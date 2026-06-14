Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/06/2026

O domingo trará uma energia de renovação, descobertas e transformações internas. Algumas cartas do tarot mostram oportunidades para recomeços e crescimento, enquanto outras convidam a olhar com mais cuidado para medos, desejos e padrões que precisam ser ajustados. A mensagem geral é sobre confiar no próprio caminho, mas sem ignorar os sinais que aparecem por ele.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Ás de Ouros

O dia favorecerá novos começos, oportunidades e a construção de algo mais sólido na vida do ariano (Imagem: Vitanine | Shutterstock)

Segundo a carta “Ás de Ouros”, o dia favorecerá novos começos, oportunidades e a construção de algo mais sólido. No amor, uma nova fase poderá surgir, trazendo mais segurança e estabilidade emocional. Na carreira, ideias ou propostas poderão abrir portas importantes para crescimento e prosperidade. Sua saúde melhorará quando você criar hábitos mais consistentes e cuidar melhor da sua energia. Entre amigos, conexões confiáveis poderão trazer apoio e boas oportunidades.

Touro — 10 de Espadas

Para o taurino, encerramentos trarão abertura para recomeços no amor (Imagem: Vitanine | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” mostra o encerramento de uma fase cansativa e a necessidade de deixar algumas situações para trás. No amor, algo que vinha gerando desgaste poderá finalmente chegar a uma conclusão, abrindo espaço para recomeços. Na carreira, mudanças poderão acontecer após um período de pressão ou dificuldades. Sua saúde pedirá descanso e recuperação emocional para renovar as forças. Entre amigos, permita-se receber apoio em vez de tentar resolver tudo sozinho(a).

Gêmeos — Pajem de Paus

Para o geminiano, o dia favorecerá novidades, criatividade e a vontade de explorar novos caminhos (Imagem: Vitanine | Shutterstock)

A carta “Pajem de Paus” mostra que a energia do dia favorecerá novidades, criatividade e vontade de explorar novos caminhos. No amor, conversas leves e inesperadas poderão despertar interesse ou trazer mais entusiasmo para a relação. Na carreira, novas ideias poderão surgir e estimular projetos diferentes. Sua saúde melhorará quando você se movimentar e buscar atividades que tragam alegria. Entre amigos, o dia promete encontros divertidos e trocas inspiradoras.

Câncer — O Diabo

O canceriano precisará ter atenção aos apegos e excessos (Imagem: Vitanine | Shutterstock)

A carta “O Diabo” pede atenção aos apegos, excessos e situações que podem limitar sua liberdade. No amor, será importante observar se existe dependência emocional, ciúme ou padrões repetitivos que precisam ser transformados. Na carreira, cuidado para não se prender apenas ao desejo de resultados ou reconhecimento. Sua saúde emocional melhorará quando você identificar o que está drenando sua energia. Entre amigos, escolha relações que tragam equilíbrio, e não cobranças excessivas.

Leão — A Lua

O dia trará sensibilidade e intuição ao leonino (Imagem: Vitanine | Shutterstock)

Segundo a carta “A Lua”, o dia trará sensibilidade, intuição e algumas incertezas que precisarão ser observadas com calma. No amor, evite tirar conclusões precipitadas e procure entender melhor os sentimentos antes de agir. Na carreira, as informações poderão não estar totalmente claras, então, analise tudo antes de tomar decisões. Sua saúde emocional melhorará quando você acolher suas emoções sem se deixar dominar pelos medos. Entre amigos, confie na sua intuição sobre quem realmente está ao seu lado.

Virgem — Pajem de Copas

O dia trará uma energia de abertura emocional, carinho e novas possibilidades afetivas ao virginiano (Imagem: Vitanine | Shutterstock)

A carta “Pajem de Copas” traz uma energia de abertura emocional, carinho e novas possibilidades afetivas. No amor, mensagens, gestos delicados ou aproximações inesperadas poderão mexer com seus sentimentos. Na carreira, sua criatividade e sensibilidade poderão ajudar a encontrar soluções diferentes para antigos desafios. Sua saúde melhorará quando você der mais espaço para momentos leves e prazerosos. Entre amigos, conversas sinceras e demonstrações de afeto fortalecerão os vínculos.

Libra — O Eremita

O dia pedirá introspecção, reflexão e uma pausa para o libriano ouvir a própria voz (Imagem: Vitanine | Shutterstock)

Segundo a carta “O Eremita”, o dia pedirá introspecção, reflexão e uma pausa para ouvir sua própria voz. No amor, você poderá sentir necessidade de entender melhor seus sentimentos antes de tomar decisões. Na carreira, analisar estratégias e planejar os próximos passos será mais importante do que agir com pressa. Sua saúde emocional melhorará quando você respeitar seus momentos de silêncio e descanso. Entre amigos, selecione bem suas companhias e valorize relações profundas.

Escorpião — 2 de Copas

Para o escorpiano, o dia favorecerá encontros, parcerias e conexões baseadas em reciprocidade (Imagem: Vitanine | Shutterstock)

A carta “2 de Copas” indica que a energia do dia favorecerá encontros, parcerias e conexões baseadas em reciprocidade. No amor, haverá potencial para fortalecer vínculos e viver momentos de maior harmonia. Na carreira, alianças e trabalhos em conjunto poderão trazer resultados positivos. Sua saúde emocional melhorará quando você permitir trocas equilibradas e acolhimento. Entre amigos, relações sinceras ganharão força e poderão trazer boas surpresas.

Sagitário — 6 de Copas

Uma energia de nostalgia positiva poderá afetar o sagitariano (Imagem: Vitanine | Shutterstock)

A carta “6 de Copas” traz lembranças, reencontros e uma energia de nostalgia positiva. No amor, alguém do passado poderá voltar a ocupar seus pensamentos, ou uma relação poderá ganhar mais ternura. Na carreira, experiências antigas poderão ajudar você a resolver situações atuais. Sua saúde melhorará quando você se conectar com atividades que tragam alegria e conforto. Entre amigos, o dia favorecerá aproximações e momentos cheios de carinho.

Capricórnio — 8 de Espadas

Novas perspectivas poderão libertar o capricorniano de situações (Imagem: Vitanine | Shutterstock)

A carta “8 de Espadas” mostra a sensação de estar preso(a) em uma situação, mas também lembra que novas perspectivas podem libertá-lo(a). No amor, inseguranças poderão dificultar decisões; por isso, tente olhar além dos medos. Na carreira, evite limitar seu potencial por excesso de preocupação ou autocrítica. Sua saúde emocional melhorará quando você trabalhar pensamentos que bloqueiam sua confiança. Entre amigos, conversar sobre suas dúvidas poderão trazer novas soluções.

Aquário — A Imperatriz

O dia favorecerá criatividade, crescimento e valorização pessoal do aquariano (Imagem: Vitanine | Shutterstock)

Segundo a carta “A Imperatriz”, o dia favorecerá criatividade, crescimento e valorização pessoal. No amor, sentimentos poderão florescer, e as relações tenderão a ganhar mais carinho e acolhimento. Na carreira, projetos criativos e ideias novas poderão gerar bons frutos. Sua saúde melhorará quando você investir em autocuidado e em atividades que tragam prazer. Entre amigos, sua energia acolhedora aproximará pessoas e fortalecerá conexões.

Peixes — 6 de Paus

O pisciano tenderá a se sentir mais valorizado e confiante no amor (Imagem: Vitanine | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” anuncia reconhecimento, conquistas e fortalecimento da autoestima. No amor, você tenderá a se sentir mais valorizado(a) e confiante para demonstrar seus sentimentos. Na carreira, esforços anteriores poderão render elogios, resultados ou novas oportunidades. Sua saúde emocional melhorará quando você reconhecer sua própria evolução. Entre amigos, sua presença será admirada e poderá inspirar quem estiver ao seu redor.