeiro e novos projetos.

Peixes — 8 de Ouros

O dia trará crescimento ao pisciano por meio do esforço e do aperfeiçoamento (Imagem: Mr Aesthetics | Shutterstock)

Foco e dedicação marcarão o dia, conforme a carta “8 de Ouros”. A quarta-feira trará crescimento por meio do esforço e do aperfeiçoamento.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.