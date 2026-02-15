Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/02/2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O domingo chegará com uma energia intensa de movimento, decisões e encerramentos importantes. Algumas cartas do tarot falam de recomeços emocionais; outras pedem maturidade e posicionamento firme. Será um dia que poderá trazer revelações e mudanças de ritmo para todos os signos — especialmente para quem estiver disposto a agir.

Abaixo, confira as previsões do tarot para os 12 signos!

Áries — 8 de Paus

Notícias, mensagens e decisões aceleradas marcarão o dia do ariano (Imagem: sebos | Shutterstock)

A carta “8 de Paus” mostra que tudo poderá acontecer rápido demais. Notícias, mensagens e decisões aceleradas marcarão o seu dia. Aproveite o fluxo favorável, mas evite agir por impulso. A energia estará alta; use-a com estratégia.

Touro — Rei de Copas

O dia pedirá ao taurino equilíbrio, escuta e sensibilidade nas relações (Imagem: sebos | Shutterstock)

A maturidade emocional será seu diferencial, conforme a carta “Rei de Copas”. O dia pedirá equilíbrio, escuta e sensibilidade nas relações. Você poderá ser o ponto de apoio de alguém ou precisará administrar suas próprias emoções com mais consciência.

Gêmeos — O Julgamento

Para o geminiano, será um dia de renascimento e de virar a chave (Imagem: sebos | Shutterstock)

Despertar e virar a chave serão a lei do dia, Gêmeos. Segundo a carta “O Julgamento”, algo poderá se esclarecer definitivamente, trazendo libertação ou uma decisão que você vinha adiando. O tarot fala de renascimento — escute o chamado da sua própria verdade.

Câncer — Pajem de Ouros

Novidades práticas surgirão no caminho do canceriano (Imagem: sebos | Shutterstock)

A carta “Pajem de Ouros” diz que novidades práticas surgirão no seu caminho. Poderá ser uma proposta, um convite ou uma ideia que começará pequena, mas terá potencial de crescimento. Esteja aberto(a) a aprender algo novo.

Leão — A Imperatriz

Será um excelente dia para o leonino investir em si (Imagem: sebos | Shutterstock)

Será um dia fértil e poderoso, conforme a carta “A Imperatriz”. Criatividade, magnetismo e autoestima estarão em alta. O domingo será ideal para investir em você, cuidar da aparência ou iniciar algo que envolva amor e abundância.

Virgem — Rei de Espadas

O virginiano poderá precisar assumir uma postura firme ou encerrar situações que não fazem mais sentido (Imagem: sebos | Shutterstock)

A carta “Rei de Espadas” revela que clareza e racionalidade guiarão suas decisões. Você poderá precisar assumir uma postura firme ou encerrar situações que não fazem mais sentido. A comunicação direta será essencial.

Libra — Ás de Espadas

Conversas francas poderão trazer libertação e entendimento ao libriano (Imagem: sebos | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” mostra que uma verdade poderá ser imposta e conversas francas poderão trazer libertação e entendimento. Será dia de enxergar as coisas como elas são — e isso poderá ser mais leve do que você imagina.

Escorpião — 2 de Espadas

O escorpiano deverá tentar decidir algo importante em sua vida (Imagem: sebos | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” revela que evitar decidir o que é importante na sua vida não será solução. O tarot mostra que talvez você esteja tentando fugir de um confronto interno. Olhe para o que estiver sendo negado e escolha com coragem.

Sagitário — O Mundo

Um ciclo se fechará com êxito, trazendo realização e expansão ao sagitariano (Imagem: sebos | Shutterstock)

Conclusões e a sensação de missão cumprida te encontrarão, conforme a carta “O Mundo”. Um ciclo se fechará com êxito, trazendo realização e expansão. Celebre suas conquistas — você merece reconhecer o quanto evoluiu.

Capricórnio — 5 de Paus

O capricorniano deverá escolher as batalhas e manter o foco no que realmente importa (Imagem: sebos | Shutterstock)

A carta “5 de Paus” mostra que conflitos e pequenas disputas poderão surgir. O desafio será não transformar tudo em competição. Escolha suas batalhas e mantenha o foco no que realmente importa.

Aquário — Ás de Copas

O dia do aquariano favorecerá encontros sinceros e momentos de conexão profunda (Imagem: sebos | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” indica que haverá um novo começo emocional, com amor, reconciliação ou abertura do coração. O dia favorecerá encontros sinceros e momentos de conexão profunda.

Peixes — O Imperador

O pisciano deverá assumir o controle da própria vida, organizando planos e estabelecendo limites claros (Imagem: sebos | Shutterstock)

Estrutura e liderança entrarão em pauta, conforme a carta “O Imperador”. O tarot pede que você assuma o controle da própria vida, organizando planos e estabelecendo limites claros. Autoridade não será dureza — será segurança.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.